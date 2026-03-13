「黒魔術だの何だの、とんでもない話だ」――イゴール・トゥドール監督、降格回避の戦いでトッテナムに「被害者ぶるのをやめるよう」要求

火曜日のチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードに2-5で敗れた後、記者会見で「今週はどれほど『厳しい』週だったか」と問われたトゥドール監督は、次のように答えた。「確かに厳しい週だった。前回の試合だけでなく、ここ最近の状況や過去の経緯も影響している。 楽な状況ではないし、楽な瞬間でもない。一方で、現状を変えるには大きな挑戦が待っている。人生のあらゆることに言えることだが、状況をどう捉えるかは自分で選べる。だから、その場に留まって泣くこともできるし、戦うこともできる。被害者になることもできるし、『自分なら何かを変えられる』と言うこともできる。これが私が伝えたいメッセージであり、選手たちにもそう話した。

「誰もが口を開き、誰もが意見を持っている。人生とは常に、どう見るか次第だ。コップは常に半分空か、半分満かだ。ここには満杯なものは何一つなく、空っぽなものがたくさんある。だが、困難な瞬間は永遠には続かない。それは過ぎ去るものだ。そして、これを挑戦として、機会として捉える選手たちは、物事を変える勇気を持って立ち上がり、この時期を乗り越えた後、より良い人間となり、より良い選手になると信じている。

「だから、苦しい時こそ、重要なのは常にそれだ。常に『私たち』のことだ。ここ最近、クラブとは何か、問題点について、誰も何もできない、まるで被害者であるかのような、そんな『被害者意識』が蔓延していた。今朝、私は選手たちに全く逆のことを伝えた。 我々がチームであり、我々がスタッフだ。すべては我々次第だ。くだらない話や、その他すべてのことはクソみたいなものだ。この言葉を使って申し訳ないが、責任は我々にある。」

このアプローチが効果を上げているのかと問われたトゥドールは、次のように答えた。「ご存知の通り、私は毎日この作業を行っている。心理的な作業だ。チームメイトに勇気を与えることも重要だ。中には、確かにうまくやっていけない選手もいる。しかし、どこかで彼らに手を差し伸べ、助けられる時が来る。 僕の目標は、20人のうち18人、あるいは15人くらいを助けることができるか見極めることだ。正確な数は分からない。何もできない時もあるが、大抵は小さな変化さえも生み出せる。小さな助けならできるんだ。でも、僕がいつも選手たちに言っているのは、『被害者になるな』ということだ。『自分には関係ない』なんて思わないでくれ。 トッテナムやクラブに関するあれこれ――クラブにかけられた魔法とか、悪い黒魔術とか、そんなデタラメな話よりも、それこそが問題になり得るんだ。だから、私が伝えたいのはそういうメッセージなんだ。」