「骨が折れる音が聞こえた」――イスマエル・コネの凄惨な負傷でBBCはハイライトを編集、カナダ代表は動揺した。

試合後、代表チームのジェシー・マーシュ監督は動揺した様子で、テクニカルエリアからでもタックルの衝撃音が聞こえたと語った。「骨が折れる音がした。彼を思うと胸が痛む。皆が心配している」

その後、BBC広報は放送内容の変更について次のように説明した。「イスマエル・コネ選手の負傷に配慮し、iPlayerで配信した『ワールドカップ カナダ対カタール戦』ハイライトの音声を編集しました。タックルのリプレイや苦しむ選手の映像は一切放送せず、適切な措置を講じました。彼の早期回復を願っています。」