キックオフ：2026年11月4日(水)5:00

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2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節で、アトレティコ・マドリードとバイエルン・ミュンヘンによる強豪同士の一戦が実現する。

昨季CLベスト4のアトレティコは、リーグフェーズ初戦でリヴァプールに1-2で敗れたものの、第2節ではマンチェスター・ユナイテッドに2-0で快勝。続く第3節ではシュトゥットガルトと1-1で引き分け、1勝1分け1敗と好スタートとは言えない出だしとなった。中でも、攻撃陣が課題を残す中、強豪をホームに迎える一戦で持ち前の堅守を武器に勝ち点3を狙いたい。

一方、昨季のブンデスリーガ王者バイエルンは、CL初戦でボデ／グリムトに5-0で大勝したものの、その後バイキングス、アーセナルに引き分けて2試合連続で勝利を逃した。ケインを中心に攻撃陣の状態は良いが、守備陣は2試合5失点と心配な状況だ。敵地での難しい一戦になることが予想される中、再び勝ち点3を積み上げたいところだ。

この試合で注目したいのは、アトレティコの堅守とバイエルンの強力な攻撃陣の対決だ。アトレティコは直近の公式戦5試合でわずか2失点と守備が安定しており、堅守を軸にした素早い攻撃も持ち味。一方、バイエルンはケインやオリーセらを擁し、直近の公式戦でも大量得点を記録している。バイエルンが持ち前の攻撃力で要塞メトロポリターノでアトレティコの堅守を打ち破るのか注目だ。

なお、両チームはこれまで欧州の舞台で8度対戦しており、対戦成績はアトレティコ2勝、バイエルン4勝、2引き分け。直近3試合では、バイエルンが2勝1分けと無敗を維持している。