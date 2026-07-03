クロアチアはポルトガル戦のアディショナルタイムに同点弾を決めたが、VARがオフサイドを判定しゴールは取り消された。マタノヴィッチがボールに触れた瞬間が技術で確認された。

このストライカーは自分が触れたか確信がなかったと認めたが、審判は「ボールの軌道が証拠だ」と説明した。レナート・ヴェイガのタッチは意図的ではなく、軌道がそらされたと判断されたため、オフサイド判定は覆らなかった。ポルトガルは2-1の勝利を守り切り、クロアチアはまたもゴール取り消しに悔しさをにじませた。