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「髪にわずかな接触を感じた」――クロアチアのスター選手は、ポルトガル戦終了間際のVAR判定に怒りを爆発させた。ズラトコ・ダリッチ監督も審判の判定を強く批判した。
VARの土壇場判定がクロアチアの夢を打ち砕いた。
クロアチアはポルトガル戦のアディショナルタイムに同点弾を決めたが、VARがオフサイドを判定しゴールは取り消された。マタノヴィッチがボールに触れた瞬間が技術で確認された。
このストライカーは自分が触れたか確信がなかったと認めたが、審判は「ボールの軌道が証拠だ」と説明した。レナート・ヴェイガのタッチは意図的ではなく、軌道がそらされたと判断されたため、オフサイド判定は覆らなかった。ポルトガルは2-1の勝利を守り切り、クロアチアはまたもゴール取り消しに悔しさをにじませた。
- AFP
マタノヴィッチはこの決定に異議を唱えた
マタノヴィッチは試合後、ボールに触れたか不明だったと明かし、審判から「ボール内のチップがわずかな接触を検知したためオフサイド」と告げられたと語った。
「正直、髪がわずかに触れた感覚はありました」とマタノヴィッチは『A Bola』の取材に語った。「100％確信はなかったので審判に尋ねると、ボール内のチップがわずかな接触を検出したためオフサイドとなったと説明されました。
試合後に適切な言葉を見つけるのは難しい。後半は良いプレーをし、もっと得点に値した。PKの場面はまだ見ていないが、もしあれが認められたとしたら……3ゴール、オフサイド、ポスト……言葉が出ない。今日は本当に不運だった。
「ピッチに入った瞬間、良い手応えがあった。良い試合をしただけにこの結果は痛い。前を向いて攻撃を続け、欧州選手権に集中する。」
ダリッチ監督が「極めて悪い」審判を痛烈に批判
マタノヴィッチが困惑する一方で、ダリッチは激怒した。同監督は審判の判定を批判し、自チームに保護も公平さもなかったと主張した。敗退しても、ダリッチは後半の闘志を誇りに思っていた。
「審判の判定はひどかった。我々に有利なファウルも試合中断も一度もなかった」とダリッチ監督は述べた。「ひどい審判だった。だがクロアチアが負けた以上、我々に多くを語る権利はない。申し訳ない。
「まずポルトガルに祝福を送り、今後の健闘を祈る。後半は流れを掴み多くのチャンスを作った。この結果は我々にふさわしくない。選手たちを称賛するしかないが、直近2試合では特定の場面で運に恵まれていた。」
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クロアチアは敗退し、ポルトガルはベスト16に進出した
クロアチアは2026年ワールドカップで敗退し、次は9月のUEFAネーションズリーグに臨む。一方、ポルトガルは月曜日にダラス・スタジアムで行われるラウンド16でスペインと対戦する。
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