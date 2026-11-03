アトレティコ・マドリードvsバイエルン・ミュンヘンの予想スタメン・見どころ・注目選手｜チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第4節
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アトレティコ・マドリードvsバイエルン・ミュンヘン｜見どころ
キックオフ：2026年11月4日(水)5:00
放送・配信：WOWOWライブ、WOWOWオンデマンド、Leminoプレミアム
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で、アトレティコ・マドリードとバイエルン・ミュンヘンによる強豪同士の一戦が実現する。
昨季CLベスト4のアトレティコは、リーグフェーズ初戦でリヴァプールに1-2で敗れたものの、第2節ではマンチェスター・ユナイテッドに2-0で快勝。続く第3節ではシュトゥットガルトと1-1で引き分け、1勝1分け1敗と好スタートとは言えない出だしとなった。中でも、攻撃陣が課題を残す中、強豪をホームに迎える一戦で持ち前の堅守を武器に勝ち点3を狙いたい。
一方、昨季のブンデスリーガ王者バイエルンは、CL初戦でボデ／グリムトに5-0で大勝したものの、その後バイキングス、アーセナルに引き分けて2試合連続で勝利を逃した。ケインを中心に攻撃陣の状態は良いが、守備陣は2試合5失点と心配な状況だ。敵地での難しい一戦になることが予想される中、再び勝ち点3を積み上げたいところだ。
この試合で注目したいのは、アトレティコの堅守とバイエルンの強力な攻撃陣の対決だ。アトレティコは直近の公式戦5試合でわずか2失点と守備が安定しており、堅守を軸にした素早い攻撃も持ち味。一方、バイエルンはケインやオリーセらを擁し、直近の公式戦でも大量得点を記録している。バイエルンが持ち前の攻撃力で要塞メトロポリターノでアトレティコの堅守を打ち破るのか注目だ。
なお、両チームはこれまで欧州の舞台で8度対戦しており、対戦成績はアトレティコ2勝、バイエルン4勝、2引き分け。直近3試合では、バイエルンが2勝1分けと無敗を維持している。
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アトレティコ・マドリード｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
オブラク
■DF
プビル、ロメロ、ハンツコ、グリマルド
■MF
バリオス、ジョレンテ、イ、バエナ、ルックマン
■FW
アルバレス
■監督
シメオネ
累積リーチ：なし
出場停止選手：ヒュルマンド
出場が不透明な選手：なし
負傷選手情報：コケ、カルドーソ
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バイエルン・ミュンヘン｜予想スタメン・出場停止情報
■GK
ノイアー
■DF
スタニシッチ、ウパメカノ、ター、ブラウン
■MF
キミッヒ、ビショフ、カール、サイバリ、ニャブリ
■FW
ケイン
■監督
ダンクス
累積リーチ：なし
出場停止選手：オリーセ
出場が不透明な選手：ノイアー
負傷選手情報：キム、ムシアラ、ディアス
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アトレティコ・マドリードvsバイエルン・ミュンヘン｜注目選手
■アトレティコ・マドリード｜フリアン・アルバレス
アトレティコの注目はアルバレスだ。前線からの積極的なプレスや豊富な運動量に加え、正確なシュートと巧みなポジショニングを武器に、得点とチャンスメークの両面で存在感を発揮する。今夏には移籍騒動に揺れ、批判を浴びてきた同選手だが、調子を取り戻し、直近2試合で2得点を記録している。
今回のバイエルン・ミュンヘン戦では、強力な攻撃陣を擁する相手に対し、限られたチャンスを確実に仕留めることが求められる。相手の高いラインの背後を狙う動きや、素早いトランジションからの抜け出しは大きな武器となるはずだ。持ち前の決定力を発揮し、チームを勝利に導けるか。
■バイエルン・ミュンヘン｜ハリー・ケイン
バイエルンの注目はエースストライカーのケイン。卓越した決定力に加え、チャンスメークでも存在感を発揮する。昨季はクラブと代表で公式戦73得点を記録し、バイエルンの国内3冠達成に貢献。この活躍を受け、2026年バロンドールにイングランド人選手として25年ぶりに輝いた。
今季のCLでも開幕3試合で4得点を記録するなど、その決定力は健在だ。今回対戦するアトレティコは組織的な守備を武器としており、その堅守を攻略するためにも、ゴール前での決定力だけでなく、攻撃の組み立てに関わるプレーも重要となる。バロンドール受賞後最初のCLで世界最高のストライカーとしての実力を示したいところだ。
- (C)WOWOW
アトレティコ・マドリードvsバイエルン・ミュンヘン｜放送・配信予定
アトレティコ・マドリードとバイエルン・ミュンヘンによる注目の一戦は、テレビ『WOWOWライブ』、ネット『WOWOWオンデマンド』で生中継・ライブ配信を予定。ネット『Leminoプレミアム』でもライブ配信の予定だ。
今シーズンのCLは、テレビ『WOWOW』、ネット『WOWOWオンデマンド』で全試合を生中継・ライブ配信の予定。ネット『Leminoプレミアム』でもCLリーグフェーズ第2節から決勝までの全試合をライブ配信する予定だ。
サービス
料金(税込)
配信内容
2,530円(月額)
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
Leminoプレミアム
1,540円(月額)
31日間無料トライアルあり
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
・ELリーグフェーズ～決勝 全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝 注目試合
※一部試合はディレイ配信
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