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「魅了された」 マッテオ・ルッジェーリがアストン・ヴィラを選んだ理由を明かす
ビラ・パークでの新たな章
アストン・ヴィラの新戦力ルッジェーリが、アトレティコ・マドリーからプレミアリーグへ移籍を完了させたことを受け、大きな誇りを口にした。24歳の同選手は、昨季に5年契約でスペインのクラブへ加入し、全公式戦で47試合に出場して7アシストを記録。その後、この夏にヴィラへの移籍を完了した。アタランタの下部組織から急成長を遂げたルッジェーリは現在、ウナイ・エメリ監督の下で重要な存在としての地位確立を目指している。
ルッジェーリはアストン・ヴィラ公式メディアに対し、「ここに来ることができてとてもうれしい。このクラブの一員になれるのは本当にワクワクすることだし、新しいチームメートに会って、この冒険を始めるのが待ちきれない。チームのプロジェクトには本当に魅了された。このリーグが非常に大きく、大きな期待がかかる舞台であることも分かっているし、最近の結果を見ても、イエスと答えてこのクラブの一員になることに迷いはなかった」と語った。
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欧州での実績と戦術的適合性
ルッジェーリは、欧州の大会で存在感を示してきたことで、最高レベルでの豊富な経験を携えてビラ・パークに加わる。アタランタとアトレティコ・マドリーでプレーした期間には、万能型の左SBとしてチャンピオンズリーグ通算23試合に出場し、3アシストを記録した。従来型のSBとしても、5バックのウイングバックとしてもプレーできる能力は、エメリに貴重な戦術的柔軟性をもたらす。
「アストン・ビラの試合は間違いなくたくさん見てきたし、監督が求めるインテンシティーや、要求するフットボールの質には本当に感銘を受けた。だからこそ、ここに来てこのクラブの色を守り始めることに何の迷いもなかった。昨季は自分にとって重要なシーズンだったし、アストン・ビラでも同じようにうまくやりたい。そのうえで、このクラブでタイトルを勝ち取りたい」と、ルッジェーリは続けた。
国際舞台での野望と守備のアイドル
アタランタで2023-24シーズンのヨーロッパリーグ制覇を果たし、昨季はアトレティコ・マドリーでコパ・デル・レイ決勝進出を経験するなど、クラブで印象的なパフォーマンスを見せてきたうえ、イタリア代表にも複数回招集されているにもかかわらず、ルッジェーリはいまだイタリア代表でA代表デビューを果たせていない。プレミアリーグへの移籍は、代表スタッフの目に留まるための戦略的な一手とみられている。ルッジェーリは以前から伝説的な人物を手本にしてきたとされ、特に子どもの頃のヒーローとして、史上最高のDFの1人を挙げている。
「子どもの頃は、左サイドバックとしてパオロ・マルディーニが本当に好きだった。でも、年を重ねる中で、自分の手本にする特定の選手がいたわけではない。子どもの頃に憧れていたのは彼だった」と、そのDFは認めた。
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ヴィラ・パークの雰囲気への期待
イタリア人DFは、今週末にアストン・ヴィラがブライトン＆ホーヴ・アルビオンと対戦し、その後にアーセナルとの大一番を控える中、早くもデビューを果たす可能性がある。ルッジェリはすでに新天地について下調べを進めており、ヴィラ・パークで自分を待ち受ける熱狂的なサポートについて学んでいる。
「スタジアムの動画や写真をたくさん見たし、ファンが信じられないほど素晴らしいと分かったので、あそこでプレーするのが待ちきれない。あの雰囲気を知るのが待ちきれない」と同選手は語った。クラブが最近の欧州での成功と国内での前進を受けて勢いに乗る中、ルッジェリは自信に満ちたチームに加わることになる。
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