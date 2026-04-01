1対1の勝率がほぼ100％！将来のドイツ代表選手は奇跡を願うしかない

「今日、新たなドイツ代表選手を見たと確信している」と、クラマーはトミ・シュミットが配信するポッドキャスト『Copa TS』で熱く語った。ZDFおよびAmazonPrimeの解説者である彼は、2025年2月に行われた昨シーズンの1.FCニュルンベルク対SSVウルムのリーグ戦に言及していた。その試合でヤンダーは際立った活躍を見せ、クラマーを完全に魅了したのである。 2-0で勝利したこの試合で、ヤンダーは特にあるシーンでその実力を遺憾なく発揮した。ウルムのペナルティエリアの端で巧みに体をひねってフリーになり、中央へ切り込んで、ポストを直撃する見事なシュートを叩き込んだのだ。

「日曜日は本来ならカンファレンスを見ていたんだけど、後半は彼のためだけにニュルンベルクの試合を見たよ。それほど彼を高く評価しているからね」とクラーマーは語った。ヤンダーは「特にこの年齢にしては」多くの資質を兼ね備えており、それは「もはや多くの選手にはない」ものだという。「彼は、いつ、どこへボールを送るべきかというゲーム理解力をまだ持っているんだ」

ドイツ代表として12試合に出場した経験を持つクラマーは、改めてこう断言した。「サッカー選手としてのキャリアには多くの要素が必要で、移籍運も多少は関係するが、カスパー・ヤンダーは間違いなく代表選手だ」。

それ以来、何が起きたのか？事実として、クラマーの予測は今のところ実現していない。ヤンダーはすでにドイツU-21代表で3試合に出場しているものの、A代表デビューは未だ待ったなしの状態だ。この状況は、そう簡単には変わらないだろう。