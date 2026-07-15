ブラジル人MFサントスはチェルシーでの控え生活に失望し、4800万ポンド（6400万ドル）でオールド・トラッフォードへ移籍した。

さらにアストン・ヴィラとの契約に盛り込まれていた3500万ポンド（4700万ドル）の契約解除条項が発動し、ベルギー代表ティエレマンスも加入。

カゼミーロの移籍を受け、プレミアリーグで実績のある2人を加え、マイケル・キャリック監督率いるチームはチャンピオンズリーグ復帰へ戦力を整えた。