恐るべきベルナベウで25年間勝てなかったFCバイエルン・ミュンヘン。チャンピオンズリーグで8日以内に2度戦うレアル・マドリード戦を前に、注目が集まる。果たして「黒い獣（ラ・ベスティア・ネグラ）」は眠りから覚めるのか。
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「黒い獣」が強化されて帰ってきた。なぜレアル・マドリードはバイエルン・ミュンヘンに無力なまま翻弄されたのか。それでも希望はある。
90分後、バイエルンは第1戦を2-1で制し、この問いに力強く「はい」と答えた。伝説によると、この愛称は1980年の親善試合で大勝した際に生まれ、レアル・マドリードへの嘲笑を込めたものだ。 46年近く前の1-9はクラブ史上最悪の敗戦で、公式戦では1930年のエスパニョール・バルセロナ戦の1-8が最大だった。
とはいえ、火曜日の試合内容は圧巻で、レアルを嘲笑するのは妥当ではない。それでもスペイン紙は辛辣だった。地元紙『AS』は「1時間以上無力だった」と伝え、『マルカ』は第2戦で「奇跡が必要」と報じた。
- AFP
FCバイエルン・ミュンヘン：宿敵がさらに強化されて帰ってきた
スペインメディアは自国チームに厳しく、今回の敗戦に対する批判も妥当だった。 バイエルンは試合の大半を支配し、献身的なプレーでさらに大差をつけてもおかしくない内容だった。むしろ、そうすべきだった。ただ、このレベルでは欠かせない「わずかな幸運」にも恵まれた。
「黒い獣」はパワーアップして帰ってきた。しかも今回は運も味方しており、CL優勝争いのライバルにとっては大きな懸念材料だ。特に2010年代のレアル・マドリード戦では、バイエルンがこれほど運を掴むことは少なかった。
アルヴァロ・アルベロア監督率いるチームも「現在おそらく欧州最強」の相手に前半・後半とも決定機を創出した。xGは1.97。 しかし、全盛期を思わせるノイアーの好守がそれを許さず、試合終了のホイッスルとともに称賛を浴びた。
前半は2度ミスを犯したが、失点にはつながらず運が良かった。40歳の彼は攻守の切り替えで積極的に動き、ミスしたキックを自らカバー。直後には味方背後に蹴ったボールも、レアルの選手に拾われなかった。 終盤にも危険な飛び出しで味方の心臓を冷やした。ダヨ・ウパメカノもタイミングを誤り、ヴィニシウス・ジュニオールに空振りさせる場面があった。
レアル・マドリードに希望が生まれた。バイエルン・ミュンヘンは再び好パフォーマンスが求められる。
トニ・クロースとルカ・モドリッチが去った課題はあるが、レアルの攻撃陣を90分間抑えるのはほぼ不可能だ。FCB監督100試合目を迎えたヴィンセント・コンパニーもPrime Videoでそう語った。 「こうした選手たちを常にコントロールできるかは分からない」と語り、「このレベルでの成功は、GK、DF、FWの活躍なくしてはあり得ない。来週もそれが必要だ」と強調した。
ベルギー人監督は互角の攻防だったとしながらも、全体的にはバイエルン側に好機が多かったと指摘。「またそのようなチャンスが巡ってくれば、我々は確実に決めるだろう」と語った。 それまで目立たなかったルイス・ディアスとハリー・ケインが得点を挙げ、攻撃陣の冷徹さを示した。とはいえ、取り戻した得点運を過信してはならない。
それを認識しているのはコンパニや選手たちだけでなく、スペインメディアも同様だ。実際、『AS』紙は「悪い一日の絶望的な結末」と報じた。同紙は、レアルが「引き分けに持ち込むところだった」こと、そして「ミュンヘンでの第2戦を控えて依然として優勝争いに残っている」ことも正しく指摘していた。
バルセロナ発『ムンド・デポルティーボ』は「ドイツ勢は優勢だったが、タイトル最有力候補としての役割は果たせなかった。レアルは走り回り、ヴィニシウスとムバッペを狙うだけだったが、それでも夢を捨てずミュンヘンへ帰還する」と伝えた。
これを防ぐには、バイエルンが再び輝かしいパフォーマンスを示す必要がある。1週間後のホーム戦では、「ベスト・ネグラ（黒き怪物）」は“アップグレード”なしでも十分通用するだろう。
- AFP
レアル・マドリード対FCバイエルン・ミュンヘン：試合情報
よかった 0-1 ディアス（41分）、0-2 ケイン（46分）、1-2 ムバッペ（74分） レアル・マドリードの先発 ルニン - アレクサンダー＝アーノルド、リュディガー、ホイセン（63分 ミリタオ）、カレラス - フェデ・バルベルデ、チュアメニ、ピタルチ（63分 ベリンガム）、アルダ・ギュレル（72分 ブラヒム・ディアス） - ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニア バイエルンの先発 ノイアー - スタニシッチ、ウパメカノ、ター、ライマー（69分 デイヴィス） - キミッヒ、パブロヴィッチ（90+3分 ゴレツカ） - オリゼ、グナブリ（69分 ムシアラ）、ルイス・ディアス（90+3分 ビショフ） - ケイン 警告 36分 チュアメニ / 71分 ター、ルイス・ディアス（77分）、ノイアー（82分）、ムシアラ（87分）