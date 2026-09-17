それをできるだけ早く達成し、望ましくない議論を終わらせる必要があるかと問われた元リヴァプールのダニー・マーフィー氏は、Snabbareとの協業でGOALに対し、こう語った。「移籍金が1億ポンドでも1000万ポンドでも10万ポンドでも、どこにいようと、前線の選手ならファンだけでなく周囲の選手たちにも、自分に何ができるのかを示し始めたいと思うものだ。

「アトレティコ戦での彼のパフォーマンスは高いレベルだったと思う。あらゆるクオリティーが見えたし、切れもあった。もちろん終盤は少し疲れていたし、フラム戦では苦しんだと言うこともできる。そうした点を考えると、まだ全試合をこなせるほど完全なコンディションではないように見える。

「ただ、あの短い出場時間でのプレー、[フロリアン]・ヴィルツとのカウンター、そして1対1で抜け出してシュートがポストの脇を外れていった場面。理想を言えば、あれが決まっていれば一気に波に乗れていたはずだ。

「ただ、彼については、もっと実績の少ない選手たちに対して抱くような心配はしていない。長年にわたって大きな期待を背負う巨大クラブに身を置き、最高レベルで素晴らしい選手たちとプレーし、その中で結果も出してきた選手だからだ。だから、それで自信や、ああした位置に入り込んで再び得点する能力が本当に損なわれるとは思わない。

「一方で、例えばヴィルツのような選手は、言ってみればレヴァークーゼンというより小さなクラブから、同程度の移籍金で来た。彼の肩にかかるプレッシャーは、かなり長い期間にわたって高まり続けてきた。

「それに対してバルコラは、文字通り来たばかりで、もともとよりゴールを取るタイプの選手でもある。だから彼については心配していない。あれだけの才能があるのだから、結果は遅かれ早かれ出ると思う。彼に必要なのは試合勘だけだと思う。」