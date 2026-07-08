アルテタが就任していなかったら、アーセナルは3年連続2位を経てようやく優勝していた。

2003-04シーズン以来となる国内タイトルを獲得し、伝説の「インヴィンシブルズ」の快挙を再現した。当時チームを率いていたのは「ル・プロフェッサー」の愛称で親しまれた名将ウェンジャーで、22年間指揮を執り、デニス・ベルカンプ、ティエリ・アンリ、パトリック・ヴィエラらと共に3度の優勝を達成した。

2026年のチームにはデクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ガブリエル・マガリャエスらがおり、移籍市場のたびに大型補強が期待される。

アルテタがこのまま補強と再構築を進めれば、チャンピオンズリーグ初制覇を含む更なるタイトル獲得も十分に期待できる。