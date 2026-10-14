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ライブ
imago-sport-1084504977.jpgZUMA Press Wire
Muhammad Zaki
翻訳者：

「黙るつもりはない！」リサンドロ・マルティネス、アトレティコ・マドリー戦敗北後2度目の衝撃インタビューでクラブ首脳陣への痛烈な批判を繰り返し、マンチェスター・ユナイテッドの怒りを買う恐れ

リサンドロ・マルティネス
マンチェスター・ユナイテッド
アトレティコ・マドリー
アトレティコ・マドリー 対 マンチェスター・ユナイテッド
UEFAチャンピオンズリーグ
プレミアリーグ

マンチェスター・ユナイテッドのDFリサンドロ・マルティネスが、惨憺たるチャンピオンズリーグ敗退を受けて公にしたクラブ上層部への批判を、異例にもさらに強めた。ピッチ上での激しい気性で知られるアルゼンチン代表は、その対決的な姿勢をメディア対応の場にも持ち込み、オールド・トラフォードでクラブ内部から重大な反発を招く恐れがある。

  • マドリードでの悪夢の一夜

    マンチェスター・ユナイテッドの不振は続き、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリーとの敵地戦で2-0の敗戦を喫した。これで公式戦5試合連続未勝利となった。スペインの首都での惨憺たる夜には、さらに追い打ちがかかった。レニー・ヨロが74分、決定的な得点機会を阻止したとして一発退場となったのだ。

    しかし、本当の騒動は試合終了後に起きた。マルティネスがクラブの経営陣を激しく非難し、特にスポーツディレクターのジェイソン・ウィルコックスを標的にした。アルゼンチン人選手の怒りの発言からは、期待外れに終わった移籍市場の後、マイケル・キャリック監督への支援が足りていないという認識がうかがえた。

    28歳のマルティネスは試合後の最初の発言を撤回するどころか、さらに踏み込んだ。クラブのレジェンド、ピーター・シュマイケルとの2度目のインタビューで改めて不満を表明し、処分できるものならしてみろと上層部を挑発した。


  • imago-sport-1084500999.jpgAlterphotos

    「私は口を閉ざすつもりはない」

    このDFは『CBS Sports』に対し、さらに主張を強めた。選手層の薄さを指摘し、クラブ組織の抜本的な変革を求めた。「試合は多く、選手を入れ替えなければならない。私から見れば、他のトップチームと比べて、我々には最高のスカッドがそろっているとは言えない。クラブにはもっと多くを期待している」と訴えた。

    「黙っているつもりはない。我々はもっと野心を持つ必要がある」とマルティネスは続けた。「前向きであろうと努めているし、正直でありたいとも思っている。変わって、もっとやらなければならない。我々はもっと良くなれると思うからだ。選手はそろっている。ただ、テレビで試合を見れば、選手や監督に目が向き、彼らを批判するだろう。それは当然だし、我々は責任を負う」

    最後に、オールド・トラフォードの幹部にこう警告した。「ただ、クラブにももっと多くを期待している。もっと期待しているんだ。黙っているつもりはない。我々にはもっと野心が必要だ。チャンピオンズリーグやプレミアリーグでの優勝について、もっと語らなければならない。真実を口にしなければ、何も変わらない」


  • ルーニーが「敬意を欠く」論調を痛烈批判

    オールド・トラッフォードでの状況について、クラブのレジェンドであるウェイン・ルーニー氏が厳しく批判し、このDFは仲間の足を引っ張っていると非難した。元ストライカーは、インタビューは事前に入念に計画されていたとの見方を示し、対処しなければチームの士気に深刻な悪影響を及ぼしかねないと指摘した。

    「マルティネスはかなり周到に考えて行動したと思う」とルーニー氏は主張した。「悲しいことだ。選手として全員が団結しなければならないときに、自分たちの上で何が起きているのか知らされないのだから。チームメイトに対しても少し失礼だと思う。彼はチームメイトを軽んじている。彼らには十分な実力がないと言っているのだから」


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  • Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    エランド・ロードへの重要な遠征

    今後数日間、キャリックとユナイテッド首脳陣が、歯に衣着せぬ発言をするこのDFにどう対応するかに注目が集まる。マンチェスター・ユナイテッドは立て直しを図り、現在の不振に歯止めをかける必要がある。しかし、次戦までの話題は、この騒動の余波に集中することになりそうだ。

    ユナイテッドは10月18日（日）、敵地でリーズと対戦し、プレミアリーグの戦いを再開する。マルティネスが遠征メンバーに含まれるかどうかは、まだ分からない。

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