トニ・クロースとルカ・モドリッチが去った課題はあるが、レアルの攻撃陣を90分間抑えるのはほぼ不可能だ。FCB監督100試合目を迎えたヴィンセント・コンパニーもPrime Videoでそう語った。 「こうした選手たちを常にコントロールできるかは分からない」と語り、「このレベルでの成功は、GK、DF、FWの活躍なくしてはあり得ない。来週もそれが必要だ」と強調した。

ベルギー人監督は互角の攻防だったとしながらも、全体的にはバイエルン側に好機が多かったと指摘。「またそのようなチャンスが巡ってくれば、我々は確実に決めるだろう」と語った。 それまで目立たなかったルイス・ディアスとハリー・ケインが得点を挙げ、攻撃陣の冷徹さを示した。とはいえ、取り戻した得点運を過信してはならない。

それを認識しているのはコンパニや選手たちだけでなく、スペインメディアも同様だ。実際、『AS』紙は「悪い一日の絶望的な結末」と報じた。同紙は、レアルが「引き分けに持ち込むところだった」こと、そして「ミュンヘンでの第2戦を控えて依然として優勝争いに残っている」ことも正しく指摘していた。

バルセロナ発『ムンド・デポルティーボ』は「ドイツ勢は優勢だったが、タイトル最有力候補としての役割は果たせなかった。レアルは走り回り、ヴィニシウスとムバッペを狙うだけだったが、それでも夢を捨てずミュンヘンへ帰還する」と伝えた。

これを防ぐには、バイエルンが再び輝かしいパフォーマンスを示す必要がある。1週間後のホーム戦では、「ベスト・ネグラ（黒き怪物）」は“アップグレード”なしでも十分通用するだろう。