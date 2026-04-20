1億ユーロ超の大型移籍か？リヴァプールはサラーの後継としてブンデスリーガのスター獲得を決めたようだ。

ディオマンデは最近、「リヴァプールは自分の絶対的な夢のクラブだ」と強調した。1月にTikTokで「僕はリヴァプールの大ファンで、父も私がアンフィールドでプレーする姿を見たいと夢見ている。その夢を叶えたい」と語った。

なおリヴァプールは、サラーの後継候補としてホッフェンハイムのコートジボワール代表MFバズーマナ・トゥーレにも関心を示していた。トゥーレにもバイエルンが興味を示していると噂されている。

リヴァプールにとって重要なのは、シーズン終盤にチャンピオンズリーグ出場権を獲得することだ。現在プレミアリーグ5位で、この順位を維持できれば十分。先週末、チェルシーがマンチェスター・ユナイテッドに0-1で敗れ、翌日にリヴァプールがエヴァートンに2-1で勝利したことで、5位キープの見通しは大きく明るくなった。 残り5節でチェルシーに7ポイント差をつけた。

その前にスポーツジャーナリストのデビッド・オーンスタイン氏はポッドキャスト『The Athletic FC』で、仮にCL出場権を逃してもスロット監督が来季も続投する可能性があると語っていた。2027年まで契約があるオランダ人監督は、今シーズンの不振で立場が危うくなっていた。

12月にはサラーとの不和も報じられたが、すぐに収束。それでもエジプト人は契約満了1年前となる今夏、クラブを去ることを3月末に表明した。「残念ながら、別れの時が来ました。シーズン終了後にリヴァプールを去ります」と語っている。