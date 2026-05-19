「1分でも5分でも90分でも、出場時間に関わらず」：ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督がスーパースターの選出について語る

ブラジル代表監督がW杯メンバーを発表した会場には、「ネイマール」コールが響いた。歴代最多得点記録を持つ34歳の彼は、再び大舞台に立つチャンスを得た。

アンチェロッティ監督は「1年を通じて観察し、最近は安定したプレーとコンディションの向上を確認した。彼は重要な選手だ」と説明した。

ただ、2025年からブラジル代表を率いるイタリア人監督は、常に同じ見解だったわけではない。3、4月のW杯親善試合ではネイマールを外した。当時、ネイマールは落胆してこう語った。「この件は受け止められない。 選ばれなかったのは腹立たしく悲しいが、練習と試合に集中し続け、目標を達成する。最終メンバー発表まで夢は生き続け、この状況を乗り越える」と語った。