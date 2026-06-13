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「1人を慰める方が5人を慰めるより簡単だ！」――PSGがアーセナルを破りCLで勝利したとき、キリアン・エムバペはこう反応した。一方、ウィリアム・サリバとウスマン・デンベレの活躍はフランス代表に複雑な感情をもたらしている。
PSGの成功が「レ・ブルー」のチームバランスを形作る
パリ・サンジェルマンがアーセナルを破りチャンピオンズリーグで勝利した。ムバッペは現在、ロッカールームのポジティブな雰囲気を語った。代表主将でもある彼は、この歴史的快挙が古巣にもたらした喜びと、敗れた側の悲しみをベテランがうまく調整する重要性を指摘した。
「すぐにPSGのチームメイトを祝福しました。CLで負けた選手が1人（サリバ）なら慰められますが、5人いたら難しい」と記者会見で語った。「彼らが成し遂げたことは素晴らしい。 チャンピオンズリーグ決勝で負ける辛さは知っている。だからサリバを慰めた。今はチーム全員でワールドカップに集中している」
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ムバッペは個人記録よりワールドカップを優先している
過去2大会で通算12得点を挙げ、ドイツのミロスラフ・クローゼの記録（16点）まであと4点に迫るムバッペ。だが本人は「個人の栄誉は二の次」と語る。 クラブではレアル・マドリードの攻撃を牽引するフォワードとして、彼はフランス代表が国際舞台で強さを保つことだけに集中している。
「得点王のリストに名前があるのは嬉しいが、記録保持者たちは僕より年上だから公平かは分からない」と冗談交じりに語った。「幸運なことに2度のワールドカップで勝ち進み、良いパフォーマンスを発揮できた。これからも歴史を作り続けたいが、何よりもワールドカップのトロフィーを持ってフランスに帰りたい」
身体的な準備と内面の規律
フランス代表の主将は、自身のコンディションに不安はないと断言し、最前線を率いる準備ができていると語った。また、ミスが許されない大舞台に向け、戦術的にも精神的にも万全を期すため、舞台裏での準備が重要だと強調した。
「体調は良好だ。代表チームに合流できとても嬉しい。今が重要な時期だ」とムバッペは話した。「チーム内では多くのことを吸収し始めている。大会前の調整も順調だった。厳しい道のりが待っているが、戦う準備はできている。決勝進出を目指す」
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ノックアウト方式における期待値の管理
優勝候補のフランス。ムバッペはチームメイトに驕らないよう呼びかける。W杯では、才能があっても一瞬の集中力欠如が長年の準備を台無しにすると警告した。
「なぜ熱意を冷ます必要があるのか？ワールドカップはホーム・アンド・アウェイのリーグ戦とは違う。1試合の失敗で即座に帰国することになる」とこのフォワードは語った。「感情をコントロールしなければならない。これは私が日々伝えているメッセージだ。まだ何も成し遂げていないのだから」
フランスは初戦でセネガルと、2戦目でイラクと対戦し、最終戦ではノルウェーと戦う。