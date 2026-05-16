1.FCケルン戦で早々に交代！マヌエル・ノイアーを巡る憶測が飛び交う

その直前にケルンがコーナーキックを獲得し、その後のゴールキックでノイアーはベンチにプレー続行が難しいことを合図した。サイドラインへ向かう途中、バイエルンのGKは左足を何度も指さしたが、大きな制限はないようだった。ケルンの選手たちには親指を立てて見せた。

この時点では重傷かどうかは判断できなかった。今季40歳の彼は軽傷を繰り返しており、特に左ふくらはぎに不安があった。