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Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images Sport
Tim Ursinus

翻訳者：

1人は出場しなかったし、もう1人は代表にさえ選ばれなかったが、ドイツ代表にはBVB出身の「隠れた勝者」が2人もいた

ワールドカップ
特集＆コラム
ドイツ 対 ガーナ
ドイツ
ガーナ
親善試合
ユリアン・ナーゲルスマン
レナート・カール
デニス・ウンダフ
リロイ・サネ
カイ・ハヴァーツ
ヴァルデマール・アントン
ニコ・シュロッターベック
アントニオ・リュディガー
レオン・ゴレツカ
アンジェロ・シュティラー
ナサニエル・ブラウン
ダヴィド・ラウム
ヨズア・キミッヒ

ドイツ代表の攻撃陣はデニズ・ウンダフの不在時（そして在籍時）も輝きを放っており、レナート・カールは単なるお試し期間以上の活躍を見せている。守備陣には多少の不安定さが見られるものの、ユリアン・ナーゲルスマン監督の采配が功を奏している。3月の合宿を終えたドイツ代表における勝者と敗者。

ドイツ代表は、その実力にふさわしく、2つの価値ある勝利でW杯イヤーをスタートさせた。確かに、スイス戦（4-3）でもガーナ戦（2-1）でも、ドイツ代表は試合の特定の局面で圧倒的な強さを見せられなかった。しかし、72日後に迫ったワールドカップに向けた基本構成と戦術は確立されている。 

したがって、ユリアン・ナーゲルスマン監督が代表メンバー発表の際（そして伝説的な『キッカー』誌のインタビューでも）明らかにした通り、現在のメンバー構成に大幅な変更を加える必要はほとんどない。しかし、特定のポジションについては、まだ調整が必要であり、また行われることになるだろう。その過程で、一部の選手が不利益を被る可能性もある。なぜなら、チャンスを活かし、あるいはベンチからその恩恵を受けた選手がいる一方で、決して全員が見事なパフォーマンスを見せたわけではないからだ。 

  • 結局のところ、チームのどのポジションにも活躍した選手とそうでなかった選手がいた。特に、復帰したカイ・ハヴェルツとフロリアン・ヴィルツを中心とした攻撃陣は、連携の良さで観る者を納得させた。両者ともプレーへの情熱にあふれ、見事なドリブルと視野の広さで輝いていた。

    さらにヴィルツは、スイスでのこの試合で、ドイツ代表としておそらく最高のパフォーマンスを披露した。リヴァプール所属の彼は4得点すべてに直接関与し、そのうち2得点は卓越したシュート技術で自ら決めた。注目すべきは、ナゲルスマン監督が彼を名目上は左ウイングとして起用し、セルジュ・ニャブリを10番の位置でプレーさせた点だ。 バイエルンのこの多才な攻撃手は、短いスプリントで何度も最前線へ切り込み、スペースを作り出した。そのおかげでヴィルツは創造性を発揮する余地を得た。スイス代表戦での2点目はその戦術の意図を如実に示していたが、ガーナ戦ではグナブリの活躍は控えめだった。 

    一方、ハーヴェルツにはお馴染みの問題が浮上した。26歳の彼は、ゴール前での決定力に常に欠けている。数多くの決定機があったにもかかわらず、彼が挙げたゴールはPKによる1点のみだった。欧州選手権でも、不動のレギュラーとして出場した彼は、PKからの得点（2回）しか記録できなかった。 

    それでもハヴェルツはナゲルスマン監督の絶大な信頼を得て、スタメン入りが確実視されている。問題は、どのような役割で起用されるかだ。最近また怪我で離脱していたジャマル・ムシアラが間に合うようにコンディションを戻せれば、彼が単独のトップを務めるか、あるいはガーナ戦のように右ウイングを務めることになるだろう。その場合、すべてはグナブリとニック・ウォルテマデの対決に帰着することになる。

