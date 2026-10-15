レアル・ベティスはポルトに3-2で劇的な逆転勝利を収め、21年ぶりとなるチャンピオンズリーグのホーム戦勝利を挙げた。キャプテンのイスコが83分に決勝点となるPKを決め、チームは今大会開幕からの全勝を維持した。

アブデ・エザルズリが先制点を挙げたが、ポルトはガブリ・ベイガとサム・アゲオワの立て続けのゴールで逆転した。

途中出場のクチョ・エルナンデスがベティスを同点に導き、最後はイスコが逆転を完成させた。ベティスにとって、クラブ史上2度目のチャンピオンズリーグのホーム戦勝利となった。