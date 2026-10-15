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ライブ
cm grafica chiesa liverpool
Emanuele Tramacere
翻訳者：

1月に向け、セリエAの3クラブがキエーザに誘いをかける

移籍情報
フェデリコ・キエーザ
インテル
ラツィオ
アタランタ
リヴァプール
ユヴェントス

イタリア人ウイングはリヴァプールで出場機会を得られていない

今季の出場時間はわずか2分。詳細が明らかにされていない背中の問題に再び悩まされ、チャンピオンズリーグの登録メンバーからも外れたフェデリコ・キエーザにとって、リヴァプールでの3年目も最悪の形で始まった。過去2度の夏とは異なり、元ユヴェントスの同選手は、早くも1月に退団する考えを現実的なものとして捉え始めている。そして、移籍先の候補の中では、セリエA復帰の可能性が最も高まっている。

  • セリエAのクラブが3チーム連続で

    イングランドのCaught Offside およびリバプールの複数の地元紙によると、夏にはセリエA復帰、さらにはユヴェントス復帰にも前向きな姿勢を示していたが、イラオラと選手はもう一度チャンスを与え合うことを選んだ。しかし、現時点でそれは実を結んでいない。

    そうなれば、1月にはインテル、ラツィオアタランタにとって道が開ける。イングランドのメディアによれば、この3クラブが現時点で最もキエーザの獲得に動く意向を示している。

  • 異なる3つの選択肢

    クリスティアーノ・ジュントリとの関係が難しかったことから、アタランタ行きは実際には難しい選択肢だ。一方、インテルはルイス・エンリケが退団した場合、獲得に動く考えだ。ラツィオにとっての問題は金銭面にある。年間600万ユーロを超える高額年俸が、クラブの不安定な財政バランスを崩しかねないためだ。

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