「魔神の天才！」リオネル・メッシがMLSで「驚異のゴール」を記録。インテル・マイアミ新監督ギジェルモ・オヨスが「ランプをこすった」

この試合の注目は、個人的な理由で退任したマスチェラーノの後任、元スポーツディレクターのオヨスに集まった。ラ・マシアでメッシを指導したオヨスは、長年の絆を武器に結果を目指した。7万5824人の観客の前で、自由奔放なプレーを見せたメッシがラピッズの粘りを破り、2人の親密さが示された。

「2－2になってからフォーメーションを変えざるを得なかったが、その対応は重要だった」とホヨスは話した。「そして、まるで魔法のランプを擦ったかのように、彼（メッシ）にしか決められないゴールが生まれた。彼がいることは、この上ない恵みだ」 感極まった暫定監督はこう続けた。「今日は素晴らしい経験だった。チームには並外れた才能があり、史上最高の選手がここにいる。何度も胸が熱くなった。サッカーとは、感情そのものだ。」