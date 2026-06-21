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「黙れ、この野郎！」。元『マッチ・オブ・ザ・デイ』司会者ゲイリー・リネカーが2026年W杯でITV解説に加入した際、マイカ・リチャーズの冗談「裏切り者」に反撃した。
ニューヨークで放送界のベテランたちが舌戦を繰り広げる
ラインカーとリチャーズの長いパートナーシップは、今週末、ITVにサプライズ出演したラインカーを巡り対立し、笑いを呼んだ。
26年にわたりBBCのスポーツ中継の顔だったライネカーがライバル局に登場し、ファンや元同僚の間で話題に。
2026年W杯でもBBC解説を務めるリチャーズは、共同司会のライネカーをからかった。デジタル番組では、リチャーズが冗談でライネカーの席を奪おうとし、笑いの頂点を迎えた。
「裏切り者」との批判に対するライネカーの痛烈な反論
リチャーズが番組冒頭で「こんにちは。私と一緒に『Rest is Football』へようこそ」と挨拶した。 するとラインカーが即座に割って入り、元マンチェスター・シティDFリチャーズの言葉を遮るように「おっと、マイカ、それは俺の仕事だ」と叫んだ。リチャーズは笑いながら「ほらね、気分が悪いだろ？ お前は裏切り者だ！ BBCで26年間血と汗と涙を流してきたのに、ライバル陣営に寝返るなんて！」と返した。
65歳のライネカーはリチャーズの中継をあっさり切り、「黙れ、この野郎」と返し、局を移しても2人の関係は変わっていないことを示した。
BBC報道への皮肉
リチャーズとのやりとりは笑いを誘ったが、ITV移籍を機にリネカーは元雇用主を鋭く皮肉った。彼は現場の中継を好み、ニューヨークでの現職と、大会序盤をサルフォードから放送するBBCの決定を対比させた。
ITVの番組では、リネカーは生セットを絶賛。「私はNetflixで毎日番組を担当し、今はタイムズスクエアにいます。 でも皆さんのセットをどうしても見たくて。素晴らしいし、これが本物だと確認できました」と語った。これは5月にサルフォードの「グリーンボックス」セットを批判し、大会の中心地にいる雰囲気を好むと述べた発言を補強する。
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ITVは独自の課題に直面している
ライネカーはITVの番組制作を称賛したが、米国の同局は順風満帆ではない。BBCがマンチェスターで順調に放送を続ける一方、ブルックリンのITVチームは悪天候と騒音苦情に悩まされ、生中継が危うく中止寸前になった。
先日、スイス対ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では強風のため司会のローラ・ウッズらが屋外スタジオから屋内に避難。また、近隣ホテルの屋上パーティー騒音も制作陣を悩ませたと報じられ、現地中継の“リアル”さと裏腹に、運営の難しさも露呈した。