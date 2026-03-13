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「黒魔術だの何だの、とんでもない話だ」――イゴール・トゥドール監督、降格回避の戦いでトッテナムに「被害者ぶるのをやめるよう」要求
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降格争いの渦中にあるトッテナム、惨憺たる状況
トッテナムは今週末のプレミアリーグ戦を、降格圏からわずか1ポイント差という状況で迎える。もしノッティンガム・フォレストとウェストハム・ユナイテッドがともに勝利すれば、日曜日のリヴァプール戦（アウェイ）のキックオフ時点で、チームは降格圏内の3チームに入っている可能性もある。
スパーズは3シーズン連続で主力選手の相次ぐ負傷により戦力が低下しており、トゥドル監督は「北ロンドンで引き継いだような危機は経験したことがない」と繰り返し強調しているものの、降格回避に向けた戦いでチームに「何かを変える」よう求めている。
テューダー監督、心理的なアプローチでトッテナムを救うことを目指す
火曜日のチャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリードに2-5で敗れた後、記者会見で「今週はどれほど『厳しい』週だったか」と問われたトゥドール監督は、次のように答えた。「確かに厳しい週だった。前回の試合だけでなく、ここ最近の状況や過去の経緯も影響している。 楽な状況ではないし、楽な瞬間でもない。一方で、現状を変えるには大きな挑戦が待っている。人生のあらゆることに言えることだが、状況をどう捉えるかは自分で選べる。だから、その場に留まって泣くこともできるし、戦うこともできる。被害者になることもできるし、『自分なら何かを変えられる』と言うこともできる。これが私が伝えたいメッセージであり、選手たちにもそう話した。
「誰もが口を開き、誰もが意見を持っている。人生とは常に、どう見るか次第だ。コップは常に半分空か、半分満かだ。ここには満杯なものは何一つなく、空っぽなものがたくさんある。だが、困難な瞬間は永遠には続かない。それは過ぎ去るものだ。そして、これを挑戦として、機会として捉える選手たちは、物事を変える勇気を持って立ち上がり、この時期を乗り越えた後、より良い人間となり、より良い選手になると信じている。
「だから、苦しい時こそ、重要なのは常にそれだ。常に『私たち』のことだ。ここ最近、クラブとは何か、問題点について、誰も何もできない、まるで被害者であるかのような、そんな『被害者意識』が蔓延していた。今朝、私は選手たちに全く逆のことを伝えた。 我々がチームであり、我々がスタッフだ。すべては我々次第だ。くだらない話や、その他すべてのことはクソみたいなものだ。この言葉を使って申し訳ないが、責任は我々にある。」
このアプローチが効果を上げているのかと問われたトゥドールは、次のように答えた。「ご存知の通り、私は毎日この作業を行っている。心理的な作業だ。チームメイトに勇気を与えることも重要だ。中には、確かにうまくやっていけない選手もいる。しかし、どこかで彼らに手を差し伸べ、助けられる時が来る。 僕の目標は、20人のうち18人、あるいは15人くらいを助けることができるか見極めることだ。正確な数は分からない。何もできない時もあるが、大抵は小さな変化さえも生み出せる。小さな助けならできるんだ。でも、僕がいつも選手たちに言っているのは、『被害者になるな』ということだ。『自分には関係ない』なんて思わないでくれ。 トッテナムやクラブに関するあれこれ――クラブにかけられた魔法とか、悪い黒魔術とか、そんなデタラメな話よりも、それこそが問題になり得るんだ。だから、私が伝えたいのはそういうメッセージなんだ。」
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ロメロ、パルヒニャ、ビソウマが負傷者リストに加わった
トゥドール監督はまた、日曜日のアンフィールド遠征において、スパーズがクリスティアン・ロメロとジョアン・パリニャを欠くことも明らかにした。この2人は火曜日のアトレティコ戦での敗北直前の数秒間、頭部をぶつけ合ったため途中交代しており、現在、脳震盪プロトコルに基づき経過観察中である。また、イヴ・ビソウマが欠場すること、そしてコナー・ギャラガーがここ数日体調を崩していることも明かした。
「彼ら［ロメロとパリニャ］は欠場する。ミッキー［ファン・デ・ヴェン］も［出場停止のため］欠場だ。ビソウマは筋肉の怪我で欠場する。コナーは少し熱があるが、おそらく出場できるだろう。つまり、またしても先発メンバーを決めるのに多くの問題を抱えている。このクラブではこれが常だ。いつもこうなるんだ。 何かを築き始めると、何かが起こる。レッドカードだったり、前回の試合だったり、3、4人の負傷者が出たりする」とトゥドール監督は続けた。
「私のキャリアの中で、こんなことは極めて稀だ。こんな状況は見たことがない。試合ごとに2人の選手が欠場し、次の試合ではレッドカードが出る。非常に稀で、極めて異例なことだが、我々はこれを受け入れなければならない。そして、変えられることは変えようとする。変えられないことについては、どうすることもできないのだから。」
トッテナム、アンフィールドでの不振を打破すべく挑む
トッテナムがリヴァプールでのアウェイ戦で勝利を収めていないのは、2011年5月以来のことだ。当時、ハリー・レドナップ監督率いるチームは、ラファエル・ファン・デル・ファールトとルカ・モドリッチのゴールにより2-0で勝利を収めていた。レドナップ監督のトッテナム復帰が突如として噂されているが、79歳の本人は、2017年以来プロチームの指揮を執っていないにもかかわらず、監督職への復帰には前向きな姿勢を示している。
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