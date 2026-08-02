このニュースは、ユヴェントスを理想的な移籍先と見定めていたと報じられていたマルティネスにとって、大きな痛手となる。33歳の同選手は、イタリアへの夢の移籍を実現するため、アストン・ヴィラと徹底抗戦する覚悟だとも伝えられていた。今夏の移籍市場序盤には、ユヴェントスがアルゼンチン代表の同選手に最初の契約オファーを提示するところまで進んでおり、双方の関心の高さが示されていた。

マルティネスにとって、トリノへの移籍はセリエAで自身を試し、欧州でも最も歴史あるクラブの一つで定位置を確保する機会を意味していた。ユヴェントスは以前から、元アーセナルの同選手を自軍にとって完璧な補強とみなしており、その豊富な経験と、カタールでの2022年ワールドカップでアルゼンチンの優勝に貢献した際に示した勝者のメンタリティーを高く評価していた。