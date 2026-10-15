Getty Images Sport
翻訳者：
魔法のイスコ！ 元レアル・マドリーの名手がPKを決め、ベティスをポルト相手の劇的な逆転勝利に導く
イスコのPK弾が締めくくった、セビリアでの歴史的な欧州大会の一夜
レアル・ベティスはポルトに3-2で劇的な逆転勝利を収め、21年ぶりとなるチャンピオンズリーグのホーム戦勝利を挙げた。キャプテンのイスコが83分に決勝点となるPKを決め、チームは今大会開幕からの全勝を維持した。
アブデ・エザルズリが先制点を挙げたが、ポルトはガブリ・ベイガとサム・アゲオワの立て続けのゴールで逆転した。
途中出場のクチョ・エルナンデスがベティスを同点に導き、最後はイスコが逆転を完成させた。ベティスにとって、クラブ史上2度目のチャンピオンズリーグのホーム戦勝利となった。
- Getty Images Sport
イスコ、チャンピオンズリーグへの「特別な」復帰をかみしめる
決勝点を挙げたイスコは、6万7000人のサポーターの前で迎えた感動的な一夜を振り返り、欧州最高峰の大会ならではの魅力を強調した。「最終的に、望んでいた勝ち点3を手にした」とイスコは語った。「雰囲気は素晴らしかった。21年を経て、ファンのために勝ち点3を獲得できた」
「展開が何度も変わる、非常に激しい試合だったと思う。全体的に見て、僕たちが勝利に値したと思う。とても嬉しいし、もっと勝ちたいと思っている」
さらに、このMFはこう続けた。「とても特別だ。この大会が何を意味するかは分かっている。アンセムや雰囲気、欧州最高のチームと対戦することなど、ほかとは違うものがある」
ポルトの反撃の中、ペッレグリーニがチームの信じる力を称賛
ベティスのマヌエル・ペジェグリーニ監督は、波乱の展開となった後半に7分間で2失点を喫しながらも、チームが冷静さを保ったことを称賛した。「そこが試合で最も重要な部分だ。自分たちのプレーを信じていたからだ」とペジェグリーニ監督は語った。「私たちはプレーを続け、そうすることでさらに2得点を挙げた」
ペジェグリーニ監督は、この勝利がクラブにとって持つ感情的な重みも強調した。「ベティスがチャンピオンズリーグでプレーするのは、120年の歴史で2度目だ。ここでの前回の試合は21年前だった……当時はまだ生まれていなかった人も大勢いるかもしれない」
ポルトのフランチェスコ・ファリオーリ監督は、ホームチームの質の高さを認め、こう語った。「あらゆる面で万全でなければ、チャンスを得点に変えるだけの実力と才能を持つ選手たちがいる」
- Getty Images Sport
ベティス、フェイエノールト戦を前に勝ち上がりを狙う
2戦2勝のベティスは、チャンピオンズリーグの決勝トーナメント進出に向けて有利な立場にある。
ペジェグリーニ監督率いるチームは10月21日（水）、オランダのフェイエノールトをホームに迎え、欧州での戦いに戻る。
敗戦からの立て直しを図るポルトは10月20日（火）、ポルトガルでPSVアイントホーフェンを迎え撃つ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。