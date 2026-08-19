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高等法院による清算命令を受け、シェフィールド・ユナイテッドは壊滅的な勝ち点12剥奪に直面するおそれがある
高等法院の判決を受け、EFLが調査に着手
『デイリー・メール』によると、シェフィールド・ユナイテッドは高等法院の決定を受け、勝ち点12の処分を科される深刻な危険に直面している。前オーナーのプリンス・アブドラ・ビン・モサード・ビン・アブドゥルアジズ・アル・サウードが所有する投資会社ユナイテッド・ワールドは、COHスポーツ・ビドコを相手取って法的措置を開始した。同社は、2024年のクラブ売却に関して3500万ポンドの負債が依然として未払いだと主張している。
裁判所は最終的に、現在の保有者であるヘルミー・エルトゥーキーとスティーブン・ローゼンがこのヨークシャーのクラブを買収するために用いた会社に対し、清算命令を出した。その結果、EFLはこれが同リーグの規定に対する重大な違反に当たるかどうかを現在調査しており、クラブは不安定な立場に置かれている。
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ユナイテッド・ワールドが強い声明を発表
ユナイテッド・ワールドは、エルトゥーキーとローゼンが保有株を新設会社に移したうえで、必要な3500万ポンドを支払うことなく実質的にシェフィールド・ユナイテッドを手に入れようとしたと主張した。一方で、このアメリカ人コンビはその法的な動きを単なる「売名行為」と切り捨てたが、その結果は深刻な影響を及ぼしている。
この件について語ったユナイテッド・ワールドの広報担当者は、関係悪化の経緯を次のように明かした。「ヘルミー・エルトゥーキーとスティーブン・ローゼンは、これがクラブにとって何を意味するのかをまったく気にしていないようだ。今起きていることは、彼らの選択の結果である。ユナイテッド・ワールドは今後も全額の回収を追求していく」。さらに、「この問題を円満に解決するためにあらゆる努力をしてきた」としたうえで、「オーナーたちに、自らの行動による結果からシェフィールド・ユナイテッドを救う最後の機会を与えるため」、再び解決を試みたとも述べた。
EFLが進行中の規制審査を確認
EFLはこの状況を非常に深刻に受け止めており、裁判所の判断による余波を慎重に精査している。勝ち点剥奪となれば、シェフィールド・ユナイテッドと今季の目標に深刻な打撃を与えることになる。
進行中の危機について、EFLの広報担当者は次のように述べた。「EFLは、COH Sports Bidco Limitedに対して高等法院が清算命令を出した決定を確認している。リーグは、この進展がもたらす影響について、自らの規則に沿って検討する。これには、さらなる措置が必要かどうかも含まれる。加えてEFLは、クラブの所有構造の変更およびより広範なグループ内の動向を受け、その他の規制上の事項についても引き続き検討している。これらの問題は現在も進行中であるため、EFLは現段階でこれ以上のコメントはしない。」
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不安を抱えるサポーターにとっては、ただ待つしかない状況だ
シェフィールド・ユナイテッドは今後、所有権を巡る争いについてEFLの最終判断を不安の中で待たなければならない。統括団体が実際に規則違反があったと判断した場合、クラブは今後数週間のうちに壊滅的な勝ち点12の剥奪処分を科される可能性がある。エルトウーキーとローゼンは、チームの当面の将来を守るため、プリンス・アブドゥッラーと迅速な解決策を見いだす必要がある。
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