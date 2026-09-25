状況を立て直す時間はまだ十分にある。だが、ガルナチョはイングランドで獲得に前向きなクラブを失いつつあるのだろうか。この問いを向けられたコールは、『LiveScore Bet』の提供で語った中で、GOALにこう話した。「若い選手というのは、マンチェスター・ユナイテッドにいた頃の彼は大きな可能性を示していた。若い選手は正しくマネジメントされる必要がある。

「私には、彼が自分自身に酔ってしまい、若くして自分はすでに完成された選手だと思っていたように見える。君がいる環境次第だが、こうした若い選手たちの裏で何が起きているのかを誰もきちんと管理していなければ、彼らは舞い上がってしまうことがある。自分で自分を管理し、自分が何が最善か分かっていると思い込むんだ。

「今、私にはサッカーをしている息子がいる。彼らと話していてもそうだが、実際には息子は2人いる。1人は15歳、もう1人は18歳で、1人はプロだ。ちょうどミドルズブラでプロになったところだ。だから、若くて才能のある息子を持つと、ある段階で何でも分かっていると思いがちなことは分かる。私もそうだった。

「そもそもサッカー選手になるには、ある程度は思い込みが強くなければならない。でも時には手綱を締める必要がある。そしてガルナチョはまさにそのタイプだと思う。しっかり地に足をつけて、サッカーに集中し、ピッチ外のことを脇に置けば、素晴らしい選手になれる。

「時には、6カ月から12カ月、ただ純粋にサッカーだけに向き合うだけでいい。ゲームを学び、一緒にプレーする選手たちを理解し、彼らがどうすれば自分の力を最大限に引き出せるのか、自分がどうすれば彼らの良さを最大限に引き出せるのかを学ぶことだ。ただサッカーに集中すること、サッカーだけにね。」