ルッジェーリは、欧州の大会で存在感を示してきたことで、最高レベルでの豊富な経験を携えてビラ・パークに加わる。アタランタとアトレティコ・マドリーでプレーした期間には、万能型の左SBとしてチャンピオンズリーグ通算23試合に出場し、3アシストを記録した。従来型のSBとしても、5バックのウイングバックとしてもプレーできる能力は、エメリに貴重な戦術的柔軟性をもたらす。

「アストン・ビラの試合は間違いなくたくさん見てきたし、監督が求めるインテンシティーや、要求するフットボールの質には本当に感銘を受けた。だからこそ、ここに来てこのクラブの色を守り始めることに何の迷いもなかった。昨季は自分にとって重要なシーズンだったし、アストン・ビラでも同じようにうまくやりたい。そのうえで、このクラブでタイトルを勝ち取りたい」と、ルッジェーリは続けた。