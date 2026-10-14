マンチェスター・ユナイテッドの不振は続き、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリーとの敵地戦で2-0の敗戦を喫した。これで公式戦5試合連続未勝利となった。スペインの首都での惨憺たる夜には、さらに追い打ちがかかった。レニー・ヨロが74分、決定的な得点機会を阻止したとして一発退場となったのだ。

しかし、本当の騒動は試合終了後に起きた。マルティネスがクラブの経営陣を激しく非難し、特にスポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスを標的にした。アルゼンチン人選手の怒りの発言からは、期待外れに終わった移籍市場の後、マイケル・キャリック監督への支援が足りていないという認識がうかがえた。

28歳のマルティネスは試合後の最初の発言を撤回するどころか、さらに踏み込んだ。クラブのレジェンド、ピーター・シュマイケルとの2度目のインタビューで改めて不満を表明し、処分できるものならしてみろと上層部を挑発した。



