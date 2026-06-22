この荒削りな主張を裏付けるため、かつてヴェルダー・ブレーメン（1998年～2002年）とアルミーニア・ビーレフェルト（2002年～2003年）でストライカーを務めた彼は、自身のプロサッカー選手としてのキャリアに言及した。 「私は彼らとプレーした経験がある。時には味方のミスをカバーしなければならなかった。だが現代のワールドカップではそんなミスは許されない」と語った。

司会者は即座に反論し、フランス代表では長年多くの黒人選手が90分間フル出場し世界最高レベルで活躍していると指摘した。それでもボグダノヴィッチは動じなかった。