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ライブ
FBL-EUR-NATIONS-IRE-ISRAFP
Moataz Elgammal
翻訳者：

1週間で2度目。アイルランドの選手たちは握手を拒否し、頭を下げた後、イスラエルと1-1で引き分けた。

Match report
アイルランド 対 イスラエル
アイルランド
イスラエル
UEFAネーションズリーグ リーグB

アイルランド共和国の選手たちは、セルビアで行われたイスラエルとの緊迫したネーションズリーグ戦を前に、政治的抗議を続けた。主将クィービーン・ケレハーは試合前、相手主将ドール・ペレツとの握手を拒否し、アイルランドの選手たちはイスラエル国歌斉唱の間、頭を下げた。政治色の強い無観客試合は1-1の引き分けに終わった。

  • セルビアで抗議デモが再び発生

    アイルランド共和国の選手たちは、先週末に取った姿勢を踏襲し、イスラエル国歌の最中に頭を下げ、慣例となっている試合前の握手には参加しなかった。キックオフ前にはクィービーン・ケレハーとペレツも握手を交わさなかった。このネーションズリーグの一戦は、わずか数日前にアイルランドが同じ相手に3-0で勝利した試合に続くもので、開催地はバチュカ・トポラのTSCアレーナに変更された。政治的な緊張が続いていることに加え、試合のボイコットを求める大きな圧力もあったため、無観客で行われた。

  • Republic of Ireland v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD4Getty Images Sport

    パロットのPKで均衡破れる

    試合の立ち上がりは、無観客のスタジアムで両チームともリズムをつかめずに苦しんだ。最初の決定機を作ったのはイスラエルで、リエル・アバダがケレハーに好セーブを強いた。しかし、アイルランド共和国が次第に主導権を握り、ついに均衡を破った。アダム・イダーがGKアサフ・ツルを鋭く落ちるシュートで脅かした後、VARチェックを経てアイルランドにPKが与えられた。39分、トロイ・パロットがこれを落ち着いて突き刺し、チームに1点のリードをもたらして前半を折り返した。

  • ペレツがイスラエルのために反撃の一撃

    イスラエルは後半開始直後に反撃し、47分に同点に追いついた。オスカル・グロークのシュートはディフレクションして絶妙な形でペレツの進路にこぼれ、ペレツが至近距離から押し込んだ。オープンな展開となった終盤は、両チームが決勝点を目指して攻勢を強めた。イスラエルはグロークとオムリ・ガンデルマンがともに枠を直撃。一方でツールは、チエドジー・オグベネの強烈なシュートをクロスバーの上へとかき出す圧巻のセーブを見せ、緊迫した終盤の末に勝ち点1を分け合う結果となった。

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  • Republic of Ireland v Israel - UEFA Nations League 2026/27 Group B3 MD4Getty Images Sport

    グループB3の次は？

    この引き分けにより、オーストリアが勝ち点8でグループB3の首位に立ち、コソボとアイルランドが勝ち点5で続いている。一方、イスラエルは勝ち点2で最下位となっている。アイルランドとイスラエルは、ネーションズリーグの最終順位を決める次の代表ウインドーで、オーストリアとコソボを相手にそれぞれ残り2試合を戦う。