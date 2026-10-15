イングランドのCaught Offside およびリバプールの複数の地元紙によると、夏にはセリエA復帰、さらにはユヴェントス復帰にも前向きな姿勢を示していたが、イラオラと選手はもう一度チャンスを与え合うことを選んだ。しかし、現時点でそれは実を結んでいない。

そうなれば、1月にはインテル、ラツィオ、アタランタにとって道が開ける。イングランドのメディアによれば、この3クラブが現時点で最もキエーザの獲得に動く意向を示している。