1万日を経て…モロッコの「無名の」獅子、スコットランドの雪辱を脅かす

モロッコ代表は2026年ワールドカップ初戦でブラジルと互角に戦い、引き分け目前だった。
2022年大会4位のモロッコは、グループステージ第2戦でスコットランド戦に備える。
スコットランドは第1戦でハイチに1-0で勝利し、大観衆の熱烈な声援を受けている。
モロッコは若きスター、アイユーブ・ブアディの活躍に期待する。彼は多くのクラブから注目されている。
ブラジル戦で高い評価を受けたブアディだけでなく、同試合で幾度もピンチを救ったヤシン・ブノも不可欠だ。
モロッコ代表は2026年ワールドカップ初戦でブラジルと互角に戦い、引き分け目前だった。
2022年大会4位のモロッコは、グループステージ第2戦でスコットランド戦に備える。
スコットランドは第1戦でハイチに1-0で勝利し、大観衆の熱烈な声援を受けている。
モロッコは若きスター、アイユーブ・ブアディの活躍に期待する。彼は多くのクラブから注目されている。
ブラジル戦で高い評価を受けたブアディだけでなく、同試合で幾度もピンチを救ったヤシン・ブノも不可欠だ。
スペイン紙『アス』は、ボノが過去10年のモロッコ代表に不可欠な存在だと報じた。
2022年W杯ではスペインとのPK戦で好セーブを連発し、ポルトガル戦でも無失点に抑えた。
2022年のメンバーだったアシュラフ・ハキミ、ナシール・メズラウィ、エズディン・オナヒも引き続き起用されているが、ハキム・ジアシュとユセフ・アル・ナシリは選外となった。
スコットランドは第1戦でハイチに勝ち、32強への早期進出を確定させるためモロッコ戦での勝利を狙う。
スコットランド代表は明日、2026年ワールドカップ第2戦でモロッコ代表と再戦し、雪辱を晴らす。
両チームが対戦したのは1998年のワールドカップ1回のみで、モロッコが3-0で勝利した。
スカイ・スポーツによると、スティーブ・クラーク監督率いるスコットランドは、1万日に及ぶ待望のリベンジを狙う。
同メディアは、この敗北がスコットランド代表が国際大会に復帰する旅の出発点になったと伝えている。