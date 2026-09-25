Getty/GOAL
翻訳者：
鮮烈なオーバーヘッドは健在！アレハンドロ・ガルナチョ、自らへの過大評価を信じ込んでいると批判 元マンチェスター・ユナイテッド＆チェルシーのスターはアストン・ビラでプレミアリーグ最後のチャンスへ
チェルシーへの4000万ポンド移籍が破談となった後、ガルナチョがアストン・ヴィラへ
それは、リュベン・アモリムの下でオールド・トラッフォードで序列を落とし、4000万ポンド（5300万ドル）でスタンフォード・ブリッジに移籍した後のチェルシーでも期待外れに終わったからだ。そしてウェスト・ロンドンでは8得点を挙げたシーズンをわずか1度過ごしただけで、その後にヴィラへ向かった。
ウナイ・エメリは、ガルナチョには確かな才能があるとして、計算された賭けに出る用意があった。22歳のこの快速ウインガーは、いまもなお経験を積みながら、その潜在能力を完全に引き出そうとしている。
- Getty
ガルナチョはマンチェスター・ユナイテッドでロナウドのチームメートだった
ただ、そうしたプロセスがここ最近は停滞しているという事実は無視できない。マドリード生まれのそのFWは、リオネル・メッシらとともにアルゼンチンの2026年ワールドカップ代表メンバー入りを逃しており、ここしばらくは自信や自己肯定感を欠いているように見える。
マンチェスターでFAユースカップ優勝を果たした後に一気に脚光を浴びただけに、自らの殻に閉じこもっているのかもしれない。少年時代の憧れだったクリスティアーノ・ロナウドとは「夢の劇場」でかつてチームメートだったが、そのキャリアは急速に悪夢へと変わりつつある。
ガルナチョのプレミアリーグでの選択肢は尽きつつあるのか？
状況を立て直す時間はまだ十分にある。だが、ガルナチョはイングランドで獲得に前向きなクラブを失いつつあるのだろうか。この問いを向けられたコールは、『LiveScore Bet』の提供で語った中で、GOALにこう話した。「若い選手というのは、マンチェスター・ユナイテッドにいた頃の彼は大きな可能性を示していた。若い選手は正しくマネジメントされる必要がある。
「私には、彼が自分自身に酔ってしまい、若くして自分はすでに完成された選手だと思っていたように見える。君がいる環境次第だが、こうした若い選手たちの裏で何が起きているのかを誰もきちんと管理していなければ、彼らは舞い上がってしまうことがある。自分で自分を管理し、自分が何が最善か分かっていると思い込むんだ。
「今、私にはサッカーをしている息子がいる。彼らと話していてもそうだが、実際には息子は2人いる。1人は15歳、もう1人は18歳で、1人はプロだ。ちょうどミドルズブラでプロになったところだ。だから、若くて才能のある息子を持つと、ある段階で何でも分かっていると思いがちなことは分かる。私もそうだった。
「そもそもサッカー選手になるには、ある程度は思い込みが強くなければならない。でも時には手綱を締める必要がある。そしてガルナチョはまさにそのタイプだと思う。しっかり地に足をつけて、サッカーに集中し、ピッチ外のことを脇に置けば、素晴らしい選手になれる。
「時には、6カ月から12カ月、ただ純粋にサッカーだけに向き合うだけでいい。ゲームを学び、一緒にプレーする選手たちを理解し、彼らがどうすれば自分の力を最大限に引き出せるのか、自分がどうすれば彼らの良さを最大限に引き出せるのかを学ぶことだ。ただサッカーに集中すること、サッカーだけにね。」
- Getty
ガルナチョは輝きを放つ瞬間を生み出せる
コールはさらにこう続けた。「ああいうキャリアは、本当に立て直しやすいものだ。ただ、次のレベルに到達するには、周囲に正しい声が必要だ。そして私は本当に、彼の中には選手としての力があると信じている。実際に見てきたからね。何年も前のマンチェスター・ユナイテッドでのオーバーヘッドキックも見た。ああいう、ひらめきのままに生まれる自発的な輝きを、また見たいんだ。
「私はそれを見て、そこには選手がいると思うし、あれだけじゃなく他にもいろいろやってきたとも思う。ただ、彼には少し助けと寄り添ってくれる存在が必要だ。もしエメリに彼を助ける忍耐があって、そして彼自身もその助けを受け入れるなら、また元に戻れると思う。
「でも、まずは彼自身から始まらないといけない。鏡の中の自分を見て、『自分は何を間違えているのか、そしてどうすれば元に戻れるのか』と問いかける必要がある。そして、それができることを願っている。ジェイドン・サンチョもそうだった。ジェイドン・サンチョもまた別の例だ。彼はあそこへ行って、ベストを尽くそうとした。間の悪いタイミングで負傷したと思う。でも、フットボールは時に運と、物事がどう転ぶかが全てでもある。
「そして、自分のために最善を尽くしたい、試合ごとに良くなっていきたいという正しい気持ちを持っているなら、トレーニング場で努力を重ねて、自分がどれだけそこにいたいのか、どれだけ仕事をやり遂げたいのかを監督に示さなければならない。
「だから、いつも自分に有利に進むわけじゃない。でも、彼には『自分が何をしてきたか、自分がどこから来たかを見ろ』と言わんばかりの、少し肩に力が入ったところがあるように感じる。それが助けになっていないんだ。彼はただ、一度ゼロ地点に戻って、そこからもう一度這い上がっていく必要があると思う」
ガルナチョはヴィラでキャリアを立て直せるか？
かつて浴びていた称賛が少しずつ薄れていく中で、もしガルナチョが自信を失いかけているのだとすれば、その問題の解決策を見つけられるのは本人だけである。コールが示唆したように、ここからは完全な集中と揺るがぬ努力が求められる。
アストン・ヴィラは、彼がそこまでの高みに到達できるとまだ確信していない。今季のプレミアリーグでは3試合の途中出場で出場時間はわずか31分にとどまっている。しかし、チームはどこかから攻撃面でのひらめきを切実に必要としており、期限付き移籍のスターが再び輝きを放つ可能性はなお残されている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。