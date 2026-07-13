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翻訳者：
「骨の髄まで感じている！」――リオネル・メッシはイングランドが「自分を葬り去る」と警告。一方、ジョー・コールはワールドカップ準決勝のアルゼンチン戦で勝利すると自信を示した。
アトランタ決戦をめぐるコールの大胆予測
イングランドが4度目のW杯準決勝へ準備を進める中、期待は最高潮。コールは『The Rest is Football』で、トゥヘル率いるチームはメッシを封じられると断言。「我々はメッシを封じる」と語った。
同番組の解説者マイカ・リチャーズが慎重になるよう忠告しても、コールは一歩も引かなかった。「100％そうだ。ここで断言する。イングランドは決勝に進む。アルゼンチンには我々のスピードが速すぎる。骨の髄まで感じている、勝つと！」
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準決勝への道のり
イングランドは準々決勝でノルウェーを2－1で破り、ベスト4に進出した。ジュード・ベリンガムの2得点が勝利を決定付けた。内容は全盛期ほどではなかったが、1966年以来の優勝への望みは残った。一方、アルゼンチンはブレール・エンボロの退場で10人となったスイスを延長戦の末に下し、辛勝した。
ジュリアン・アルバレスとラウタロ・マルティネスのゴールで辛勝したが、メッシは大会初となる無得点に終わった。それでもメッシは8ゴールでフランス主将キリアン・ムバッペと並んで得点王。水曜日の一戦でも存在感は大きい。だがコールはイングランドの守備なら耐えれると語る。
イングランドの地位をめぐる相反する見解
コールは楽観的だが、イングランドが圧倒的優勝候補だとする見方には疑問もある。元スコットランド代表マッコイストは、イングランドを大会に残るチーム中3番手と評価。「フランスが最も強いが、まずは準決勝に集中すべきだ。
ただし、準決勝の相手はイングランドより格下と見なせるアルゼンチンだ。守備に不安があり、攻撃はメッシの突発的な仕掛けだけが脅威だが、面白い試合になるだろう。」
- (C)Getty images
メッシは「特別な」スリー・ライオンズ戦を楽しみにしている。
騒動の渦中にある男も、この一戦に胸を躍らせている。メッシは「スリー・ライオンズ」との初対戦を控え、この準決勝を「特別な試合」と位置づける。「イングランドとの試合は特別だ。彼らは強豪だからね。強豪との試合はいつだって特別だ」と語った。 イングランド以外の国とはすべて対戦してきたので、その点でも楽しみだ。この試合をありのままに受け止め、最高のコンディションで臨むつもりだ。」
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