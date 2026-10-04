アイルランド共和国の選手たちは、先週末に取った姿勢を踏襲し、イスラエル国歌の最中に頭を下げ、慣例となっている試合前の握手には参加しなかった。キックオフ前にはクィービーン・ケレハーとペレツも握手を交わさなかった。このネーションズリーグの一戦は、わずか数日前にアイルランドが同じ相手に3-0で勝利した試合に続くもので、開催地はバチュカ・トポラのTSCアレーナに変更された。政治的な緊張が続いていることに加え、試合のボイコットを求める大きな圧力もあったため、無観客で行われた。