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1つのリーグから5クラブ…欧州CLの追加出場枠を巡る争いが決着

スポルティングCP 対 アーセナル
スポルティングCP
アーセナル
チャンピオンズ リーグ
ポルトガル
イングランド

例外的な場合には、数が増える可能性があります。

イングランド・プレミアリーグは、2026-2027シーズンのUEFAチャンピオンズリーグで「5枠目」を獲得したことが確定した。

英「スカイスポーツ」によると、今季のプレミアリーグ順位表の上位5クラブが、来季の最重要大陸大会である同大会にイングランド代表として出場する。これは、イングランド勢がパフォーマンス係数ランキングで首位に立ったためだという。

これは、昨夜火曜日に行われた今大会準々決勝第1戦で、アーセナルがアウェーでポルトガルのスポルティング・リスボンに1-0で勝利したことを受けてのものとなった。

プレミアリーグが欧州パフォーマンス係数ランキングで首位に立つ中、追加枠を得るのはこれで2年連続となる。

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  • プレミアリーグの選手7人？

    現在、リバプールはリーグで5位に位置しているが、6位のチェルシーとは勝ち点1差にすぎない。

    しかし、次回のチャンピオンズリーグでは、より多くのイングランド勢が参加する可能性がある。

    もし現在4位のアストン・ビラがヨーロッパリーグで優勝し、かつシーズンをトップ4圏外で終えた場合、イングランドからは6クラブが同大会に出場する可能性がある。リバプールについても、チャンピオンズリーグで同様のシナリオが当てはまる。

    イングランドのいずれかのクラブが欧州タイトルを獲得し、リーグを5位で終えた場合、6位もチャンピオンズリーグに出場することになる。

    さらに、2クラブが欧州タイトルを獲得し、リーグを5位と6位で終えた場合は、7位が出場権を得る。

    また、ノッティンガム・フォレストも、ヨーロッパリーグで優勝すればチャンピオンズリーグに出場できる。

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  • 追加の2つ目の議席を獲得するのは誰ですか？

    欧州サッカー連盟（UEFA）は、成績上位の2つのリーグに追加で2枠を与えており、イングランド・プレミアリーグがそのうち1枠を確保したことで、残る1枠をめぐる争いに注目が集まっている。

    スペインが最も有力と見られ、ドイツとポルトガルを上回っている。

    現在、イングランド勢はUEFA係数で25.013ポイントと首位に立ち、スペイン勢は20.281ポイント。なお、同じ夜にレアル・マドリードはホームでバイエルン・ミュンヘンに1-2で敗れている。

    ドイツ勢は19.714ポイントで3位、続いてポルトガル勢が18.900ポイント、その後にイタリア勢が18.714ポイントで続いている。

  • نظام معاملはどのように動作しますか？

    各国は、自国クラブがUEFAチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグ、ヨーロッパカンファレンスリーグで挙げた成績に基づいてポイントを獲得する。

    その後、総ポイントを欧州大会に参加したクラブ数で割り、ポイント平均に基づいて各国を順位付けする。

    勝利は2ポイント、引き分けは1ポイント、敗戦はポイントなしとなる。

    また、リーグフェーズでの順位や決勝トーナメントでの勝ち上がりに応じて、追加ポイントも与えられる。

    この追加ポイントは、他の2大会と比べてチャンピオンズリーグの方が高い。

    例えば、チャンピオンズリーグのリーグフェーズを首位で終えたチームは追加で12ポイントを得るのに対し、ヨーロッパリーグの首位は6ポイント、ヨーロッパカンファレンスリーグの首位は4ポイントとなる。

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