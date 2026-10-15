フランスのリヨンへの期限付き移籍から戻ったばかりのFWは、2030年6月までレアル・マドリーとの契約を残しており、すでにセリエAのACミランとローマから強い関心を寄せられている。しかし、ESPNによると、クラブ会長のフロレンティーノ・ペレスとレアル・マドリーの首脳陣は早期退団の容認に全面的に反対しており、モウリーニョ監督はこの若手選手にトップチームでより多くの出場機会を与える意向だ。

自身の将来をめぐる憶測と、ポルトガル人指揮官との関係について、エンドリッキはこう説明した。「一日一日を大切にしている。1月に去る必要があるなら去るし、残る必要があるなら残る。神が私の心に示すことに従う。モウリーニョにはとても感謝している。彼は私に真剣に話をしてくれた最初の監督たちの一人だ。心から彼を信頼している。ここにいる間、私の仕事は監督を勝たせるためではなく、レアル・マドリーのためにプレーすることだ。でも、彼が私のためにしてくれているすべてのことを思えば、彼とレアルのために戦いたい」

ローマ戦の前日、冬の退団の可能性をきっぱり否定したモウリーニョ監督はTNT Sportsにこう語った。「忘れてくれ、忘れてくれ。関心を示すクラブのことは忘れてくれ。彼らは腰を据えて待った方がいい。そうしなければ待ちくたびれるだろう。彼は私が大好きな選手で、信じられないほどの可能性を秘めている。我々にとって非常に重要な存在だ。彼に関心を持つ者は、私と本気で争うことになる。彼は期限付き移籍に出る必要はなく、ここで素晴らしい成功を収めると信じているからだ」