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  • Deniz UndavGetty Images

    「デニズ・ウンダヴをめぐる恒例の話題」：「誰もが愛するスター」は自らに利益をもたらしたのか？

    危機に瀕するニューカッスル・ユナイテッドで数週間も調子を落としているにもかかわらず、ナゲルスマン監督が正真正銘の「9番」を起用する場合、彼は最有力候補となる。 ガーナ戦では先発出場したウォルテマデは、得点こそ挙げられなかったものの、特に壁役として好印象を残した。彼の強みは、ライバルたちとは一味違う攻撃の要素をチームにもたらす点にある。一方、デニズ・ウンダフは控え選手としての役割に甘んじざるを得ない。

    シュトゥットガルト所属の彼は、この合宿をある意味、勝者であり敗者でもあるという立場で終えた。「エバービーズ・ダーリング」は代表監督の期待に応え、ホームの観客の前で決勝ゴールを決め、「フィニッシャー」として輝いた。 ナーゲルスマン監督は、ウンダフの「切り札」としての役割について、彼の真価は疲れた相手に対してこそ発揮されると説明し、VfBでの23得点のうち16得点を実際に後半に挙げているという事実を的確に指摘した。 

    一方で、ウンダフは試合後のARDのインタビューで、より多くの出場時間を望むと発言し、ナゲルスマンが頻繁に言及する「役割に関する話し合い」を公の場で疑問視した。これで彼自身にプラスになっただろうか？疑問が残る。 ナゲルスマン監督には、この発言はあまり好意的に受け取られなかったようだ。彼は事前に、異議を唱えることなく自分の役割を全うする選手だけを帯同すると強調していたからだ。ウンダフはこれを「受け入れる」と認めたものの。 それでも、その後の記者会見で、その発言について問われると、ナゲルスマンは明らかに神経質に――そして不必要に率直に――反応した。「彼は自分の発言で自らプレッシャーをかけている。そういう意味では、彼がゴールを決めなくなれば、私にとってはそれで構わない。彼自身がそれで平気なら、そうしてもいいだろう。」

    真実を言えば、ウンダフはゴールを決めるまで、ほとんど試合に絡んでいなかった。もちろん、ナゲルスマンもその事実は見逃していなかった。「ゴールまでの彼のパフォーマンスは良くなかった」と彼は述べ、シュトゥットガルトの選手であるウンダフのボールタッチ数がわずか（13回）だったことに言及した。同時に、彼はこう認めた。「しかし、ボールが落ちる場所に立ち位置を取れるからこそ、彼はトップクラスのストライカーなのだ。」

    ナゲルスマン監督はさらに、ウンダフが「もし70分間走り回っていたら、あのゴールを決められただろうか」と疑問を投げかけ、改めてこう強調した。「我々は夏にも、試合の行方を左右できる『切り札』が必要になる。それが彼の使命であり、役割だ。」 しかし、これで議論は終わったのだろうか？ナゲルスマンはすでにうんざりしているようだが、少なくとも今のところはそうではないようだ。「デニズ・ウンダフについては、ここ7日間ずっと話題になっていた」

  • レナート・カールによる明確なW杯招致書――レロイ・サネの明暗

    ウンダフに当てはまることが、レロイ・サネにも一部当てはまる。ガラタサライ・イスタンブールに所属するこのウイング選手の招集は、専門家やファンの間で大きな不評を招いたが、昨夏、サネがトルコへ移籍した際にナゲルスマン監督が語った内容を考えれば、それも不思議ではない。 「ブンデスリーガでの得点以上の活躍を」というのが明確な要求だったが、ここ数週間、サネはトルグ・リーガ首位のチームですら定位置を確保できていない。 

    そのため、スイス戦での先発起用には多くの注目が集まったが、長年にわたりバイエルンで活躍したこのスター選手は、かなり期待外れなプレーを見せた。周囲が華麗なプレーを繰り広げる中、ほとんど存在感を示せなかったサネは、数多くのドリブルを試みたものの、成功したのはわずか1回だけだった。それでもナゲルスマン監督は彼を「ベンチに下げる」つもりはなかった。 ナゲルスマン監督は、「我々は1対1の局面で勝負できる選手を必要としているが、そうした選手は決して豊富ではない。特に現在はその逆の状況だ」と主張し、レナート・カールとジェイミー・レウェリングを直接のライバルとして挙げた。「レロイは求められるものが分かっている。そして、それを示さなければならない。」

