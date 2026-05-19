カルロ・アンチェロッティが待望の選手名を口にすると、ファンはしばらく彼に言葉を発させなかった。
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「1分でも5分でも90分でも、出場時間に関わらず」：ブラジル代表のカルロ・アンチェロッティ監督がスーパースターの選出について語る
ブラジル代表監督がW杯メンバーを発表した会場には、「ネイマール」コールが響いた。歴代最多得点記録を持つ34歳の彼は、再び大舞台に立つチャンスを得た。
アンチェロッティ監督は「1年を通じて観察し、最近は安定したプレーとコンディションの向上を確認した。彼は重要な選手だ」と説明した。
ただ、2025年からブラジル代表を率いるイタリア人監督は、常に同じ見解だったわけではない。3、4月のW杯親善試合ではネイマールを外した。当時、ネイマールは落胆してこう語った。「この件は受け止められない。 選ばれなかったのは腹立たしく悲しいが、練習と試合に集中し続け、目標を達成する。最終メンバー発表まで夢は生き続け、この状況を乗り越える」と語った。
- AFP
ネイマール、最後のチャンス。ブラジルの星がW杯へ。
2023年10月のウルグアイ戦（W杯予選）以来、代表から離れていたネイマールが約3年ぶりに国際舞台に復帰する。ただし、レギュラーは保証されていない。 アンチェロッティ監督は「ネイマールを選んだのは、彼がチームに資質をもたらすと信じるからだ。1分でも90分でも、出場やPKの有無は問わない」と強調し、「1人にすべてを託すことはない」と続けた。
パリ・サンジェルマンで6年過ごし、2023年にアル・ヒラル、その後FCサントスへ移籍した彼を多くの専門家は「終わった選手」と見なしていた。しかし彼は負傷にも屈せず闘志を燃やし続けた。W杯ではグループCでモロッコ、スコットランド、ハイチと対戦する。 2002年の優勝以来、6度目の世界制覇を待ち望むサポーターにとって、人気者ネイマールの復帰は格別の喜びだ。