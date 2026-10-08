リネカーは、次回のバロンドール受賞者としてケインを支持した。元イングランド代表FWは、現イングランド代表主将の最近の実績を驚異的だと称賛している。

ケインはバイエルン・ミュンヘンとイングランドの両方で、引き続き驚異的な好調ぶりを見せている。最近では、ウェンブリーで行われたチェコ共和国に3-0で勝利したネーションズリーグの一戦で2得点を挙げ、ピーター・シルトンが持つ代表通算125試合出場の記録に並んだ。

このFWは今季、バイエルンで7試合に出場して6ゴールを記録している。これに先立つ前季には驚異的な数字を残し、バイエルンで61ゴール、さらに母国代表でも12ゴールを挙げた。