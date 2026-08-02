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高すぎる！ユヴェントス、アストン・ヴィラからエミリオ・マルティネスを獲得する争奪戦から撤退
アリアンツ・スタジアムの金銭的障壁
数日前にユベントス首脳陣の内部で下されたこの決定は、現在はプレミアリーグのクラブ側にも正式に伝えられ、この夏で最も注目を集めていた移籍案件の一つは事実上終結した。移籍市場の専門家ファブリツィオ・ロマーノによれば、交渉決裂の最大の要因は「このオペレーションの総コスト」であり、ユベントスは現在の予算制約を踏まえると、財政的に実現不可能だと判断したという。
イタリアのクラブは、移籍金、選手が求める高額な給与、そしてさまざまな関連費用を含め、関係する金額を徹底的に精査した。「アストン・ビラは、ユベントスがもはやディブ・マルティネスの獲得を進めない方針であることを伝えられた」と、ロマーノは自身のSNSに記した。「この決定は数日前に内部で下されており、現在はビラにも確認された。ユーベは、この取引のコストが高すぎると考えている」
- AFP
マルティネスと実現しなかった夢の移籍
このニュースは、ユヴェントスを理想的な移籍先と見定めていたと報じられていたマルティネスにとって、大きな痛手となる。33歳の同選手は、イタリアへの夢の移籍を実現するため、アストン・ヴィラと徹底抗戦する覚悟だとも伝えられていた。今夏の移籍市場序盤には、ユヴェントスがアルゼンチン代表の同選手に最初の契約オファーを提示するところまで進んでおり、双方の関心の高さが示されていた。
マルティネスにとって、トリノへの移籍はセリエAで自身を試し、欧州でも最も歴史あるクラブの一つで定位置を確保する機会を意味していた。ユヴェントスは以前から、元アーセナルの同選手を自軍にとって完璧な補強とみなしており、その豊富な経験と、カタールでの2022年ワールドカップでアルゼンチンの優勝に貢献した際に示した勝者のメンタリティーを高く評価していた。
緊張感がビラ・パークに漂い続ける
ユヴェントスとの交渉が破談に終わったにもかかわらず、アストン・ヴィラを巡る状況は依然として複雑である。マルティネスは現在、2029年夏までウェスト・ミッドランズのクラブと契約を結んでおり、これは2020年にアーセナルから移籍した後にサインした契約である。ヴィラは公には、このスターGKは売却対象ではないとの姿勢を維持してきたが、水面下では明確な軋轢の兆候があった。報道によると、クラブ首脳陣はこの選手に1200万ユーロの評価額を設定していたとされ、この金額はプレミアリーグ屈指のパフォーマーの1人という立場を踏まえると議論を呼んだ。
選手とクラブ首脳陣の間にある緊張の経緯は広く知られており、過去のシーズンにも将来を巡る公然の意見の相違が見られた。この軋轢の構図は、GKが以前に退団を求めたとされ、一時的に先発メンバーから外された際に頂点に達した。最終的に同選手はチームに復帰し、ウナイ・エメリ監督のチームのチャンピオンズリーグ出場権獲得に貢献した。
- Getty Images Sport
アルゼンチンのスターに次は何が待っているのか？
クラブでの戦いに戻れば、2026-27シーズンをどこで過ごすのかという問題が、再びウェスト・ミッドランズで議論の焦点となる。アストン・ヴィラの評価額と選手本人の個人的な希望の双方を満たす条件を提示する他の獲得希望クラブが現れなければ、マルティネスは退団希望を表明しているクラブに残留する可能性に直面することになる。
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