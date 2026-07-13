「骨の髄まで感じている！」――リオネル・メッシはイングランドが「自分を葬り去る」と警告。一方、ジョー・コールはワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦で勝利すると自信を示した。

イングランドは準々決勝でノルウェーを2－1で破り、ベスト4に進出した。ジュード・ベリンガムの2得点が勝利を決定付けた。内容は全盛期ほどではなかったが、1966年以来の優勝への望みは残った。一方、アルゼンチンはブレール・エンボロの退場で10人となったスイスを延長戦の末に下し、辛勝した。

ジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスのゴールで辛勝したが、メッシは大会初となる無得点に終わった。それでもメッシは8ゴールでフランス主将キリアン・ムバッペと並んで得点王。水曜日の一戦でも存在感は大きい。だがコールはイングランドの守備なら耐えれると語る。



