Getty Images Sport
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10人のRCランスがPSGを破ってスーパーカップ制覇、ヌーノ・メンデスは不正行為で一発退場
トヴァンのゴールでRCランスが先制
『RMC Sport』によると、試合はディノ・トップメラー率いるチームの激しいプレッシングで幕を開け、PSGは早々に押し込まれた。均衡が破れたのは32分。マテュー・ユドルがペナルティーエリア内へ正確な低いクロスを送り込むと、トーバンがファーサイドで完璧なポジションを取り、冷静に流し込んでゴールネットを揺らした。スタッド・ボラール・ドゥルリスは歓喜に包まれた。
このゴールはランスのアグレッシブなアプローチに報いるものとなり、同時にPSG最終ラインの守備の脆さも浮き彫りにした。エンリケは、自軍の選手たちがその強度に対応し切れず苦しむ姿を見守るしかなかった。デジレ・ドゥエとクヴィチャ・クワラツヘリアを通じていくつかの決定機未満の場面をつくるにとどまり、序盤はホームチームが余裕を持って主導権を握った。
- AFP
アントニオの退場処分が怒りを呼ぶ
決勝の流れが劇的に変わったのは39分だった。キリアン・アントニオがマグネス・アクリウシュへの遅れたチャレンジで一発退場を命じられた。この判定はランスのテクニカルスタッフを激高させ、ハーフタイムにはトンネル内で怒りの爆発を招いた。
ジャン＝ルイ・レカは審判団に怒りをぶつけ、「VARすら見に行かないのか！ 試合を壊す才能があるな！」と叫んだ。それでも数的不利の中、ランスは守備の形を見事に立て直した。トップメラーはハーフタイムにFWフィリプ・イヴァノヴィッチを下げてルベン・アギラールを投入し、相手の避けられない猛攻に備える中でも、自軍がコンパクトさを保ち、崩されにくい状態を維持できるようにした。
PSG、同点弾に苦しむ
PSGは後半にボール支配率で圧倒したものの、粘り強いランス守備陣をこじ開けるために必要な決定力を欠いた。デジレ・ドゥエは強烈なシュートがクロスバーを直撃して惜しくも得点を逃し、ウスマン・デンベレも絶好機でボレーシュートをゴール上へ外した。
PSGはいら立ちを募らせ、ランスのGKワリド・リセルがクヴィチャ・クヴァラツヘリアやドゥエのシュートを阻む決定的なセーブを連発した。パリSGの苦境は86分にさらに深まり、ヌーノ・メンデスが苛立ちからミハウ・スコラスに肘打ちを見舞って退場処分となり、終盤の反撃への現実的な望みは潰え、粘り強いホームチームにとって記憶に残る勝利が決定づけられた。
- AFP
両クラブの今後は？
パリ・サンジェルマンは、この失望の敗戦から早急に立て直しを図らなければならない。今後数週間でリーグ・アンのタイトル防衛が始まるからだ。エンリケ監督には、特に相手が深く引いて守るブロックに対してチームの創造性を欠いた点を含め、対処すべき戦術的な課題が数多くある。一方、ランスはこの歴史的な勝利を弾みに、今後の国内シーズンへ勢いをつなげていくことになる。
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