    そしてサネは、ガーナ戦での途中出場後、まさにそれを実証し、ウンダフの2-1の決勝点を巧みにアシストした。ナゲルスマン監督はその後、彼のパフォーマンスが明らかに向上したと認めた。そしてカールは？彼は両試合とも途中出場ながら、その圧倒的なドリブルで存在感を示した。 

    当然のことながら、この10代の選手はナゲルスマンから最高の賛辞を受けた。これは、前回の招集メンバーだったサイード・エル・マラにとっても示唆に富むものだろう。「これまで我々が招集してきた若手選手の中で、彼は最も良い印象を残した」 ウンダフはさらにリベリーに例え、カールの「この年齢にしては驚くべき老獪さ」を絶賛した。つまり、これは単なる「トップチーム」での体験参加にとどまらず、彼はすでにワールドカップの荷造りを始めてもいいほどだ。 

  • Germany v Luxembourg - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ケビン・シャーデをめぐる憶測：マクシミリアン・バイアーが恩恵を受けるのか？

    レヴェリングは確かに2試合を欠場したが、それでもW杯代表メンバーから外れるとなれば大きな驚きだろう。何しろこのシュトゥットガルトの選手は両ウイングでプレーでき、ジョーカーとして確かな存在感を発揮できることが証明されているからだ。一方、後から代表に招集されたチームメイトのクリス・フューリッヒは、ガーナ戦での途中出場のチャンスを生かせなかった。ケヴィン・シャーデに至っては、そもそも出場機会すら与えられなかった。

    ナゲルスマン監督は、FCブレントフォードに所属する元フライブルクのこの超高速選手に、チームに馴染むための機会を与えるべきだという理由で彼を招集した。その一方で、ドルトムントのカリム・アデイエミとマクシミリアン・ベイヤーは、レヴェリングの欠場にもかかわらず、チームに合流することはなかった。 「この3人については、私は非常に明確に伝えていた。『現時点では、こうしたカウンター型フォワードを1人、多くても2人しか帯同しない』と」とナゲルスマン監督は説明した。「ケビンには、今ここで我々の前で実力を示すという利点があるだけだ。だが、それ以前にも他の2人には同じ利点があったのだ」。

    しかし、最終的にシャデがアピールできたのはトレーニング場だけだったため、その評価には多くの解釈の余地が残されている。いずれにせよ、アデイエミとベイヤーはそれを残念に思ってはいないだろう。特に後者は、BVBで最近絶好調を見せ、そこでも何度か「切り札」としての役割で輝いていたため、最大の恩恵を受ける可能性があるからだ。 たゆまぬ働き者であるバイアーは、守備面でも攻撃面でも、ナゲルスマン監督が好むプレス戦術を最も的確に実行できる選手だろう。一方、アデイエミは現在、おそらく最も不利な立場にある。年明け前後にはニコ・コヴァチ監督の下でレギュラーの座を失い、ベンチから出場した際もこれまであまり目立った活躍を見せていないからだ。 

  • ナサニエル・ブラウンが強烈なインパクトを残した――デビッド・ラウムは心配すべきか？

    ガーナ戦で先発出場したナサニエル・ブラウンが、そのことを強く印象づけた。デビッド・ラウムとは対照的に、彼は左サイドバックとしての役割を明らかに中央寄りに解釈し、アルベルト・リエラ監督就任以来、アイントラハト・フランクフルトで「隠れ6番／8番」として好調を維持していた時のプレーを再現した。 

    ブラウンは、活発な攻撃陣を背後に控えて守備を固め、自陣サイドを完璧に掌握していた。マンチェスター・シティから冬の移籍市場で加入したアントワーヌ・セメニョという、この弱小アフリカ勢相手にしては群を抜いて手強い相手と対峙していたにもかかわらず、である。相手チームのわずかなカウンターの機会においても、彼は何度も重要な1対1の局面を制した。 

