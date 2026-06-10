1. FCケルンは依然として困惑している：サイード・エル・マラの記録的移籍が白紙になった2つの重大な理由とは？

マレク・エル・マラのブレントフォードへの記録的移籍が破談になった件では、より良いオファーが家族に再考させた可能性もある。ただし、同紙によると「FC側ではまだ何も把握していない」という。

ケルンとプレミアリーグのクラブは合意していたが、交渉窓口でもある母親が木曜に息子の移籍を白紙にした。 家族はブレントフォードに「正しい選択ではない」と伝えたという。Express紙によると、FC首脳陣は「呆然とした雰囲気」に包まれた。

その後、19歳の将来については沈静化している。キッカー誌によると、クラブは高額オファーがあれば交渉に応じるが、残留の可能性も再浮上している。

ケルンは、残留という当初想定外のシナリオを再検討しているという。Sport1も同様の推測を報じ、現時点でケルンの希望額と選手の野心に合うオファーはないと伝えた。直近では『エクスプレス』が、ドルトムント移籍再浮上の可能性を報じた。

エル・マラ本人は現在休暇中で、負傷したレナート・カールに代わりドイツ代表に追加招集されることもなかった。代わりにアッサン・ウエドラオゴが今週初めに米国へ出発した。