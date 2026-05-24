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Marc-Andre ter StegenGetty Images

翻訳者：

1シーズンで優勝と降格。マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンを巡る奇妙な状況――バルセロナでの去就は不透明。

ラ・リーガ
バルセロナ
ジローナ
マルク・アンドレ・テル・シュテゲン

マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンは2025/26シーズン、出場機会が限られていたが、その中で珍しい記録を達成した。

34歳のゴールキーパーが、同じシーズンに所属する2チームで優勝と降格を経験した。 

  • テル・ステゲンがバルセロナからジローナへ6月末までのレンタル移籍中。バルサは数週間前のクラシコで優勝したが、ジローナは土曜のエルチェ戦で1-1引き分け、2部降格が確定した。

    ただし、降格の責任を彼に求めるのは妥当ではない。後半戦は2試合（ヘタフェ戦1-1、レアル・オビエド戦0-1）に出場したのみであり、太もも負傷で残りを欠場したため、米・墨・加開催のW杯もドイツ代表から外れている。

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  • マルク＝アンドレ・テル・シュテーゲンの将来は不透明。

    テル・ステゲンは2024年9月から2025年12月にかけて膝蓋腱断裂や背中の不調で長期離脱した。そのため、FCバルセロナとの契約は2028年まであるものの、正GKの座はジョアン・ガルシアに譲っており、将来は不透明だ。

    ムンド・デポルティーボ』は彼を「厄介者」と呼び、高額年俸、怪我の多さ、年齢を理由に移籍は難しいと報じた。去就がすぐ明確になる可能性は低く、本人は残留を希望している。

  • 数字でみるテル・シュテーゲンのバルサキャリア

    出動423
    無失点試合176
    失点416
    タイトル 16