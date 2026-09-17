Getty
翻訳者：
「1億ポンドでも1000万ポンドでも10万ポンドでも関係ない」 ブラッドリー・バルコラ、PSGから1億2300万ポンドで移籍後、リバプールで見慣れたゴール目標に直面へ
英国サッカー界でバルコラより高額だったのは、わずか2選手 בלבדだ。
英国サッカー史上、移籍金でこれを上回る値が付いたのは2選手だけだ。 クラブの同僚アレクサンデル・イサクとマンチェスター・シティの新戦力エンソ・フェルナンデスで、ともに1億2500万ポンド（1億6700万ドル）で移籍している。
こうした目を疑うような大金には、より大きな期待と、信頼と資金の投資に対して即座に結果を示す必要性が伴う。イサクは負傷に悩まされたマージーサイドでのデビューシーズンを通じて苦戦し、プレミアリーグ初ゴールを記録したのは2025年11月まで待たなければならなかった。
バルコラはリヴァプール加入後、3大会で4試合に出場しており、そのうち2試合は途中出場だった。左と右の両ウイングでプレーしながら、十分に鋭さは見せているものの、まだゴールは決めていない。
- Getty
バルコラ、リヴァプールで初ゴールを目指す
それをできるだけ早く達成し、望ましくない議論を終わらせる必要があるかと問われた元リヴァプールのダニー・マーフィー氏は、Snabbareとの協業でGOALに対し、こう語った。「移籍金が1億ポンドでも1000万ポンドでも10万ポンドでも、どこにいようと、前線の選手ならファンだけでなく周囲の選手たちにも、自分に何ができるのかを示し始めたいと思うものだ。
「アトレティコ戦での彼のパフォーマンスは高いレベルだったと思う。あらゆるクオリティーが見えたし、切れもあった。もちろん終盤は少し疲れていたし、フラム戦では苦しんだと言うこともできる。そうした点を考えると、まだ全試合をこなせるほど完全なコンディションではないように見える。
「ただ、あの短い出場時間でのプレー、[フロリアン]・ヴィルツとのカウンター、そして1対1で抜け出してシュートがポストの脇を外れていった場面。理想を言えば、あれが決まっていれば一気に波に乗れていたはずだ。
「ただ、彼については、もっと実績の少ない選手たちに対して抱くような心配はしていない。長年にわたって大きな期待を背負う巨大クラブに身を置き、最高レベルで素晴らしい選手たちとプレーし、その中で結果も出してきた選手だからだ。だから、それで自信や、ああした位置に入り込んで再び得点する能力が本当に損なわれるとは思わない。
「一方で、例えばヴィルツのような選手は、言ってみればレヴァークーゼンというより小さなクラブから、同程度の移籍金で来た。彼の肩にかかるプレッシャーは、かなり長い期間にわたって高まり続けてきた。
「それに対してバルコラは、文字通り来たばかりで、もともとよりゴールを取るタイプの選手でもある。だから彼については心配していない。あれだけの才能があるのだから、結果は遅かれ早かれ出ると思う。彼に必要なのは試合勘だけだと思う。」
チャンピオンズリーグ優勝クラブは、常に移籍市場の最優先ターゲットだったのか。
バルコラは最終的にアンフィールド行きとなる前、アーセナルやマンチェスター・ユナイテッドを含むリヴァプールの国内ライバル勢との関連が盛んに報じられていた。彼は以前からリヴァプールの補強リストに載っていたのか、それとも左ウイングがすでに充実しているアンドニ・イラオラが、突如としてトップクラスの選手を獲得可能になったのを見て動いたのか。
その質問に対し、マーフィーは次のように付け加えた。「私の率直な感覚では、あれほどの規模、あれほどの金額、そしてあれほどのクオリティーを持つ補強は、かなり前から検討していたものだったはずだ。
「彼は主に左サイドを引き継ぐことになると思う。だからこそ、ある時点では［コーディ］・ガクポが余剰戦力になっていたわけだ。ガクポが残ったのは、右サイドの選手を獲得できなかったからのように見える。私にはそれがより منط理的な説明に思えた。
「思いつきで素早くバルコラに動き、それだけの金額を使うとは考えにくい。特に、補強部門にその面で優秀な人材がそろっているクラブであればなおさらだ。
「彼のことは以前から見ていたのだと思う。正直に言って、昨季のガクポは良くても平均的なシーズンだったから、クラブは彼をガクポのアップグレードになり得る存在と見ていたのだろう。だから、急いだ動きだったとは思わない」
- Getty
バルコラ、代表ウィークでフランス代表に合流へ
バルコラは直近の試合でリヴァプールのトッテナム戦突破に貢献し、チームはカラバオカップ4回戦進出を決めた。同ラウンドでは、注目の一戦でチェルシーをホームに迎える。
土曜日のボーンマス戦でも主役級の役割を果たしたいところだ。リヴァプールは2026-27シーズン開幕からの無敗記録を懸けて戦い、その後はフランス代表のUEFAネーションズリーグに向かう。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。