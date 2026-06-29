1億…アル・ハリーフィが介入し、リヴァプールの大型補強を阻止。

ESPNが事情に詳しい情報筋の話として伝えたところによると、パリ・サンジェルマンとライプツィヒはディオマンディの移籍について初期交渉で合意に達した。

移籍金は総額約1億ユーロ（約1億1400万ドル）で、追加ボーナスも含まれる。 過去2日間でナセル・アル・ハリフィ会長とオリバー・メンツラフ会長の協議が加速し、数時間以内に合意に至る見込みだ。

フランス紙『レキップ』は、ディオマンディがPSGとの5年契約に合意し、ルイス・エンリケ監督やスポーツディレクターのルイス・カンポスとクラブの将来計画を話し合ったと伝えた。

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