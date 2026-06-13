「1人を慰める方が5人を慰めるより簡単だ！」――PSGがアーセナルを破りCLで勝利したとき、キリアン・エムバペはこう反応した。一方、ウィリアム・サリバとウスマン・デンベレの活躍はフランス代表に複雑な感情をもたらしている。

パリ・サンジェルマンがアーセナルを破りチャンピオンズリーグで勝利した。ムバッペは現在、ロッカールームのポジティブな雰囲気を語った。代表主将でもある彼は、この歴史的快挙が古巣にもたらした喜びと、敗れた側の悲しみをベテランがうまく調整する重要性を指摘した。

「すぐにPSGのチームメイトを祝福しました。CLで負けた選手が1人（サリバ）なら慰められますが、5人いたら難しい」と記者会見で語った。「彼らが成し遂げたことは素晴らしい。 チャンピオンズリーグ決勝で負ける辛さは知っている。だからサリバを慰めた。今はチーム全員でワールドカップに集中している」