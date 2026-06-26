ライスはどのようにしてこの境地に達したのか。また、エミレーツ・スタジアムへの移籍が彼の潜在能力を引き出すうえでどのような役割を果たしたのか。 これらの疑問をブッチャーに投げかけると、元イングランド代表キャプテンはドミノ・ピザの「Shirtiette」キャンペーンの一環としてGOALに語った。将来的に「スリー・ライオンズ」のキャプテンマークを巻くことが期待されるこの選手について、彼はこう言う。「1986年にイプスウィッチからレンジャーズに移籍したとき、移籍先のクラブは私がいたクラブより多くのタイトルを取っていたことに気づきました。

レンジャーズには熱狂的なサポーターと歴史があったし、ウェストハムからアーセナルへ移籍したときも、アーセナルが多くのタイトルを取ってきたことが分かった。規模や環境が全く違うから、2〜3段階上のレベルに上がったように感じるんだ。

ウェストハムが今不調なのは分かっているが、アーセナルは常にトップであり続けた。特にヴェンゲル監督の下でタイトルを取り、ヨーロッパでも活躍した。

「僕にとってレンジャーズへの移籍は、『これからは一段階レベルを上げなきゃ』という感覚でした。それは確かにプレーの質を高めてくれます。誰もが以前以上に僕たちを打ち負かそうとするので、自然とレベルが上がるんです。

ウェストハムでは「ウェストハムなら倒せる」と思われたが、アーセナルでは「5点、6点取られるかもしれない」と思われる。精神面でも一段階上げないといけない。

精神面と身体面は密接に結びつき、責任が重くなるほど精神面の重要性が高まる。イングランド代表のキャプテンは、クラブレベルより3倍、いや5倍も責任が重い。

デクランはまさに今、世界舞台に躍り出た選手だ。彼は素晴らしいポジションでプレーしている。

前線へも守備へも動き、複数の役割をこなす。中盤を牽引するリーダーの好例だ。

前線にハリー・ケインもいれば、優れたリーダーが2人いることになる。彼らが声をかけ、選手たちを鼓舞すれば、みんな耳を傾けるだろう。」