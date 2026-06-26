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1億500万ポンドのアーセナル移籍でデクラン・ライスは3段階成長。元イングランド主将が、ハリー・ケインからキャプテンマークを継ぐライスを後押し。
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ウェストハムからアーセナルへ：ライスはプレーを一変させた
27歳のエネルギッシュな選手は、貧しい生い立ちから長い道のりを歩んだ。若くしてチェルシーから放出された後、ウェストハムでトップチームデビュー。当時は「守備的MFか、闘志あふれるCBか」と疑問の声が上がっていた。
現在はボックス・トゥ・ボックスの選手として得点を重ね、セットプレーでも正確なクロスを供給する。ポジションに縛られず、最高峰の一人と称されている。
アーセナルへの移籍が将来のイングランド代表主将にどのような利益をもたらしたか
ライスはどのようにしてこの境地に達したのか。また、エミレーツ・スタジアムへの移籍が彼の潜在能力を引き出すうえでどのような役割を果たしたのか。 これらの疑問をブッチャーに投げかけると、元イングランド代表キャプテンはドミノ・ピザの「Shirtiette」キャンペーンの一環としてGOALに語った。将来的に「スリー・ライオンズ」のキャプテンマークを巻くことが期待されるこの選手について、彼はこう言う。「1986年にイプスウィッチからレンジャーズに移籍したとき、移籍先のクラブは私がいたクラブより多くのタイトルを取っていたことに気づきました。
レンジャーズには熱狂的なサポーターと歴史があったし、ウェストハムからアーセナルへ移籍したときも、アーセナルが多くのタイトルを取ってきたことが分かった。規模や環境が全く違うから、2〜3段階上のレベルに上がったように感じるんだ。
ウェストハムが今不調なのは分かっているが、アーセナルは常にトップであり続けた。特にヴェンゲル監督の下でタイトルを取り、ヨーロッパでも活躍した。
「僕にとってレンジャーズへの移籍は、『これからは一段階レベルを上げなきゃ』という感覚でした。それは確かにプレーの質を高めてくれます。誰もが以前以上に僕たちを打ち負かそうとするので、自然とレベルが上がるんです。
ウェストハムでは「ウェストハムなら倒せる」と思われたが、アーセナルでは「5点、6点取られるかもしれない」と思われる。精神面でも一段階上げないといけない。
精神面と身体面は密接に結びつき、責任が重くなるほど精神面の重要性が高まる。イングランド代表のキャプテンは、クラブレベルより3倍、いや5倍も責任が重い。
デクランはまさに今、世界舞台に躍り出た選手だ。彼は素晴らしいポジションでプレーしている。
前線へも守備へも動き、複数の役割をこなす。中盤を牽引するリーダーの好例だ。
前線にハリー・ケインもいれば、優れたリーダーが2人いることになる。彼らが声をかけ、選手たちを鼓舞すれば、みんな耳を傾けるだろう。」
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イングランドは2026年、60年の苦悩に終止符を打てるか？
ライスは2026年、アーセナルが22年ぶりにプレミアリーグを制したチームの一員となり、2003-04年の「インヴィンシブルズ」以来の優勝に貢献した。
現在は代表でも伝説を追う。北米遠征中のイングランドは60年の苦悩に終止符を打てるか。 1990年大会でイングランドをベスト4に導いたブッチャー氏はこう語る。「誰もが『イングランドはノックアウトステージでトップ10相手に勝てず、必要なことをしていない』と言う。
「ワールドカップで優勝したいなら、強豪を倒さねばならない。今はその準備ができている。ガーナ戦はトゥヘル監督にとって、チームの現状と最適布陣を把握する好機会だったはずだ。
「ベンチには出番を待つ選手が多い。たとえば[ブカヨ]・サカは途中出場し、素晴らしいシュートを放ったが、ガーナGKに阻まれた。彼のような突破力のある選手を先発で起用する時期に来ている」
イングランド代表は「世界最強のチームにも勝てる」と告げられた。
ブッチャー氏は、母国での熱狂的な祝祭でサポーターが大騒ぎすることを奨励しつつ、こう語った。「クロアチア戦はイングランドがこれまでに見せた最高の試合の一つだった。得点し、強豪を倒した喜びがあふれていた」。
ブラジルやフランス、スペイン、ドイツのような強豪を含むすべてのチームがイングランドを攻めてくるだろう。彼らはそうすべきだと感じ、そうしたいとも思っており、それを実行できる選手がいる。だから試合はよりオープンになる。
「決勝トーナメントに進んだときにこそイングランドは真価を発揮する。戦力もあり、監督も相手を退ける原動力になる。失敗しても努力不足ではない。
この代表チームには本当にワクワクさせられる。監督については、彼の言葉や行動を見るにつれて、ますます好感を抱くようになっている。うまくいかない時はピッチサイドで怒りを露わにするが、メディアへの対応も上手だし、選手たちへの話し方も巧みで、彼らに高い要求を突きつける。それは、イングランド代表の監督に期待されるべきことそのものだ。 だから決勝トーナメントが本当に楽しみだ。どんな相手でも打ち負かせると思う。心から信じている。」
イングランドは土曜にニュージャージーでパナマと戦い、グループLを締めくくる。ベスト32は確定だが、順位がまだ決まらない。目標は、ファンに喜びを届け続けること。
2026年ワールドカップ：熱狂的な応援が奨励されている
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