『エクスプレス』紙によると、19歳スターの5000万ユーロ移籍が破談になった。兄マレクが新天地「ビーズ」への早期移籍に必要な居住許可を取得できなかったためだ。
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1. FCケルンは依然として困惑している：サイード・エル・マラの記録的移籍が白紙になった2つの重大な理由とは？
エル・マラ兄弟はこれまで常に一緒に移籍を繰り返してきた。2023年にTSVメールブッシュからヴィクトリア・ケルンへ、2024年にはヴィクトリアから「エフツェー」へ移籍。その後レンタルでヴィクトリアに戻り、再びブンデスリーガのクラブへ移籍した。
昨季、サイードはケルンで34試合13得点5アシストを記録し残留に貢献したが、マレクはU-23でのみプレーし、11試合5得点を挙げた後に筋肉断裂で長期離脱、シーズン終盤に復帰した。
2024年には、ボルシア・ドルトムントがサイードにオファーしたが、弟マレクの同時獲得を望まなかったため、サイードはこれを断った。 「それで、僕にとっては話にならないことだった」と、彼は『11Freunde』誌の共同インタビューで語った。2歳年上の兄もプロサッカー界で成功すると、サイードは確信している。「マレクも同じ道を歩むと、100パーセント確信しているよ」
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サイード・エル・マラはより良いオファーを受けたのか？「1.FCケルンは知らない」
マレク・エル・マラのブレントフォードへの記録的移籍が破談になった件では、より良いオファーが家族に再考させた可能性もある。ただし、同紙によると「FC側ではまだ何も把握していない」という。
ケルンとプレミアリーグのクラブは合意していたが、交渉窓口でもある母親が木曜に息子の移籍を白紙にした。 家族はブレントフォードに「正しい選択ではない」と伝えたという。Express紙によると、FC首脳陣は「呆然とした雰囲気」に包まれた。
その後、19歳の将来については沈静化している。キッカー誌によると、クラブは高額オファーがあれば交渉に応じるが、残留の可能性も再浮上している。
ケルンは、残留という当初想定外のシナリオを再検討しているという。Sport1も同様の推測を報じ、現時点でケルンの希望額と選手の野心に合うオファーはないと伝えた。直近では『エクスプレス』が、ドルトムント移籍再浮上の可能性を報じた。
エル・マラ本人は現在休暇中で、負傷したレナート・カールに代わりドイツ代表に追加招集されることもなかった。代わりにアッサン・ウエドラオゴが今週初めに米国へ出発した。