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「骨が折れる音が聞こえた」――イスマエル・コネの凄惨な負傷でBBCはハイライトを編集、カナダ代表は動揺した。
試合終了後、放送音声がミュートされた
スタジアムのマイクがBCプレイスでの骨折音を鮮明に捉えたため、放送局はiPlayerから元の音声トラックを削除した。負傷の瞬間は映っているが、クローズアップや不快な映像は編集でカットされた。広報担当者は視聴者保護のため適切な措置を講じたとし、選手の一日も早い回復を願った。
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監督がタッチラインでの恐怖体験を詳しく語った。
試合後、代表チームのジェシー・マーシュ監督は動揺した様子で、テクニカルエリアからでもタックルの衝撃音が聞こえたと語った。「骨が折れる音がした。彼を思うと胸が痛む。皆が心配している」
その後、BBC広報は放送内容の変更について次のように説明した。「イスマエル・コネ選手の負傷に配慮し、iPlayerで配信した『ワールドカップ カナダ対カタール戦』ハイライトの音声を編集しました。タックルのリプレイや苦しむ選手の映像は一切放送せず、適切な措置を講じました。彼の早期回復を願っています。」
長期のリハビリが見込まれる
ワトフォードやマルセイユでプレーし、サッスオーロでセリエAの地位を確立したMFは、手術まで4～5カ月離脱する。
マルシュ監督は「イスマエルは未熟だが愛すべき選手だ。良いプレーをしたかと思えばすぐに集中力を失う。彼はこのチームの象徴であり、今回の離脱は大きな損失だ。しかし優秀な医師を手配し、彼には輝かしい未来があると信じている」と語った。
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ノックアウトステージ進出まであと一歩
現在グループB首位で勝ち点4のカナダは、6月24日（水）にスイスと最終戦を戦う。勝ったチームはグループ1位で決勝トーナメントに進む。マルシュ監督は、この大事試合を乗り切りながら、主力不在で中盤を再構築しなければならない。