    本来は定位置を確保しているこの選手は、ワールドカップでのレギュラーの座を危惧すべきなのだろうか？ 今シーズン、ライプツィヒのラウムは攻撃面では真の武器となっているが、守備面では時折脆弱さを露呈している。これはスイス戦での1-2の敗戦でも顕著で、ブレール・エンボロのゴールにつながるクロスを上げたシルヴァン・ヴィドマーを止めきれなかった。その一方で、3-2にできる場面でヨハン・マンザンビのシュートを決定的なセーブで防いだ。 

    現時点ではラウムの起用が確実視されているが、大会が進むにつれ、この好調ぶりのブラウンが真の選択肢となり得る。興味深いことに、自国開催の欧州選手権では、プランBとして先発の座を勝ち取り、マクシミリアン・ミッテルシュテットをベンチに追いやったのは、まさにラウム自身だった。一方、シュトゥットガルト所属のトゥールにとっては、代表選考から外れたことで、代表への道は完全に閉ざされた。 

  • Switzerland v Germany - International FriendlyGetty Images Sport

    アンジェロ・スティラーは、レオン・ゴレツカやその特別な地位には太刀打ちできない

    アレクサンダル・パブロヴィッチ、そしてとりわけフェリックス・ンメチャが間に合うようにコンディションを回復し、維持できれば、アンジェロ・スティラーについても、好むと好まざるとにかかわらず同様のことが言えるだろう。パブロヴィッチはすでに練習に復帰しているが、ンメチャに関しては時間との戦いが予想される。 

    追加招集されたスティラーは、その結果として2試合の親善試合に先発出場し、総じてまずまずの働きを見せた。しかし、それ以上の活躍はなかった。彼は、現時点でパブロヴィッチが一歩リードしているというナゲルスマンの評価を裏付ける結果となった。ネメチャが欠場することこそが、彼にとって代表入りする唯一のチャンスのようだ。 

    特に、パスカル・グロスは、ガーナ戦では必ずしも説得力のあるプレーを見せられなかったものの、チーム内では「つなぎ役」として、またナゲルスマンの「右腕」として一種の特別な地位を享受している。そのため、アントン・スタフが再びアピールする機会を与えられなかったことも、驚くことではなかった。とはいえ、リーズ・ユナイテッドのこの守備的ミッドフィールダーは、スイス戦での途中出場後、確かに良いプレーで好印象を残し、4-3の決勝ゴールをアシストさえしていた。 また、彼はジョシュア・キミッヒのために求められるカウンター時の守備や雑用もこなせるはずだが、ナゲルスマンは明らかに別の構想を抱いている。 

    そこで登場するのがレオン・ゴレツカだ。決して目立った活躍をしたわけではないが、パブロヴィッチやンメチャの隣でプレーするポジションにおいて、ナゲルスマンが求めていた選手像を明らかに満たしている。 試合前に『キッカー』誌で予告されていた通り、ゴレツカは最前線でラインを崩す役割を担っている。その突破力を武器に、一種のフリーラジカルとして相手選手を引きつけ、パスを受ける拠点となることを期待されており、実際、ガーナ戦の終盤にはアシストを記録したサネへのパスで、その役割を強力に果たした。 

    キミッヒが右サイドと中央を行き来するため、中盤でボール支配率が高い試合においても、ゴレツカの存在感は決して欠けていない。 キャプテンは、FCバイエルンでのプレー時と遜色なく試合に溶け込み、ボールを持った際の能力も同様に発揮した。守備面でも悪くない働きを見せたが、背後にスペースが空くことが多く、スイス戦での先制失点には少なからず責任があった。 とはいえ、ナゲルスマン監督には右サイドバックの有力な代役がそもそもいないのが実情だ。3年間の代表離脱を経て復帰したジョシャ・ヴァグノマンは、ガーナ戦での同点ゴール前での弱い1対1の対応により、自身とチームメイトの失望を招く結果となった。そのため、ベンジャミン・ヘンリヒスやリドル・バク（いずれもRBライプツィヒ）が代表に復帰する可能性も十分にある。 

  • ニコ・シュロッターベックとジョナサン・ターは定位置を確保――アントニオ・リュディガーは控えの立場

    センターバックの布陣もすでに固まっている。ニコ・シュロッターベックとヨナタン・ターは、何があろうとワールドカップの定位置を確保したコンビとして臨むことになる。スイス戦でシュロッターベックが犯した2つのミスも、この状況を変えることはないだろう。何しろ彼には、ビルドアップにおいてスペースを開くパスを出すことが求められているのだから。 

