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1億2500万ポンドの男、アレクサンダー・イサクが怪我からの復帰に向け、印象的な新スタイルで練習に復帰
長い回復への道のりが終わる
元ニューカッスル・ユナイテッドのFWは、トッテナム戦で負った腓骨骨折の手術を受けて以来、12月から欠場していた。数ヶ月にわたり、世間の注目を浴びることなくリハビリに励んできたこのストライカーが、今週、チームメイトと共にピッチに復帰する姿が目撃された。代表戦中断明けのクラブにとって、彼の復帰はまさに絶好のタイミングと言える。トレーニングでは新しいひげを蓄えたイサクは、今シーズンの残り試合で戦列に復帰する準備が整っているようだ。
スロッツ、イサクの復帰に期待を寄せる
リヴァプールのスロット監督は、26歳の選手がチームに復帰したことを喜び、その復帰のタイミングが、リヴァプールにとっても、またワールドカップでスウェーデン代表としてプレーするという選手の野心にとっても完璧だったと述べた。
「スウェーデン代表が昨晩ワールドカップ出場を決めたこともあり、アレックスは本当に良い状態にあると思う。それに加えて、明日には久々にチーム練習に合流する予定だ」とスロット監督はLiverpoolfc.comに語った。「3、4ヶ月ほど懸命にリハビリに取り組んできた後、チーム練習に戻れるというのは、誰にとっても素晴らしいことだ。そういう意味で、アレックスは今、良い状態にあると言えるだろう」
大きな期待が寄せられている
医療スタッフは彼の出場時間を慎重に管理するだろうが、スロット監督は、イサクがチームの現在の攻撃陣にもたらす決定的な強みを十分に認識している。
「もちろん、3、4ヶ月の離脱を経てチームに合流したばかりの一回目の練習に過ぎないが、彼が戻ってきたことは喜ばしい。我々が誰を獲得したか、そして素晴らしいストライカーを獲得したことは皆が知っているからだ」と彼は付け加えた。 「普段から多くのチャンスを作り出しているチームに彼が戻ってくることは――彼がスタメンで出場できるようになった直後からすぐに結果が出るわけではないかもしれないが――最後の2ヶ月間、彼が戻ってくることは、我々にとって非常に大きな助けになると思う」
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
イサックの復帰は、今週土曜日にマンチェスター・シティで行われるFAカップ準々決勝に向けたチームの準備期間と重なった。この試合は、タイトル獲得を目指すリヴァプールにとって大きな壁となるが、イサックがチームに復帰したことは、絶好のタイミングで士気を高めることとなった。即戦力として先発出場する見込みはないものの、来週のチャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンと対戦する前に、ある程度の出場時間を確保できる可能性がある。