スカイ・スポーツによると、リヴァプールは今シーズン限りで退団するモハメド・サラーの後継者に、19歳の選手を最有力候補としている。
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1億ユーロ超の大型移籍か？リヴァプールはサラーの後継としてブンデスリーガのスター獲得を決めたようだ。
報道によると、リヴァプールの首脳陣とディオマンデの代理人はすでに「非常に具体的な話し合い」を進めている。イングランドのトップクラブとライプツィヒの間に接触はないが、まもなく状況が変わる可能性もある。
ただし、リヴァプールがディオマンデを獲得するには多額の資金が必要で、彼は2030年までRBライプツィヒと契約している。 スカイによると、ライプツィヒは契約内容を調整するため代理人と協議中。CL復帰へ3位を走るチームは、攻撃の要ディオマンデの移籍金を1億ユーロ超とする見込みだ。
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ヤン・ディオマンデの争奪戦では、リヴァプールがPSGを大きくリードしている。
これによりディオマンデは、カイ・ハヴェルツ（2020年、レバークーゼン→チェルシー、1億ユーロ）、フロリアン・ヴィルツ（2025年、レバークーゼン→リヴァプール、1億2500万ユーロ）、 BVBからレアル・マドリードへ）、ウスマン・デンベレ（2017年、1億4800万ユーロ、BVBからバルセロナへ）に続き、移籍金1億ユーロを超えたブンデスリーガ出身選手としては5人目となる。
昨年、ディオマンデは2000万ユーロでCDレガネスからライプツィヒへ移籍。今季ブンデスリーガで急成長し、RBライプツィヒのキープレーヤーとなった。2025/26シーズンは32試合で13ゴール8アシストを記録している。 10月にはコートジボワール代表デビュー。今夏のW杯ではグループステージでドイツ代表を苦しめることを狙う。
その成長は多くの欧州強豪の関心を呼び、リバプールに加えPSGの興味が報じられている。Skyによると、PSGも選手側と会談したが、現時点ではリバプールが優位だ。
ヤン・ディオマンデはリヴァプールFCへの移籍を夢見ている。
ディオマンデは最近、「リヴァプールは自分の絶対的な夢のクラブだ」と強調した。1月にTikTokで「僕はリヴァプールの大ファンで、父も私がアンフィールドでプレーする姿を見たいと夢見ている。その夢を叶えたい」と語った。
なおリヴァプールは、サラーの後継候補としてホッフェンハイムのコートジボワール代表MFバズーマナ・トゥーレにも関心を示していた。トゥーレにもバイエルンが興味を示していると噂されている。
リヴァプールにとって重要なのは、シーズン終盤にチャンピオンズリーグ出場権を獲得することだ。現在プレミアリーグ5位で、この順位を維持できれば十分。先週末、チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに0-1で敗れ、翌日にリヴァプールがエヴァートンに2-1で勝利したことで、5位キープの見通しは大きく明るくなった。 残り5節でチェルシーに7ポイント差をつけた。
その前にスポーツジャーナリストのデビッド・オーンスタイン氏はポッドキャスト『The Athletic FC』で、仮にCL出場権を逃してもスロット監督が来季も続投する可能性があると語っていた。2027年まで契約があるオランダ人監督は、今シーズンの不振で立場が危うくなっていた。
12月にはサラーとの不和も報じられたが、すぐに収束。それでもエジプト人は契約満了1年前となる今夏、クラブを去ることを3月末に表明した。「残念ながら、別れの時が来ました。シーズン終了後にリヴァプールを去ります」と語っている。
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ブンデスリーガの歴代最多退団者
順位
選手
から
から
年
移籍金
1
ウスマン・デンベレ
ボルシア・ドルトムント
FCバルセロナ
2017年
1億4800万ユーロ
2
ジュード・ベリンガム
ボルシア・ドルトムント
レアル・マドリード
2023年
1億2700万ユーロ
3
フロリアン・ヴィルツ
バイエル・レバークーゼン
リヴァプールFC
2025年
1億2500万ユーロ
4
カイ・ハヴェルツ
バイエル・レバークーゼン
チェルシーFC
2020年
1億ユーロ
5
ウーゴ・エキティケ
アイントラハト・フランクフルト
リヴァプールFC
2025年
移籍金9500万ユーロ
6
ランダル・コロ・ムアニ
アイントラハト・フランクフルト
パリ・サンジェルマン
2023年
移籍金9500万ユーロ