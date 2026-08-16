決勝の流れが劇的に変わったのは39分だった。キリアン・アントニオがマグネス・アクリウシュへの遅れたチャレンジで一発退場を命じられた。この判定はランスのテクニカルスタッフを激高させ、ハーフタイムにはトンネル内で怒りの爆発を招いた。

ジャン＝ルイ・レカは審判団に怒りをぶつけ、「VARすら見に行かないのか！ 試合を壊す才能があるな！」と叫んだ。それでも数的不利の中、ランスは守備の形を見事に立て直した。トップメラーはハーフタイムにFWフィリプ・イヴァノヴィッチを下げてルベン・アギラールを投入し、相手の避けられない猛攻に備える中でも、自軍がコンパクトさを保ち、崩されにくい状態を維持できるようにした。