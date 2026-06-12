「2億ユーロでも5億ユーロでもオリゼは移籍しない。1億5000万ユーロでも獲得できるか分からない」とバイエルン役員が匿名で語ったと仏紙が報じた。

特にレアル・マドリードは24歳のオリセに強い関心を寄せている。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、フロレンティーノ・ペレス会長は会長選で1億5000万ユーロのオファーを提示し、その対象がこのバイエルンの攻撃的選手だったという。

しかし、バイエルンはハーバート・ハイナー会長を通じて即座に売却不可を表明し、オファーを拒否した。