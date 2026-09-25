ANP
翻訳者：
「1人以上になるだろうね、そうだろう？」 メックス・メールディンクが、劇的なオランダ代表デビュー後に父とのライバル関係を明かす
メールディンク、負傷からの復活を経て感動のオランダ代表デビューを完遂
AZのFWメックス・メーアディンクは木曜夜、ヨハン・クライフ・アレナで行われたドイツ戦のUEFAネーションズリーグで1-1の引き分けに終わった一戦に出場し、待望のオランダA代表デビューを果たした。試合後、『ESPN NL』のインタビューに応じた23歳のアタッカーは、先発FWブライアン・ブロビーが足を引きずり、負傷によって退いたため、わずか35分で投入されたことについて語った。
この瞬間は、1年前に不運な負傷によって最初の代表招集を辞退せざるを得なかったメーアディンクにとって、完全な雪辱となった。
ついにA代表デビューという夢をかなえたことへの大きな感謝も口にした。
- ANP
FW、ブロビーの早い時間帯での負傷交代に驚きを明かす
劇的な出場の瞬間を振り返り、メールディンクは、新生オランダ代表を率いるシャビ監督が試合のかなり早い段階でベンチから自分の名前を呼んだことに驚いたと認めた。より経験豊富な選択肢をコーチングスタッフが選ぶだろうと予想していたものの、この若きFWは素早くウォームアップし、試合のテンポにもスムーズに順応した。
メールディンクはシャビ監督の熱量ある指導スタイルを称賛し、このスペイン人指揮官の目に見える情熱が瞬く間にチーム全体を活気づけたと語った。
「ブライアンが足を引きずっているのが見えた」とメールディンクは説明した。「『もう来るのか？』と思った。監督は別の誰かを選ぶかもしれないとも思っていた。でも自分の名前が呼ばれて、それからウォームアップを始めなければならず、本当にあっという間だった。シャビは強い情熱を放っていて、それは選手たちにも伝わっている」
FW、取り消されたゴールと後半の決定機逸を振り返る
55分間のプレーを振り返り、メーディンクは取り消されたゴールと、後半に足がボールの上を滑ってしまった決定機を逃した場面への悔しさを認めた。一方で、AZのFWはボール保持時の自身のパフォーマンスについて、今季屈指の出来だったと評価した。
また、後半の絶え間ないプレッシングは、シャビの戦術的な指示が直接反映されたものだと強調した。
「なぜ取り消されたのか、まったく分からない」とメーディンクは述べた。「あの後にもチャンスがあったけど、その時は足がボールに当たるのではなく、ボールの上に乗ってしまった。それは残念だ。でも全体的には、ボールを持っている時のプレーは今季ベストゲームの一つだったと思う。ポジティブなことはたくさんある」
- ANP
メールディンク、父マルタインの代表出場数超えを目標に据える
初のA代表キャップを獲得したことで、メールドリンクは父マルタイン・メールドリンクに並んだ。父は2006年、エクアドル戦でオランダ代表として1試合の出場を記録している。この野心的なFWは、シャビのスカッド内で自身の地位を固め、できるだけ早く父の記録を上回る決意を示した。
オランダ代表は試合後の回復を終えた後、次のネーションズリーグの試合に向けた準備に入る。
メールドリンクは今後の試合で、代表戦連続出場を目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。