あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

魔法のイスコ！ 元レアル・マドリーの名手がPKを決め、ベティスをポルト相手の劇的な逆転勝利に導く

ベティス
イスコ
ベティス 対 ポルト
ポルト
UEFAチャンピオンズリーグ

イスコが終盤にPKを決め、レアル・ベティスはポルトに3-2で劇的な勝利を収めた。ベティスにとって、チャンピオンズリーグでのホーム勝利は20年以上ぶりとなった。後半にリードを許しながら逆転した試合を受け、ベティスの主将とマヌエル・ペジェグリーニ監督は、セビージャでの欧州の舞台における特別な一夜を称えた。

  • イスコのPK弾が締めくくった、セビリアでの歴史的な欧州大会の一夜

    レアル・ベティスはポルトに3-2で劇的な逆転勝利を収め、21年ぶりとなるチャンピオンズリーグのホーム戦勝利を挙げた。キャプテンのイスコが83分に決勝点となるPKを決め、チームは今大会開幕からの全勝を維持した。

    アブデ・エザルズリが先制点を挙げたが、ポルトはガブリ・ベイガとサム・アゲオワの立て続けのゴールで逆転した。

    途中出場のクチョ・エルナンデスがベティスを同点に導き、最後はイスコが逆転を完成させた。ベティスにとって、クラブ史上2度目のチャンピオンズリーグのホーム戦勝利となった。

  • Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    イスコ、チャンピオンズリーグへの「特別な」復帰をかみしめる

    決勝点を挙げたイスコは、6万7000人のサポーターの前で迎えた感動的な一夜を振り返り、欧州最高峰の大会ならではの魅力を強調した。「最終的に、望んでいた勝ち点3を手にした」とイスコは語った。「雰囲気は素晴らしかった。21年を経て、ファンのために勝ち点3を獲得できた」

    「展開が何度も変わる、非常に激しい試合だったと思う。全体的に見て、僕たちが勝利に値したと思う。とても嬉しいし、もっと勝ちたいと思っている」

    さらに、このMFはこう続けた。「とても特別だ。この大会が何を意味するかは分かっている。アンセムや雰囲気、欧州最高のチームと対戦することなど、ほかとは違うものがある」

  • ポルトの反撃の中、ペッレグリーニがチームの信じる力を称賛

    ベティスのマヌエル・ペジェグリーニ監督は、波乱の展開となった後半に7分間で2失点を喫しながらも、チームが冷静さを保ったことを称賛した。「そこが試合で最も重要な部分だ。自分たちのプレーを信じていたからだ」とペジェグリーニ監督は語った。「私たちはプレーを続け、そうすることでさらに2得点を挙げた」

    ペジェグリーニ監督は、この勝利がクラブにとって持つ感情的な重みも強調した。「ベティスがチャンピオンズリーグでプレーするのは、120年の歴史で2度目だ。ここでの前回の試合は21年前だった……当時はまだ生まれていなかった人も大勢いるかもしれない」

    ポルトのフランチェスコ・ファリオーリ監督は、ホームチームの質の高さを認め、こう語った。「あらゆる面で万全でなければ、チャンスを得点に変えるだけの実力と才能を持つ選手たちがいる」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    ベティス、フェイエノールト戦を前に勝ち上がりを狙う

    2戦2勝のベティスは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出に向けて有利な立場にある。

    ペジェグリーニ監督率いるチームは10月21日（水）、オランダのフェイエノールトをホームに迎え、欧州での戦いに戻る。

    敗戦からの立て直しを図るポルトは10月20日（火）、ポルトガルでPSVアイントホーフェンを迎え撃つ。

次の試合
BET

BET

ラ・リーガ

2026年10月17日

BAR

BAR

POR

POR

UEFAチャンピオンズリーグ

2026年10月20日

PSV

PSV