「黙れって言ったんだ！」――バルセロナがレアル・マドリードを破りリーグ優勝を決めた「エル・クラシコ」で、ガビがビニシウス・ジュニオールとの激しい衝突について言及

ハンジ・フリック監督は、カタルーニャのクラブを率いてから、ガビを中盤の軸として定着させた。ドイツ人監督は彼の献身的なプレーを度々称賛。ガビも「監督は私を信頼してくれている」と語り、相互の信頼関係を強調した。

「幸いにも監督は私を信頼してくれ、とても感謝している」とGaviは語る。「怪我から復帰するのは簡単ではないが、監督は私の才能とメンタリティ、そしてチームでの重要性を理解し、完全に信頼してくれている。私もそれがチームに必要だと分かっている」