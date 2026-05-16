ドイツの最多優勝クラブに所属する40歳のゴールキーパーは、エフツェー戦（5-1）の60分、ヴィンセント・コンパニー監督によってピッチを退き、控えのヨナス・ウルビックと交代した。
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「君たちに知る必要はない」：マヌエル・ノイアーが憶測を呼ぶ――果たしてドイツ代表に復帰するのか？
その直前にケルンがコーナーキックを獲得。直後のゴールキックでノイアーはベンチにプレー続行が難しいことを合図した。サイドラインへ向かう途中、バイエルンのGKは左足を何度も指さしたが、大きな制限はないようだった。ケルンの選手数人にも親指を立てて見せた。 今季40歳の彼は軽度のけがを繰り返し、左ふくらはぎに不安があった。
ノイアーは本音を明かし、憶測を呼んでいる
来週のDFBポカール決勝とW杯出場を考えると、ノイアーの負傷は最悪のタイミングだった。しかし試合終了のホイッスルが鳴ると、ノイアーは安堵の表情を浮かべた。 試合後、ピッチに戻った彼はチームメイトと抱き合い、冗談を交わした。トロフィーを掲げ、一緒に飛び跳ねる際も遠慮はなかった。スカイのインタビューでは「ふくらはぎに少し違和感があった。来週のことを考えてリスクは冒したくなかった」と語った。
ユリアン・ナーゲルスマン監督とは「最近電話はしていない。一年中連絡を取っていたが、他の元監督とも同じだ」と語った。 複数のメディアは、米国・カナダ・メキシコ開催の大会に向け、ノイアーが暫定55名リストに名を連ねていると報じていた。スカイの記者セバスチャン・ヘルマンから代表復帰の計画を問われたノイアーは「まったく気にしていない」と答えた。 今日は優勝を祝う日だし、来週はDFBカップ決勝という大きな試合がある。今日はその話とは関係がない」と繰り返し、W杯出場について問われると「繰り返しになるが、今日は関係がない。 今日は優勝を祝う日であり、来週もこのチームで戦うことが重要だ。それ以上は話す必要がない」
これは否定ではなく、むしろその逆。ノイアーの代表復帰は近づいている。土曜夜、ZDF『スポーツスタジオ』に登場するナーゲルスマンが、正式に説明するとみられる。
テレビ局がノイアーの復帰を正式発表
一方、確かな情報源を持つスカイの記者フロリアン・プレッテンベルク氏は、ノイアーのドイツ代表復帰が確定したと報じた。
彼はXに「W杯復帰決定：ナーゲルスマン監督がノイアーをドイツ代表正GKに復帰させる」と投稿。ノイアーはナーゲルスマン、DFBスポーツディレクターのフェラーとの話し合いを受け、引退撤回を決断した。