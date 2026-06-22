ベルギー対イランのスコアレスドローを分析した元プロ選手は、66分にレッドカードを受けたベルギーDFネイサン・ンゴイについて「このレベルで最終ラインの選手がセットプレーをミスし、退場するとは……」と語った。 私は人種差別主義者ではないが、以前から言ってきたように、黒人選手は60分から80分以上集中力を保てない」
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「黒人選手は60分から80分以上集中できない」：元ブンデスリーガのストライカーがW杯解説者として物議を醸す
この荒削りな主張を裏付けるため、かつてヴェルダー・ブレーメン（1998年～2002年）とアルミーニア・ビーレフェルト（2002年～2003年）でストライカーを務めた彼は、自身のプロサッカー選手としてのキャリアに言及した。 「私は彼らとプレーした経験がある。時には味方のミスをカバーしなければならなかった。だが現代のワールドカップではそんなミスは許されない」と語った。
司会者は即座に反論し、フランス代表では長年多くの黒人選手が90分間フル出場し世界最高レベルで活躍していると指摘した。それでもボグダノヴィッチは動じなかった。
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ボグダノヴィッチは自らの見解を貫いている
テレビ解説者は自身の見解を曲げなかった。「詳細に掘り下げたいなら、そうできる。彼らもミスを犯す。大半の選手に集中力が欠けており、その結果、こうした状況が起きるのだ。」
この発言を受け、SNSでは「差別的だ」との批判が相次いだ。
ボグダノヴィッチはかつてブレーメンとビーレフェルトでプレーしていた
母国セルビアで率直かつ挑発的な試合分析が人気のボグダノヴィッチ。今回は許容範囲を超え、例よりも厳しい反応が予想される。
現時点ではセルビア放送局RTSもベルギーサッカー協会も公式コメントを発表しておらず、処分は下されていない。
現在55歳のボグダノヴィッチは、現役時代アトレティコ・マドリードでプレーし、ヴェルダー・ブレーメンでは公式戦74試合19得点7アシストを記録。1999年にはDFBポカールを制した。後にビーレフェルトに移籍したが、21試合で1得点と期待外れに終わった。