AFP
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1週間で2度目。アイルランドの選手たちは握手を拒否し、頭を下げた後、イスラエルと1-1で引き分けた。
セルビアで抗議デモが再び発生
アイルランド共和国の選手たちは、先週末に取った姿勢を踏襲し、イスラエル国歌の最中に頭を下げ、慣例となっている試合前の握手には参加しなかった。キックオフ前にはクィービーン・ケレハーとペレツも握手を交わさなかった。このネーションズリーグの一戦は、わずか数日前にアイルランドが同じ相手に3-0で勝利した試合に続くもので、開催地はバチュカ・トポラのTSCアレーナに変更された。政治的な緊張が続いていることに加え、試合のボイコットを求める大きな圧力もあったため、無観客で行われた。
- Getty Images Sport
パロットのPKで均衡破れる
試合の立ち上がりは、無観客のスタジアムで両チームともリズムをつかめずに苦しんだ。最初の決定機を作ったのはイスラエルで、リエル・アバダがケレハーに好セーブを強いた。しかし、アイルランド共和国が次第に主導権を握り、ついに均衡を破った。アダム・イダーがGKアサフ・ツルを鋭く落ちるシュートで脅かした後、VARチェックを経てアイルランドにPKが与えられた。39分、トロイ・パロットがこれを落ち着いて突き刺し、チームに1点のリードをもたらして前半を折り返した。
ペレツがイスラエルのために反撃の一撃
イスラエルは後半開始直後に反撃し、47分に同点に追いついた。オスカル・グロークのシュートはディフレクションして絶妙な形でペレツの進路にこぼれ、ペレツが至近距離から押し込んだ。オープンな展開となった終盤は、両チームが決勝点を目指して攻勢を強めた。イスラエルはグロークとオムリ・ガンデルマンがともに枠を直撃。一方でツールは、チエドジー・オグベネの強烈なシュートをクロスバーの上へとかき出す圧巻のセーブを見せ、緊迫した終盤の末に勝ち点1を分け合う結果となった。
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グループB3の次は？
この引き分けにより、オーストリアが勝ち点8でグループB3の首位に立ち、コソボとアイルランドが勝ち点5で続いている。一方、イスラエルは勝ち点2で最下位となっている。アイルランドとイスラエルは、ネーションズリーグの最終順位を決める次の代表ウインドーで、オーストリアとコソボを相手にそれぞれ残り2試合を戦う。
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