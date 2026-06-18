シュロッターベックとンメチャは近年BVBの主力に成長した。そのため、春にシュロッターベックは2031年、ンメチャは2030年まで契約延長した際には安堵の声が上がった。それでも、2人がその期間フルにドルトムントでプレーする可能性は低いとされていた。 それでも、両者が今後ドルトムントのユニフォームを着ない可能性が現実味を帯びている。

シュロッターベックは契約にW杯条項を盛り込み、7月19日の決勝から1週間後まで5000万～6000万ユーロで3つの選定クラブへ移籍できる。そのクラブにはレアル・マドリードとリヴァプールが含まれ、バイエルンは含まれない。

新監督ジョゼ・モウリーニョが関心を示すレアルは移籍金を捻出できる。 とても嬉しいですね」と水曜日、ウィンストン・セーラムのドイツサッカー連盟（DFB）合宿所で語った。リュディガーは最近レアルと契約延長しており、シュロッターベックが移籍すれば出場時間を争うことになる。