ラインカーとリチャーズの長いパートナーシップは、今週末、ITVにサプライズ出演したラインカーを巡り対立し、笑いを呼んだ。

26年にわたりBBCのスポーツ中継の顔だったライネカーがライバル局に登場し、ファンや元同僚の間で話題に。

2026年W杯でもBBC解説を務めるリチャーズは、共同司会のライネカーをからかった。デジタル番組では、リチャーズが冗談でライネカーの席を奪おうとし、笑いの頂点を迎えた。



