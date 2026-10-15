AFP
翻訳者：
「1月に退団しなければならないなら、退団する」エンドリッキ、レアル・マドリーをローマ戦での劇的な4-3のチャンピオンズリーグ勝利に導いた後、移籍の可能性を認める
途中出場のヒーローがイタリアの巻き返しを呼ぶ
エンドリッキは、レアル・マドリーをローマ戦での劇的な逆転勝利に導いた後、自身の将来について率直に語り、1月の移籍市場で退団する可能性があると認めた。マルテン・デ・ローンの先制点とドニエル・マレンの2得点によってマドリーが3-1とリードされる中、58分にヴィニシウス・ジュニオールに代わって投入されたエンドリッキが試合の流れを一変させた。ヘディングシュートはセーブされたものの、こぼれ球をカルロス・エスピが押し込み、83分に1点を返す。さらにアルダ・ギュレルのCKを頭で合わせて同点とし、アントニオ・リュディガーがアディショナルタイムに決勝点を奪う逆転劇につなげた。
- Giuseppe Maffia
若手、タッチライン際での思いがけない呼び出しを喜ぶ
その夜、キリアン・エンバペが27歳でチャンピオンズリーグ通算100試合出場を達成した史上最年少の選手となった。同じ夜に決定的な働きを見せるまで、かつてパルメイラスの有望株だったエンドリッキは、今季の公式戦にわずか1試合しか出場していなかった。
予想より早く出番が訪れた驚きについて、エンドリッキは試合後の記者会見でこう語った。「とてもうれしい。とても難しい試合だった。ベンチでは、ここにいられることを神に感謝していた。監督に呼ばれたときは、こんなに早いとは思っていなかったので、本当に驚いた。ここでは長い間プレーしていなかったし、強い飢えがあった。それを出せたし、うまくやれた」
さらに、ピッチに入る前に監督から受けた戦術的な指示について、『TNT Sports Brasil』のインタビューで次のように明かした。「ピッチに出て楽しむこと、そしてマークすべき相手、つまり相手の3番をマークするように言われた。試合ではその通りにした」
「1月に退団しなければならないなら、退団する」
フランスのリヨンへの期限付き移籍から戻ったばかりのFWは、2030年6月までレアル・マドリーとの契約を残しており、すでにセリエAのACミランとローマから強い関心を寄せられている。しかし、ESPNによると、クラブ会長のフロレンティーノ・ペレスとレアル・マドリーの首脳陣は早期退団の容認に全面的に反対しており、モウリーニョ監督はこの若手選手にトップチームでより多くの出場機会を与える意向だ。
自身の将来をめぐる憶測と、ポルトガル人指揮官との関係について、エンドリッキはこう説明した。「一日一日を大切にしている。1月に去る必要があるなら去るし、残る必要があるなら残る。神が私の心に示すことに従う。モウリーニョにはとても感謝している。彼は私に真剣に話をしてくれた最初の監督たちの一人だ。心から彼を信頼している。ここにいる間、私の仕事は監督を勝たせるためではなく、レアル・マドリーのためにプレーすることだ。でも、彼が私のためにしてくれているすべてのことを思えば、彼とレアルのために戦いたい」
ローマ戦の前日、冬の退団の可能性をきっぱり否定したモウリーニョ監督はTNT Sportsにこう語った。「忘れてくれ、忘れてくれ。関心を示すクラブのことは忘れてくれ。彼らは腰を据えて待った方がいい。そうしなければ待ちくたびれるだろう。彼は私が大好きな選手で、信じられないほどの可能性を秘めている。我々にとって非常に重要な存在だ。彼に関心を持つ者は、私と本気で争うことになる。彼は期限付き移籍に出る必要はなく、ここで素晴らしい成功を収めると信じているからだ」
- LaPresse
国内での出場停止により、先発の機会が生まれる
エンドリッキが先発に定着する望みは、ヴィニシウスに科された国内大会4試合の出場停止処分を受け、早くも高まった。処分の理由はビジャレアル戦での退場だ。20歳のエンドリッキは、レアル・マドリーが10月18日にセビージャをホームに迎える一戦で最前線を任される可能性がある。その3日後には、ホームでRBライプツィヒとの欧州の舞台での一戦が控える。また、10月24日にレアル・マドリーが宿敵バルセロナとの重要なエル・クラシコに臨む際にも、エンドリッキのゴール前での嗅覚が欠かせないものとなるだろう。
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