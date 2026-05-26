報道によると、エル・マラへのオファーは移籍金4000万ユーロがベースで、達成しやすい条件のボーナス500万ユーロが加わる。ケルンが受ければ総額約4500万ユーロとなる。当初の要求額5000万ユーロに近い。

この額に近い金額を獲得できる見込みだ。さらに、ドイツ紙『Bild』によると、ケルンは同選手の将来的な移籍金に対し15％の売却益分配を受ける権利も得られるという。

ケルンのスポーツ責任者トーマス・ケスラー氏はオファー存在を認めつつ、「データ以外の評価や移籍金支払いの意思には疑問がある。関心を持つクラブはイングランドだけでなく複数ある」と語った。