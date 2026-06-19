1万日を経て…モロッコの「無名の」獅子、スコットランドの雪辱を脅かす

モロッコ代表は2026年ワールドカップ初戦でブラジルと互角に戦い、引き分け目前だった。

2022年大会4位のモロッコは、グループステージ第2戦でスコットランド戦に備える。

スコットランドは第1戦でハイチに1-0で勝利し、大観衆の熱烈な声援を受けている。

モロッコは若きスター、アイユーブ・ブアディの活躍に期待する。彼は多くのクラブから注目されている。

ブラジル戦で高い評価を受けたブアディだけでなく、同試合で幾度もピンチを救ったヤシン・ブノも不可欠だ。