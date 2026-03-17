「黙ってはいられない」――ブラジル代表から再び招集外となったネイマールが口を開き、「悲しみに暮れる」サントスのスターがカルロ・アンチェロッティ監督に明確なメッセージを送った

ブラジル代表歴代最多得点記録保持者にとって、ロマンチックな代表復帰の夢は先送りとなった。サントスで調子を上げ、直近2試合で2得点1アシストを記録したにもかかわらず、34歳の彼はセレーソンの最新メンバーから最も目立つ不在者となった。

アンチェロッティ監督は、名声だけでは代表入りは保証されないことを明確にした。イタリア人指揮官はチーム編成においてフィジカル面の強度を最優先しており、このベテランFWが再び世界の舞台で信頼されるには、まだ乗り越えるべき大きな壁があることを示唆している。

「なぜ今回彼を招集しなかったのか？ 彼は100％の状態ではないからだ。私には100％の状態でいる選手が必要なのだ」と監督は説明した。「したがってネイマールは、トレーニングを続け、試合に出場し、自身の資質を示し、良好なフィジカルコンディションを維持しなければならない」