    とはいえ、すでに『キッカー』誌でシュロッターベックにレギュラーの座を約束し、スイス戦後もBVBの守備の要をしっかりと擁護していたナゲルスマン監督にとっては、状況は異なる。 ドイツ代表監督の確信の根拠は明白だ。シュロッターベックは、現在のメンバーの中で唯一、左足が強いセンターバックであり、ナゲルスマンの求めるようなボール重視のシステムにおいて、彼は不可欠な存在だからだ。今回のミスが単発のものであったことを願うばかりだ。

    一方で、シュロッターベックがエリア内での守備や1対1の局面において、どれほどの個人技を持っているかは疑いようがない。これは、特に素早い攻守の切り替えの場面で、時折タイミングを合わせきれないタハにとってもメリットとなる。スイス戦では、2失点した場面で彼が受動的すぎたことも指摘されている。 

    しかし、ライバルであるアントニオ・リュディガーに対して、ターは現時点でまだ一歩リードしている。バイエルンのディフェンダーはガーナ戦で一つの場面で不本意なプレーを見せ、シュロッターベックのおかげで1-1の同点に追いつかれるのを免れたとはいえ。リュディガーは、レアル・マドリードでのさらなる物議を醸すような行動で自ら足を引っ張らなければ、最初の補欠候補となるだろう。 

    ヴァルデマー・アントンも、出場時間はゼロだったものの、すでにW杯出場を確実視できる。グロースと同様、このドルトムントの選手はドイツ代表チーム内で重用されており、僅差のリードを守り抜く役割に完全に満足している。また、BVBでの素晴らしいシーズンを経て、代表選出は彼にとって当然の報いと言える。  ナゲルスマン監督は試合終了直後、すでに彼にその可能性を示唆していた。「今、出場していない選手も何人かいるが、今後数週間の経過を見極める必要がある。 しかし、出場はしなかったものの、ほぼ間違いなく代表入りするであろうヴァルディもいます。彼については、我々が何を手にしているか分かっています。彼はトレーニングで常に全力を尽くし、全力で取り組んでいます。彼は何度も出場するに値するプレーを見せてきましたが、そのことを彼自身は気にしていないようです。」

    マリック・ティアウは、アントン、シャデ、そして控えGKのフィン・ダーメンに続き、出場機会を得られなかった4人目の選手だった。したがって、彼は依然として出場が不透明な選手である。 

  • Julian NagelsmannGetty

    ユリアン・ナーゲルスマンの采配が実を結んでいる――だが、そうあるべきなのだ

    さらに、ナゲルスマン監督自身も、時として疑問の残る発言によって度々議論を巻き起こしている。ウンダフへの対応は少なくとも不適切であり、『キッカー誌のインタビューでの矛盾した発言や、サネに対する180度の態度転換などは、今やDFBでの彼の在任期間における定番となっている。

    一方で、代表監督の決断の多くは正しかった。アルフレッド・シュロイダーを解任し、セットプレー専門のコーチであるマッズ・ブットゲライトにより多くの裁量権を与えるという措置も、結果的に極めて正しい判断であったことが証明された。スイス戦では、練習で仕込んだ2つのバリエーション（ターとヴィルツ）がゴールにつながった。 

    しかし、彼の延々と続く説明が、果たして彼自身にとってプラスになるかどうかは、まだ分からない。ウンダフを巡る問題だけでも、おそらくワールドカップ開幕までドイツ代表チームに付きまとうだろう。だが、もしナゲルスマンが最終的に成功を収めれば、その物議を醸すアプローチについて、事後に話題にする者はほとんどいなくなるだろう。そうでなければ、彼の発言の一つひとつが、後に彼自身の足を引っ張ることになるだろう。 

  • ドイツ代表チーム：ワールドカップを控えたドイツ代表の今後の親善試合

    日付時間対戦相手場所
    5月31日20時45分フィンランドドイツ、マインツ
    6月6日20時30分アメリカシカゴ、米国