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「黙ってはいられない」――ブラジル代表から再び招集外となったネイマールが口を開き、「悲しみに暮れる」サントスのスターがカルロ・アンチェロッティ監督に明確なメッセージを送った
アンチェロッティは選手のコンディションについて揺るぎない姿勢を示している
ブラジル代表歴代最多得点記録保持者にとって、ロマンチックな代表復帰の夢は先送りとなった。サントスで調子を上げ、直近2試合で2得点1アシストを記録したにもかかわらず、34歳の彼はセレーソンの最新メンバーから最も目立つ不在者となった。
アンチェロッティ監督は、名声だけでは代表入りは保証されないことを明確にした。イタリア人指揮官はチーム編成においてフィジカル面の強度を最優先しており、このベテランFWが再び世界の舞台で信頼されるには、まだ乗り越えるべき大きな壁があることを示唆している。
「なぜ今回彼を招集しなかったのか？ 彼は100％の状態ではないからだ。私には100％の状態でいる選手が必要なのだ」と監督は説明した。「したがってネイマールは、トレーニングを続け、試合に出場し、自身の資質を示し、良好なフィジカルコンディションを維持しなければならない」
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ネイマールが沈黙を破る
この落選は、元バルセロナおよびパリ・サンジェルマンのFWに明らかに精神的な打撃を与えている。キングス・リーグ・ブラジルのイベントで語ったネイマールは、代表チームから見過ごされたことは受け入れがたい現実であると認め、特に自分が正しい方向に向かっていると感じているだけに、その思いは強いと語った。
「ここで話そうと思う。黙ってはいられないから」とネイマールは『Foot Mercato』を通じて『Mad House』に語った。「当然ながら、代表に選ばれなかったことは失望し、悲しい。だが、私は日々、トレーニングを重ね、試合を重ねる中で集中力を保ち続けている。我々は目標を達成する。まだ最終選考が残っているのだから」
ワールドカップ出場権をかけた戦い
ネイマールは、ブラジル代表における自身の居場所がもはや保証されていないことを十分に認識している。母国を6度目のワールドカップ優勝に導きたいという強い思いを抱きつつも、最終的な決定権はコーチングスタッフのみにあることを公に認めている。
「もちろん、代表に復帰してワールドカップに出場したいという気持ちはありますが、それは自分次第ではありません」とネイマールは語った。「それはコーチ陣が決めることですし、もちろん、自分が代表に選ばれようが選ばれまいが、私は常に代表チームを応援し続けます」
- AFP
贖罪への道
5月19日にワールドカップの最終メンバーが発表されるまで、ネイマールがアンチェロッティ監督の考えを変えさせる時間は刻一刻と迫っている。彼は現在、最高のコンディションを取り戻し、今シーズンのサントスを牽引することに苦戦している。サントスはこれまでの6試合でわずか1勝にとどまり、現在ブラジル・セリエAの順位表で14位につけている。次戦はインテルナシオナルとの対戦となるが、ネイマールはクラブのために大きなインパクトを残すことを期待している。
一方、ブラジル代表は3月の国際試合期間中、ネイマールを欠いた状態でフランスおよびクロアチアと親善試合を行う予定だ。
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