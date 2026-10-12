チームメートに対する判定が厳しすぎると感じて激怒したククレジャは、タッチライン際の副審フランシスコ・ガルシアのもとへ真っすぐ歩み寄り、指を振りながら厳しい口調で警告した。事態がエスカレートする前に、この左サイドバックを落ち着かせようと、マドリードのチームメートであるベルナルド・シウバとクラブ代表者のチェンドまで仲裁に入らなければならなかった。

DAZNのカメラは、このスペイン人選手が審判員に向かって怒鳴る激しいやり取りを捉えた。「頼む……頼むよ。誰かが俺の髪の毛一本にでも触れたら、そいつを退場させてくれ。VARを確認してくれ」