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「高いフラストレーション耐性だ！」 フライブルクがブンデスリーガ首位に浮上し、ユリアン・シュスターが語る
フライブルクがブンデスリーガ首位に立つ
SCフライブルクがSCパーダーボルンに1-0で競り勝ち、ブンデスリーガ首位に堂々と立った。ユリアン・シュスター監督率いるチームは、リーグ開幕から2試合連続勝利とし、完璧なスタートを伸ばしている。
フライブルクは勝ち点6とし、ボルシア・ドルトムント、サプライズのSVエルフェアスベルクと並んだ。
それでも、フライブルクは得失点差で+4を記録しており、ドルトムントの+3、エルフェアスベルクの+2を上回って単独首位を維持している。
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エッゲシュタイン、守備の士気を称賛
決勝点を挙げたマクシミリアン・エッゲシュタインは、26分のボレー弾で首位を確保した試合後、前後半で対照的だったチームのパフォーマンスを振り返り、チームの粘り強さを称賛した。
「前半は試合を非常にうまくコントロールできていたし、リードに値する内容だった」とエッゲシュタインは語った。「ただ、後半は相手のプレッシャーを受けすぎてしまい、ボールを持った時の落ち着きを失っていた」
「それでも、今日のチームの守備における士気は素晴らしかったし、こうした難しい試合に勝てたことは、チームのメンタリティーにとって大きな後押しになる」と付け加えた。
シュスターがフラストレーション耐性を要求
ユリアン・シュスター監督もエッゲシュタインの見解を補強し、パーダーボルンの激しい抵抗を称賛するとともに、チームが首位を維持するために選手たちに何が求められたのかを説明した。
シュスター監督は「ここから何かを持ち帰りたいのであれば、試合の最初から非常に大きな努力とエネルギーを注がなければならないと分かっていた。彼らのプレーの仕方は非常に印象的だった」と説明した。
さらに指揮官は「試合を通して、非常に高いフラストレーション耐性が必要だった。この試合が我々にとってどれほど難しかったかを考えれば、パーダーボルンは今季ホームで多くの勝ち点を積み上げると確信している」と付け加えた。
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リーグ首位チームにグラードバッハ戦が待つ
勝ち点を最大限に積み上げ、首位の座を自らの手にしたフライブルクは、今度は本拠地でそのトップの座を守る準備を進める。
期待が高まる中、シュスターはチームの鋭い守備組織と勝利の勢いを維持することを目指す。
SCフライブルクは来週土曜日、ブンデスリーガ首位の座をさらに守るべく、ヨーロッパ・パーク・シュタディオンにボルシア・メンヒェングラートバッハを迎える。
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