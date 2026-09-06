SCフライブルクがSCパーダーボルンに1-0で競り勝ち、ブンデスリーガ首位に堂々と立った。ユリアン・シュスター監督率いるチームは、リーグ開幕から2試合連続勝利とし、完璧なスタートを伸ばしている。

フライブルクは勝ち点6とし、ボルシア・ドルトムント、サプライズのSVエルフェアスベルクと並んだ。

それでも、フライブルクは得失点差で+4を記録しており、ドルトムントの+3、エルフェアスベルクの+2を上回って単独首位を維持している。