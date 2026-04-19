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「魔神の天才！」リオネル・メッシがMLSで「驚異のゴール」を記録。インテル・マイアミ新監督ギジェルモ・オヨスが「ランプをこすった」
メッシが5得点の激戦を華麗なゴールで決着させた
土曜の夜、アルゼンチン出身の「史上最高の選手」が再臨。5得点が乱舞した激戦を制し、インテル・マイアミを敵地エンパワー・フィールド・アット・マイル・ハイでの辛勝に導いた。伝説の背番号10は2得点をマーク。終盤の驚異的な一撃で、サッカー界に衰えを知らない天才ぶりを示した。
急遽ベンチ入りした暫定監督のオヨスは、試合を左右するキャプテンの力を称えた。 「我々の10番には神から授かった魔法がある」とホヨス監督は試合後に語った。この勝利でヘロンズは2試合ぶりの白星とし、混乱が続くクラブに安定をもたらした。
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オヨスがランプをこする
この試合の注目は、個人的な理由で退任したマスチェラーノの後任、元スポーツディレクターのオヨスに集まった。ラ・マシアでメッシを指導したオヨスは、長年の絆を武器に結果を目指した。7万5824人の観客の前で、自由奔放なプレーを見せたメッシがラピッズの粘りを破り、2人の親密さが示された。
「2－2になってからフォーメーションを変えざるを得なかったが、その対応は重要だった」とホヨスは話した。「そして、まるで魔法のランプを擦ったかのように、彼（メッシ）にしか決められないゴールが生まれた。彼がいることは、この上ない恵みだ」 感極まった暫定監督はこう続けた。「今日は素晴らしい経験だった。チームには並外れた才能があり、史上最高の選手がここにいる。何度も胸が熱くなった。サッカーとは、感情そのものだ。」
マイル・ハイでの記録的な夜
エンパワー・フィールド・アット・マイル・ハイは熱狂に包まれた。8度のバロンドール受賞者を見ようと史上最多の7万5824人が集まり、MLS単一試合動員記録2位となった。2026年自国開催W杯を控えるリーグで「メッシ効果」がなおも高まっている。
メッシは18分、PKで先制。その後ベルテラメが追加点を奪った。後半、コロラドはナバロとヤピのゴールで追い上げたが、79分に38歳の巨匠が放った一撃で決着。マイアミは7試合ぶり2勝目を挙げた。
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ワールドカップ開催年の勢い
デンバーでの2得点を加え、メッシの今季通算得点は7に到達。MLSゴールデンブーツ賞首位を射程に捉えた。 38歳の2度目のリーグMVPは、2026年北米W杯へアルゼンチン代表を率いる準備を進めながら衰えを見せない。コロラド戦でも得点を挙げたDPのゲルマン・ベルテラメと共に、メッシはマイアミを再び強豪へと導いている。
この勝利でマイアミはイースタン・カンファレンス2位に浮上し、首位ナッシュビルSCと1ポイント差に迫った。チームは今週中に行われるレアル・ソルトレイク戦でも勢いを維持し、監督交代にもかかわらず優勝コースに乗っていることを示したい。