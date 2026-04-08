イングランド・プレミアリーグは、2026-2027シーズンのUEFAチャンピオンズリーグで「5枠目」を獲得したことが確定した。

英「スカイスポーツ」によると、今季のプレミアリーグ順位表の上位5クラブが、来季の最重要大陸大会である同大会にイングランド代表として出場する。これは、イングランド勢がパフォーマンス係数ランキングで首位に立ったためだという。

これは、昨夜火曜日に行われた今大会準々決勝第1戦で、アーセナルがアウェーでポルトガルのスポルティング・リスボンに1-0で勝利したことを受けてのものとなった。

プレミアリーグが欧州パフォーマンス係数ランキングで首位に立つ中、追加枠を得るのはこれで2年連続となる。

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