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1つ達成、あと3つ！ミケル・アルテタはアーセナルでアーセン・ヴェンゲルのプレミアリーグ優勝記録を塗り替えられるか？元ガンナーズのスター選手が、王者アーセナルがさらに勢いを増す理由を解説する。
アルテタは「インヴィンシブルズ」以来、アーセナルに初タイトルをもたらした。
アルテタが就任していなかったら、アーセナルは3年連続2位を経てようやく優勝していた。
2003-04シーズン以来となる国内タイトルを獲得し、伝説の「インヴィンシブルズ」の快挙を再現した。当時チームを率いていたのは「ル・プロフェッサー」の愛称で親しまれた名将ウェンジャーで、22年間指揮を執り、デニス・ベルカンプ、ティエリ・アンリ、パトリック・ヴィエラらと共に3度の優勝を達成した。
2026年のチームにはデクラン・ライス、ブカヨ・サカ、ガブリエル・マガリャエスらがおり、移籍市場のたびに大型補強が期待される。
アルテタがこのまま補強と再構築を進めれば、チャンピオンズリーグ初制覇を含む更なるタイトル獲得も十分に期待できる。
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アルテタはウェンゲルを上回り、プレミアリーグで4度優勝できるか？
アルテタ監督がウェンガー監督のタイトル数を上回れるか問われた際、元アーセナルMFシュワルツはベティニアとの提携でGOALに語った。「一番難しいのは最初のタイトルだ。過去3年間、彼らはタイトルに近づいていた。それが選手たちに自信と信念を与える。
彼らはもう成し遂げた経験がある。できると分かっているから、今シーズンは精神的に一段と強くなる。未知ではなく、既知の状況だ。
だからチームはより前向きになり、粘り強く、プレッシャーにも対処できる。タイトルやプレミアリーグを制するには、苦境に耐え、強さを保つ必要がある。チャンピオンを決めるのは良い試合ではなく、パフォーマンスが今一つでも結果を出せた試合なのだ。そこが違いを生む。
「このチームは優れており、適切な監督もいる。来シーズンも非常に楽しみだ。」
アルテタが語った長期的な将来について
アルテタ監督は長期的な将来について問われ、「監督は明日もここにいる資格を勝ち取らねばならない。対応、発言、ロッカールームでの振る舞い、メッセージ、選手たちの支持、すべてが重要だ」と語った。
また、ウェンガー監督のように長く続けるにはサポートが必要だと常々言ってきた。オーナーや取締役会からの支援は素晴らしいが、結局は選手たちが最も重要だ。ドアを開け、彼らと向き合い、話してみると、驚くほど集中している日もあれば、眠そうな日もある。
「この6年間、私は集中力と学びの意欲を持ち、チームのために全力を尽くす選手たちを見てきました。それが私がこの仕事を続ける唯一の理由です。もちろん、多くの試合に勝つことも欠かせません。高い勝率を維持することが、この環境で生き残る唯一の道です。」
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アーセナルは2026-27シーズン前に新契約を協議する見込みだ。
アルテタ監督の現契約は2027年夏に満了する。クラブは成功の方程式を維持するため、近々新契約を交渉・締結する見込みだ。
チームはまもなくプレシーズントレーニングを再開し、親善試合を経て8月16日にマンチェスター・シティとのコミュニティ・シールドで新シーズンをスタートさせる。その5日後、アーセナルはホームで昇格組コヴェントリーと2026-27プレミアリーグ開幕戦に臨む。
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