1億2500万ポンドの男、アレクサンダー・イサクが怪我からの復帰に向け、印象的な新スタイルで練習に復帰

医療スタッフは彼の出場時間を慎重に管理するだろうが、スロット監督は、イサクがチームの現在の攻撃陣にもたらす決定的な強みを十分に認識している。

「もちろん、3、4ヶ月の離脱を経てチームに合流したばかりの一回目の練習に過ぎないが、彼が戻ってきたことは喜ばしい。我々が誰を獲得したか、そして素晴らしいストライカーを獲得したことは皆が知っているからだ」と彼は付け加えた。 「普段から多くのチャンスを作り出しているチームに彼が戻ってくることは――彼がスタメンで出場できるようになった直後からすぐに結果が出るわけではないかもしれないが――最後の2ヶ月間、彼が戻ってくることは、我々にとって非常に大きな助けになると思う」