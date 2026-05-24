1シーズンで優勝と降格。マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンを巡る奇妙な状況――バルセロナでの去就は不透明。

テル・ステゲンがバルセロナからジローナへ6月末までのレンタル移籍中。バルサは数週間前のクラシコで優勝したが、ジローナは土曜のエルチェ戦で1-1引き分け、2部降格が確定した。

ただし、降格の責任を彼に求めるのは妥当ではない。後半戦は2試合（ヘタフェ戦1-1、レアル・オビエド戦0-1）に出場したのみであり、太もも負傷で残りを欠場したため、米・墨・加開催のW杯もドイツ代表から外れている。