「君たちに知る必要はない」：マヌエル・ノイアーが憶測を呼ぶ――果たしてドイツ代表に復帰するのか？

来週のDFBポカール決勝とW杯出場を考えると、ノイアーの負傷は最悪のタイミングだった。しかし試合終了のホイッスルが鳴ると、ノイアーは安堵の表情を浮かべた。 試合後、ピッチに戻った彼はチームメイトと抱き合い、冗談を交わした。トロフィーを掲げ、一緒に飛び跳ねる際も遠慮はなかった。スカイのインタビューでは「ふくらはぎに少し違和感があった。来週のことを考えてリスクは冒したくなかった」と語った。

ユリアン・ナーゲルスマン監督とは「最近電話はしていない。一年中連絡を取っていたが、他の元監督とも同じだ」と語った。 複数のメディアは、米国・カナダ・メキシコ開催の大会に向け、ノイアーが暫定55名リストに名を連ねていると報じていた。スカイの記者セバスチャン・ヘルマンから代表復帰の計画を問われたノイアーは「まったく気にしていない」と答えた。 今日は優勝を祝う日だし、来週はDFBカップ決勝という大きな試合がある。今日はその話とは関係がない」と繰り返し、W杯出場について問われると「繰り返しになるが、今日は関係がない。 今日は優勝を祝う日であり、来週もこのチームで戦うことが重要だ。それ以上は話す必要がない」

これは否定ではなく、むしろその逆。ノイアーの代表復帰は近づいている。土曜夜、ZDF『スポーツスタジオ』に登場するナーゲルスマンが、正式に説明するとみられる。