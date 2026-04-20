「驚異的！」RBライプツィヒを涙で去ったティモ・ヴェルナーが試合の勝者に

サンノゼでの8試合目で7勝目を挙げたこの試合では、30歳のフォワードが注目された。53分にウセニ・ブーダの先制点をアシストし、56分には自身も2-0のゴールを決めた。ブルース・アリーナ監督は「ティモが我々にとって特別な選手になることは間違いない」と称えた。 「コンディションとリズムを取り戻すにはまだ少し時間がかかるだろうが、彼は並外れた選手で、チームにとって素晴らしい戦力になる」

1月にRBライプツィヒからMLSに移籍したヴェルナーは、怪我で離脱しながらも5試合で1ゴール3アシストを記録。「美しいゴールは格別だ。何よりもスコアボードに名前が載ったことが嬉しい。 チームに貢献できて、勝てて嬉しい」とヴェルナーは語った。

21ポイントを獲得したサンノゼは、トーマス・ミュラーが所属するバンクーバーと並んでウェスタン・カンファレンス首位に立った。3位LAFCは16ポイント。