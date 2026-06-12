『レキップ』紙によると、ドイツの最多優勝クラブは他クラブからのアプローチを再び明確に拒否した。
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「1億5000万ユーロでも、あいつの片足すら買えない！」FCバイエルン会長がマイケル・オリゼの残留を強調。
「2億ユーロでも5億ユーロでもオリゼは移籍しない。1億5000万ユーロでも獲得できるか分からない」とバイエルン役員が匿名で語ったと仏紙が報じた。
特にレアル・マドリードは24歳のオリセに強い関心を寄せている。移籍専門家のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、フロレンティーノ・ペレス会長は会長選で1億5000万ユーロのオファーを提示し、その対象がこのバイエルンの攻撃的選手だったという。
しかし、バイエルンはハーバート・ハイナー会長を通じて即座に売却不可を表明し、オファーを拒否した。
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レアル・マドリード、ジュリアン・アルバレスへのオファーも失敗に終わる
このフランス人選手は2029年までバイエルンと契約しており、過去2シーズンの活躍でレギュラーとしての地位を確立した。昨季は公式戦52試合で22ゴール31アシストの合計53ゴール関与を記録し、2冠達成に貢献した。
ロマーノ氏によると、バイエルンは非公開・公の場問わず交渉を拒否。そこでレアルは同市のライバル、アトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスにターゲットを切り替えた。
しかし、アトレティコは5億ユーロの違約金を理由に即座にオファーを拒否し、SNSで嘲笑した。