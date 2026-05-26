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1. FCケルンは今、弱体化しつつあるのか？プレミアリーグのクラブが、サイード・エル・マラをめぐりブンデスリーガのクラブに新たな高額オファーを提示
報道によると、エル・マラへのオファーは移籍金4000万ユーロがベースで、達成しやすい条件のボーナス500万ユーロが加わる。ケルンが受ければ総額約4500万ユーロとなる。当初の要求額5000万ユーロに近い。
この額に近い金額を獲得できる見込みだ。さらに、ドイツ紙『Bild』によると、ケルンは同選手の将来的な移籍金に対し15％の売却益分配を受ける権利も得られるという。
ケルンのスポーツ責任者トーマス・ケスラー氏はオファー存在を認めつつ、「データ以外の評価や移籍金支払いの意思には疑問がある。関心を持つクラブはイングランドだけでなく複数ある」と語った。
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ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンもエル・マラに関心を示していた。
当初、ブライトンがエル・マラに3500万ユーロのオファーを準備していたが成立せず、交渉は長期化した。
長期化を避けるため、ブレントフォードは期限付きオファーを提示。数日以内に合意できなければ撤回し、他候補に切り替える。そのため、合意は目前とみられる。
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エル・マラはW杯に参加しない
エル・マラは最近、チェルシーやニューカッスル、バイエルンへの移籍が噂されていた。最終節のミュンヘンでは、1－5で負けた試合でも独走弾をマーク。34試合で13得点5アシストを記録しながらも、ナゲルスマン監督はW杯代表から外した。
今季は34試合で13得点5アシストをマークしたが、ユリアン・ナーゲルスマン監督はW杯代表から外した。発表当日、ナーゲルスマンは彼ではなくレロイ・サネを選んだが、会見ではケルンのエースを称賛した。