ドイツの最多優勝クラブに所属する40歳のGKは、エフツェー戦（5-1）の60分、ヴィンセント・コンパニー監督によって交代し、控えのヨナス・ウルビックと交代した。
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1.FCケルン戦で早々に交代！マヌエル・ノイアーを巡る憶測が飛び交う
その直前にケルンがコーナーキックを獲得し、その後のゴールキックでノイアーはベンチにプレー続行が難しいことを合図した。サイドラインへ向かう途中、バイエルンのGKは左足を何度も指さしたが、大きな制限はないようだった。ケルンの選手たちには親指を立てて見せた。
この時点では重傷かどうかは判断できなかった。今季40歳の彼は軽傷を繰り返しており、特に左ふくらはぎに不安があった。
ノイアー、カップ決勝とW杯への出場は不透明か？
W杯出場の可能性を考えると、ノイアーの負傷はまさに不運なタイミングだ。複数のメディアは、バイエルンのゴールキーパーが、米国・カナダ・メキシコで開催される大会に向けたユリアン・ナーゲルスマン監督の暫定55名リストに名を連ねていると報じていた。
さらに、DFBポカール決勝の出場も危ぶまれる。バイエルンは週末、ベルリンでの決勝でVfBシュトゥットガルトと対戦し、2冠を狙う。
それでも試合後、ノイアーはピッチに戻りチームメイトと抱き合い、冗談を交わした。そのため、今回の交代は予防措置の可能性が高い。