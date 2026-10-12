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10人のレアル・マドリーがビジャレアルに勝利した試合で、マルク・ククレジャがヴィニシウス・ジュニオールのレッドカードを巡る論争に自身の髪を持ち出し、主審に怒りの警告
物議を醸すレッドカードで緊張高まる
ビニシウスがナタン・サリバの髪を引っ張って一発退場を命じられた後、ククレジャは審判団に怒りをあらわにした。72分の退場をめぐってタッチライン際は騒然となり、ホームチームの2点目も取り消されたことで、ジョゼ・モウリーニョの激しい歓喜は途中で終わった。10人になったものの、その9分前にヤン・ディオマンデが決めた正確な一撃がスペインの強豪に勝ち点3をもたらすには十分だった。
- Getty Images Sport
スペイン人がアシスタントに怒りをぶつける
チームメートに対する判定が厳しすぎると感じて激怒したククレジャは、タッチライン際の副審フランシスコ・ガルシアのもとへ真っすぐ歩み寄り、指を振りながら厳しい口調で警告した。事態がエスカレートする前に、この左サイドバックを落ち着かせようと、マドリードのチームメートであるベルナルド・シウバとクラブ代表者のチェンドまで仲裁に入らなければならなかった。
DAZNのカメラは、このスペイン人選手が審判員に向かって怒鳴る激しいやり取りを捉えた。「頼む……頼むよ。誰かが俺の髪の毛一本にでも触れたら、そいつを退場させてくれ。VARを確認してくれ」
緊迫した一戦で貴重な勝ち点を確保
数的優位を生かしたアウェーチームは、人数をかけて攻め込み、終盤を通してホームチームを自陣に押し込んだ。ティボー・クルトワはカルロス・ロメロとジェラール・モレノの危険なシュートを試合終盤に好セーブで防いだ。粘り強い守備によって僅差のリードは守られ、終盤に警告が相次ぐ荒れた一戦は幕を閉じた。
- Pressinphoto
スペインの強豪勢に欧州での試練が待ち受ける
マドリードは今、欧州での戦いに目を向け、10月14日（水）にチャンピオンズリーグでローマとのアウェー戦に臨む。その後、モウリーニョ監督率いるチームは本拠地サンティアゴ・ベルナベウに戻り、日曜日にセビージャを迎える。国内での勢いを維持したいところだ。厳しい連戦の中、ラ・リーガで攻撃の大黒柱となるFWを欠くことは、チームの攻撃陣の層の厚さを試すことになる。
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