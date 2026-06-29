1億…アル・ハリーフィが介入し、リヴァプールの大型補強を阻止。

パリ・サンジェルマン（PSG）は、2026年W杯のスター選手獲得へ最終調整に入っている。
その候補とは、コートジボワールのヤン・ディオマンディ。彼は欧州の複数ビッグクラブから注目されており、特にPSGとリヴァプールが熱心だ。英メディアは、リヴァプールが「レッズの伝説」モハメド・サラーの穴を埋めるため、獲得を強く希望していると伝えている。
パリ・サンジェルマン（PSG）は、2026年W杯のスター選手獲得へ最終調整に入っている。
その候補とは、コートジボワールのヤン・ディオマンディ。彼は欧州の複数ビッグクラブから注目されており、特にPSGとリヴァプールが熱心だ。英メディアは、リヴァプールが「レッズの伝説」モハメド・サラーの穴を埋めるため、獲得を強く希望していると伝えている。
ESPNが事情に詳しい情報筋の話として伝えたところによると、パリ・サンジェルマンとライプツィヒはディオマンディの移籍について初期交渉で合意に達した。
移籍金は総額約1億ユーロ（約1億1400万ドル）で、追加ボーナスも含まれる。 過去2日間でナセル・アル・ハリフィ会長とオリバー・メンツラフ会長の協議が加速し、数時間以内に合意に至る見込みだ。
フランス紙『レキップ』は、ディオマンディがPSGとの5年契約に合意し、ルイス・エンリケ監督やスポーツディレクターのルイス・カンポスとクラブの将来計画を話し合ったと伝えた。
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昨夏レガネスから2000万ユーロでライプツィヒに移籍したディオマンディは、アフリカ屈指の若手として注目される。2026年W杯でコートジボワール代表として活躍し、その姿がパリ・サンジェルマンを移籍交渉へ駆り立てた。
リヴァプールやレアル・マドリードも関心を示したが、本人はパリSGへの移籍を希望。すでにライプツィヒに退団意向を伝えており、パリSGが最有力とされている。