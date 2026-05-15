ガラスは、チェルシーが今夏シティを退団する見込みのストーンズを獲得し、守備を強化すべきだと提案した。

「マルコス・セネシは優れたディフェンダーで、ボーンマスで良いシーズンを送り、29歳と経験も豊富だ」と続けた。「だがビッグクラブのプレッシャーは別物だ。セネシはそれを経験したことがない」

「チェルシーにはジョン・ストーンズの方が適している。彼はビッグクラブのプレッシャーを知り、タイトル獲得の経験もある。今夏マンチェスター・シティをフリーで退団する予定なので、チェルシーは獲得をすべきだ。守備陣を統率してくれるだろう」



