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「黒猫」キリアン・ムバッペのチャンピオンズリーグとバロンドールへの運勢は変わるか？元フランス代表ルイ・サハは、レアル・マドリードの「ガラクティコ」がクリスティアーノ・ロナウドの足跡をたどると語る。
ムバッペはメッシやロナウドの後継者と見られている。
10代で才能を開花させたムバッペが世界最高選手になるのは時間の問題とされた。特にロナウドやリオネル・メッシがキャリア終盤を迎えてからはなおさらだった。
しかし、その称号は、世界屈指のフォワードである彼にとって、いまだ手の届かないところにある。彼はパリ・サンジェルマンの歴代最多得点者であり、まもなくフランス代表としても同様の記録を歴史に刻むだろう。
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PSGの歴代最多得点者は、まだチャンピオンズリーグで優勝していない。
2018年に国際大会で優勝し、2022年カタール大会ではメッシ率いるアルゼンチンに敗れたもののハットトリックを達成。2024年にはサンティアゴ・ベルナベウへ移籍し、「ガラクティコ」としての地位を確立した。
レアル移籍で欧州制覇へ近づいたはずだが、スペインではいまだ主要タイトルを逃し続けている。一方、PSGはエース不在ながらチャンピオンズリーグ初制覇を達成し、2026年の連覇へ順調だ。
本人は運に見放されたと感じてもおかしくないが、サハは彼の才能が必ず報われると信じている。
ムバッペはチャンピオンズリーグとバロンドールの両方を制覇できるだろうか？
チャンピオンズリーグとバロンドールをムバッペが獲得できるか問われた元フランス代表FWサハは、BetVictor Online Casinoを通じてGOALに独占インタビューで語った。 「難しい質問ですね。彼ももちろんそれらのトロフィーを欲しています。チャンピオンズリーグを制すればバロンドールに近づくと理解していますし、自分の力を最高レベルで見せる道だと知っているからです。
プレッシャーは理解できる。準決勝で敗退した経緯が物議を醸したからだ。優勝したチームを離れ、優勝候補に移籍してもまた準決勝で敗れた。
最近は個人面でも疑問の声が上がり、精神的に「不運の象徴」と見なされている。彼はそのイメージを早く払拭したいのだ。
来年こそチームが決勝に進出し、彼には少なくともバロンドールを取ってほしい。彼がフランス代表のキャプテンだから、あるいは好調でいてほしいからではない。彼はあらゆる面で大きなプレッシャーを感じながらプレーしているからだ。
才能ある選手が成功し、目標を達成する姿はいつ見ても嬉しい。彼はそれに値する。プレースタイルを批判する声もあるが、彼はすべてを欲し、その姿勢が偉大な証だ。
どんな状況でも彼が中心でなければならない。それが偉大な選手だ。だが、うまくいかない時に批判するのは簡単だ。もしクリスティアーノが長年にわたって獲得してきたトロフィーを手にしていなかったなら、とっくに終わっていたはずだ。」
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ムバッペ、フランス代表として再びワールドカップ制覇を目指す
まだ27歳と若く、時間は味方なので、ムバッペのキャリアが終わったわけではない。理論上は絶頂期であり、レアル・マドリードでは100試合で85得点を挙けている。
今夏は自国代表の主将として再びワールドカップ制覇の機会を迎える。北米での成功が、この俊足フランス人をゴールデンボール賞の有力候補に押し上げるはずだ。