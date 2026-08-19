ユナイテッド・ワールドは、エルトゥーキーとローゼンが保有株を新設会社に移したうえで、必要な3500万ポンドを支払うことなく実質的にシェフィールド・ユナイテッドを手に入れようとしたと主張した。一方で、このアメリカ人コンビはその法的な動きを単なる「売名行為」と切り捨てたが、その結果は深刻な影響を及ぼしている。

この件について語ったユナイテッド・ワールドの広報担当者は、関係悪化の経緯を次のように明かした。「ヘルミー・エルトゥーキーとスティーブン・ローゼンは、これがクラブにとって何を意味するのかをまったく気にしていないようだ。今起きていることは、彼らの選択の結果である。ユナイテッド・ワールドは今後も全額の回収を追求していく」。さらに、「この問題を円満に解決するためにあらゆる努力をしてきた」としたうえで、「オーナーたちに、自らの行動による結果からシェフィールド・ユナイテッドを救う最後の機会を与えるため」、再び解決を試みたとも述べた。