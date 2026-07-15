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1人分の価格で2人獲得！マンチェスター・ユナイテッドがアンドレイ・サントスとユーリ・ティエレマンスを、エリオット・アンダーソンやサンドロ・トナリの移籍金より安く獲得。マイケル・オーウェンが移籍市場を分析。
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マンチェスター・ユナイテッドはサントスとティエレマンスの獲得にいくら支払ったのか。
ブラジル人MFサントスはチェルシーでの控え生活に失望し、4800万ポンド（6400万ドル）でオールド・トラッフォードへ移籍した。
さらにアストン・ヴィラとの契約に盛り込まれていた3500万ポンド（4700万ドル）の契約解除条項が発動し、ベルギー代表ティエレマンスも加入。
カゼミーロの移籍を受け、プレミアリーグで実績のある2人を加え、マイケル・キャリック監督率いるチームはチャンピオンズリーグ復帰へ戦力を整えた。
アンダーソン、トナリ、フェルナンデスは巨額の契約を目指した
マンチェスター・ユナイテッドは、アンダーソン、トナリ、フェルナンデスの獲得を検討していたが、高額な移籍金で断念した。
アンダーソンは1億1600万ポンド（1億5500万ドル）でマンチェスター・シティへ、トナリとフェルナンデスはそれぞれ1億ポンド（1億3400万ドル）と8500万ポンド（1億1400万ドル）でトッテナムへ移籍した。
ユナイテッドは法外な要求に屈せず、補強を我慢したことが功を奏した。次の移籍期限まで、オールド・トラッフォードではさらに選手が出入りすると見込まれる。
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「1つ分の価格で2つ」の仕組みが、マンチェスター・ユナイテッドに価値をもたらしている。
他クラブの支出状況を踏まえると、マンチェスター・ユナイテッドによるサントスとティエレマンスの2人同時獲得は賢明な取引に見えるかとの問いに、元ストライカーでCasino.orgの英国アンバサダーを務めるオーウェンはGOALに対し次のように語った。「そう言えるだろうね？ アーセナルのように選手数を気にしなくていい立場ではない。質の高い選手がいたら迷わず獲るべきだ。
マンチェスター・ユナイテッドはまだそのレベルには達していない。カゼミーロが去り、各ポジションの選手層は依然として薄い。今年はチャンピオンズリーグもあるため、さらに補強が必要だ。
昨年はほとんど補強しなかったから、今は質と人数の両方が足りない。君が言うように「1人の値段で2人」を狙った理由も分かる。ティエレマンスについては、我々はよく知っている。」
レッド・デビルズはティエレマンスの加入を喜んでいる。
マンチェスター・ユナイテッドのフットボール・ディレクター、ジェイソン・ウィルコックスは、FAカップとヨーロッパリーグで優勝経験のある29歳のティエレマンスについて、次のように語った。「ユーリは過去7年間、プレミアリーグ屈指のMFだった。
彼はマンチェスター・ユナイテッドで成功するために必要な技術、野心、メンタリティを備えている。彼の安定感は並外れており、チームに落ち着き、創造性、リーダーシップをもたらすだろう。」
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夏の移籍市場締め切りまでに、さらに移籍が相次ぐ見込み。
この夏、ワールドカップに出場したブラジル代表エデルソンは、一時はマンチェスター・ユナイテッド加入が確実視されていた。しかし3500万ポンド（4700万ドル）の移籍合意は成立せず、状況は混乱。それでも取引が再燃する可能性は残っている。
クラブはプレシーズン準備を進めており、早期の戦力補強を望んでいる。新加入選手には、タイトル争いをトロフィー獲得という結果に結びつけることが期待される。
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