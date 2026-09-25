劇的な出場の瞬間を振り返り、メールディンクは、新生オランダ代表を率いるシャビ監督が試合のかなり早い段階でベンチから自分の名前を呼んだことに驚いたと認めた。より経験豊富な選択肢をコーチングスタッフが選ぶだろうと予想していたものの、この若きFWは素早くウォームアップし、試合のテンポにもスムーズに順応した。

メールディンクはシャビ監督の熱量ある指導スタイルを称賛し、このスペイン人指揮官の目に見える情熱が瞬く間にチーム全体を活気づけたと語った。

「ブライアンが足を引きずっているのが見えた」とメールディンクは説明した。「『もう来るのか？』と思った。監督は別の誰かを選ぶかもしれないとも思っていた。でも自分の名前が呼ばれて、それからウォームアップを始めなければならず、本当にあっという間だった。シャビは強い情熱を放っていて、それは選手たちにも伝わっている」