昨シーズン、カスパー・ヤンダーは1.FCニュルンベルクのユニフォームを身にまとい、卓越したパフォーマンスで注目を集めた。現在23歳の彼は、中盤の中心として、他の誰よりもチームに大きな影響を与えた。 2024/25年冬のランキングでは、サッカー専門誌『キッカー』が彼を2. ブンデスリーガ最高の守備的ミッドフィールダーとして挙げた。リオ五輪金メダリストのクリストフ・クラマーは、ヤンダーにいつかドイツ代表でプレーする潜在能力があるとさえ評した。 昨夏から、ヤンダーはイングランド・チャンピオンシップのサウサンプトンFCでプレーしている。クラマーの予測は、今どうなっているのだろうか。
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1対1の勝率がほぼ100％！将来のドイツ代表選手は奇跡を願うしかない
「今日、新たなドイツ代表選手を見たと確信している」と、クラマーはトミ・シュミットが配信するポッドキャスト『Copa TS』で熱く語った。ZDFおよびAmazonPrimeの解説者である彼は、2025年2月に行われた昨シーズンの1.FCニュルンベルク対SSVウルムのリーグ戦に言及していた。その試合でヤンダーは際立った活躍を見せ、クラマーを完全に魅了したのである。 2-0で勝利したこの試合で、ヤンダーは特にあるシーンでその実力を遺憾なく発揮した。ウルムのペナルティエリアの端で巧みに体をひねってフリーになり、中央へ切り込んで、ポストを直撃する見事なシュートを叩き込んだのだ。
「日曜日は本来ならカンファレンスを見ていたんだけど、後半は彼のためだけにニュルンベルクの試合を見たよ。それほど彼を高く評価しているからね」とクラーマーは語った。ヤンダーは「特にこの年齢にしては」多くの資質を兼ね備えており、それは「もはや多くの選手にはない」ものだという。「彼は、いつ、どこへボールを送るべきかというゲーム理解力をまだ持っているんだ」
ドイツ代表として12試合に出場した経験を持つクラマーは、改めてこう断言した。「サッカー選手としてのキャリアには多くの要素が必要で、移籍運も多少は関係するが、カスパー・ヤンダーは間違いなく代表選手だ」。
それ以来、何が起きたのか？事実として、クラマーの予測は今のところ実現していない。ヤンダーはすでにドイツU-21代表で3試合に出場しているものの、A代表デビューは未だ待ったなしの状態だ。この状況は、そう簡単には変わらないだろう。
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カスパー・ヤンダーがサウサンプトンへ移籍し、ニュルンベルクからの移籍金としては史上2番目の高額となった
この夏、ヤンダーは1200万ユーロという破格の移籍金でサウサンプトンへ移籍した。これにより、彼はステファノス・ツィマス（2650万ユーロ）に次ぐ、1.FCニュルンベルク史上2番目に高額な移籍金でクラブを去った選手となった。ヤンダーは、この英国の大都市での生活にすぐに馴染んだ。 同郷のトンダ・エッカート監督率いるチームで、彼は中心的な役割を担い、不動のレギュラーとなっている。
ミュンスター出身のこのオールラウンダーは、攻撃面でも守備面でも高い能力を発揮している。3月初旬の時点で、彼の1対1の勝率はなんと98％（！）近くに達しており、プレッシャーへの耐性、ボールコントロール、そしてゲームインテリジェンスで輝いている。エッカート監督からは主に守備的ミッドフィールダーとして起用されているが、8番や10番としてプレーし、ゲームを組み立てることもできる。 個人としてはすべてが順調に見えるが、問題はチームレベルで顕在化している。
プレミアリーグ最下位でチャンピオンシップに降格し、即座に復帰を目指しているサウサンプトンは、最悪とも言えるシーズンスタートを切った。開幕から10試合で勝利はわずか1勝にとどまったのだ。しかし、シーズン終盤にかけて、セインツは別人のような姿を見せている。現在12試合無敗（うち9勝）で、36ポイント中30ポイントという驚異的な成績を収めている。
チャンピオンシップの順位表で、サウサンプトンは現在6位、つまりまだプレーオフ圏内の最後尾に位置している。しかし、残り7節を残して2位のミドルズブラFCとの差はすでに8ポイントに広がっており、7位のレックサムがサウサンプトンと同ポイントで迫っている。最良のシナリオでも、セインツはプレーオフの激戦に加わるだけであり、そこでは圧倒的な下馬評となるだろう。
過去21年間で、シーズン6位からプレミアリーグ昇格を果たしたのはウェストハム（2005年）とブラックプール（2010年）のみだ。したがって、名目上最も弱いチームであるサウサンプトンが実際にプレーオフに進出するには、まさに小さな奇跡が必要となるだろう。
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複数のブンデスリーガの強豪クラブがカスパー・ヤンダーに興味を示していると報じられている
まさにこの理由から、ドイツ紙『ビルト』が最近報じたところによると、ヤンダーはサウサンプトンでの現状に不満を抱いており、1シーズンも経たないうちにすでに退団を考えているという。来シーズン、プレミアリーグでプレーする見通しが立たないことに加え、私生活も一因となっているようだ。というのも、ヤンダーは恋人のカルロッタ・シュネーマンと離れ、イギリスで一人暮らしをしているからだ。
しかし、エッカート監督は、不満を抱いているという報道を即座に否定した。「記事が掲載された際、誰かがそれを送ってくれたが、私は非常に驚いた。それがカスパーの発言ではないことは、200％断言できる」と、33歳の監督は説明した。 さらに彼はこう付け加えた。「そういう瞬間があるのは、ごく普通のことだと思う。だが、それはカスパーに限った話ではない。家族と離れて暮らしている私にも当てはまることだ。特にクリスマスの時期には、当然ながらクリスマスイブを家族と過ごしたいと思う瞬間があるだろう。それは全く自然なことだ。」
サウサンプトンではヤンダーに非常に満足しており、「彼もここにいることをとても喜んでいる。今シーズンを通じて彼の成長は素晴らしいものだったと思う」
それでも、事態は動き出したようだ。スカイの情報によると、すでに複数のクラブがヤンダーに関心を示しているという。彼のサウサンプトンとの契約は2028年まで残っている。移籍先の候補には、ブンデスリーガのRBライプツィヒやVfBシュトゥットガルト、そしてアヤックス・アムステルダムが含まれているとされる。 移籍が実現した場合の移籍金は2000万～2500万ユーロと見られており、サウサンプトンにとっては非常に魅力的な金額だ。1.FCニュルンベルクも、移籍金の10％を保証されているため、移籍に反対する理由はないだろう。
また、欧州のトップチームへの移籍は、ジャンドルがドイツ代表に選出されるというクラマーの予測を実現するための決定的な一歩となる可能性がある。比較として挙げると、シュトゥットガルトからはアンジェロ・スティラー、デニズ・ウンダフ、ジェイミー・レウェリング、クリス・フーリッヒ、アレクサンダー・ニュベル、ヨシャ・ヴァグノマンの6選手だけでも、直近のワールドカップ代表選考前のDFB代表メンバーに選出されている。
カスパー・ヤンダー：2025/26シーズンの成績
ゲーム
36
ゴール
2
アシスト
1
出場時間
2,657