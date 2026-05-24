34歳のゴールキーパーが、同じシーズンに所属する2チームで優勝と降格を経験した。
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1シーズンで優勝と降格。マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンを巡る奇妙な状況――バルセロナでの去就は不透明。
テル・ステゲンがバルセロナからジローナへ6月末までのレンタル移籍中。バルサは数週間前のクラシコで優勝したが、ジローナは土曜のエルチェ戦で1-1引き分け、2部降格が確定した。
ただし、降格の責任を彼に求めるのは妥当ではない。後半戦は2試合（ヘタフェ戦1-1、レアル・オビエド戦0-1）に出場したのみであり、太もも負傷で残りを欠場したため、米・墨・加開催のW杯もドイツ代表から外れている。
マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの将来は不透明。
テル・ステゲンは2024年9月から2025年12月にかけて膝蓋腱断裂や背中の不調で長期離脱した。そのため、FCバルセロナとの契約は2028年まであるものの、正GKの座はジョアン・ガルシアに譲っており、将来は不透明だ。
『ムンド・デポルティーボ』は彼を「厄介者」と呼び、高額年俸、怪我の多さ、年齢を理由に移籍は難しいと報じた。去就がすぐ明確になる可能性は低く、本人は残留を希望している。
数字でみるテル・シュテーゲンのバルサキャリア
出動 423 無失点試合 176 失点 416 タイトル 16