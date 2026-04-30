「黒猫」キリアン・ムバッペのチャンピオンズリーグとバロンドールへの運勢は変わるか？元フランス代表ルイ・サハは、レアル・マドリードの「ガラクティコ」がクリスティアーノ・ロナウドの足跡をたどると語る。

チャンピオンズリーグとバロンドールをムバッペが獲得できるか問われた元フランス代表FWサハは、BetVictor Online Casinoを通じてGOALに独占インタビューで語った。 「難しい質問ですね。彼ももちろんそれらのトロフィーを欲しています。チャンピオンズリーグを制すればバロンドールに近づくと理解していますし、自分の力を最高レベルで見せる道だと知っているからです。

プレッシャーは理解できる。準決勝で敗退した経緯が物議を醸したからだ。優勝したチームを離れ、優勝候補に移籍してもまた準決勝で敗れた。

最近は個人面でも疑問の声が上がり、精神的に「不運の象徴」と見なされている。彼はそのイメージを早く払拭したいのだ。

来年こそチームが決勝に進出し、彼には少なくともバロンドールを取ってほしい。彼がフランス代表のキャプテンだから、あるいは好調でいてほしいからではない。彼はあらゆる面で大きなプレッシャーを感じながらプレーしているからだ。

才能ある選手が成功し、目標を達成する姿はいつ見ても嬉しい。彼はそれに値する。プレースタイルを批判する声もあるが、彼はすべてを欲し、その姿勢が偉大な証だ。

どんな状況でも彼が中心でなければならない。それが偉大な選手だ。だが、うまくいかない時に批判するのは簡単だ。もしクリスティアーノが長年にわたって獲得してきたトロフィーを手にしていなかったなら、とっくに終わっていたはずだ。」