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「黙れって言ったんだ！」――バルセロナがレアル・マドリードを破りリーグ優勝を決めた「エル・クラシコ」で、ガビがビニシウス・ジュニオールとの激しい衝突について言及
エル・クラシコの熱戦で感情が爆発
サッカー界最大のライバル戦は、その激しさで期待を裏切らず、バルセロナがスポティファイ・カンプ・ノウで2-0で勝利した。リーグ2連覇を祝う中、ガビはレアル・マドリードのエースとの口論を振り返った。「ビニシウスとのことはただのサッカーの話だ。ピッチで起きたことはピッチで終わらせる。 彼も僕も感情的な選手だから」とガビはマルカ紙に語った。「ビニシウスは素晴らしい選手だ。僕はただ『黙れ』と言っただけ。それだけだ。ピッチ上の出来事はピッチ上で終わる。僕はピッチではチームの誇りを守り全力を尽くす。ピッチ外では違う人間だ」
一方、ビニシウスはホームファンの挑発に対しスタンドへジェスチャーで応えた。試合がレアルから遠のく中、彼はバルサファンに「レアルは欧州タイトルで上回っている」と示唆する仕草を見せ、歴史的なライバル関係に火を注いだ。
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2年にわたる怪我の悪夢を乗り越えて
ガビにとって、このタイトル獲得は感慨深いものだった。過去2シーズン、彼は深刻な膝の怪我に苦しみながらバルセロナの先発に戻り、スペインサッカーの頂点へ戻った。彼は「この2年間は本当に辛かった」と語った。 「深刻な怪我もあり、精神的に強くなければならない。私はそうしてきた。それが私の強みの一つだ。このレベルにいられるのは、私のメンタリティのおかげだ。2度の重傷から復帰して、このペースでプレーするのは容易なことではない。私はそれを成し遂げたし、それを誇りに思っている。」
フリックとの絆
ハンジ・フリック監督は、カタルーニャのクラブを率いてから、ガビを中盤の軸として定着させた。ドイツ人監督は彼の献身的なプレーを度々称賛。ガビも「監督は私を信頼してくれている」と語り、相互の信頼関係を強調した。
「幸いにも監督は私を信頼してくれ、とても感謝している」とGaviは語る。「怪我から復帰するのは簡単ではないが、監督は私の才能とメンタリティ、そしてチームでの重要性を理解し、完全に信頼してくれている。私もそれがチームに必要だと分かっている」
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スペイン代表チームと今後の目標
リーグ優勝のメダルを手に入れ、ガビの注目は代表戦へ。重傷から回復し、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督の下で2026年W杯の先発を狙う。
「デ・ラ・フエンテ監督はいつも私を信頼してくれていると分かっています。代表戦で負傷するまでは全試合に先発し、復帰後も招集してくれました。私がベストな状態なら、スペインにとって何が最善かを決めるのは監督です。私は万全を期し、これまで以上に調子が良いと感じています」と21歳の選手は語った。