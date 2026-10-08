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「驚異的」なハリー・ケインは、イングランドのバロンドール受賞者不在に終止符を打つとガリー・リネカーが太鼓判
リネカー、ケインが個人最高賞を獲得すると予想
リネカーは、次回のバロンドール受賞者としてケインを支持した。元イングランド代表FWは、現イングランド代表主将の最近の実績を驚異的だと称賛している。
ケインはバイエルン・ミュンヘンとイングランドの両方で、引き続き驚異的な好調ぶりを見せている。最近では、ウェンブリーで行われたチェコ共和国に3-0で勝利したネーションズリーグの一戦で2得点を挙げ、ピーター・シルトンが持つ代表通算125試合出場の記録に並んだ。
このFWは今季、バイエルンで7試合に出場して6ゴールを記録している。これに先立つ前季には驚異的な数字を残し、バイエルンで61ゴール、さらに母国代表でも12ゴールを挙げた。
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現代的なセンターフォワードの完成形
リネカーは、ケインは単なる得点源以上のものをもたらす存在だと考えている。スタンフォード・ブリッジで開催された「Leaders Week」のカンファレンスで語った同氏は、33歳の見事な総合力と守備面での献身性を強調した。
『Independent』によれば、リネカーは「ハリー・ケインが成し遂げてきたことは本当に信じられない。まさにその通りだ。彼は本当に素晴らしいフィニッシャーだ。両足で非常に正確にシュートを打てるし、空中戦にも強い。
「彼は、私のようなペナルティーエリア内だけの選手ではない。私はただその辺りでチャンスをうかがって、たまにゴールを決めるだけだったが、昨夜の彼を見れば分かるように、最終ラインでもクリアしていた。彼は驚異的なフットボーラーで、信じられないほど賢く、本当に素晴らしい人物だ。そして、なんというキャリアを歩んできたのだろう」と述べた。
国際舞台で記録を塗り替える
ケインは、イングランド史上最高の選手の一人としての地位を確固たるものにしている。代表での通算得点数は現在、驚異の91に達しており、さらに今年初めにはリネカーを抜いて、自国史上最多のワールドカップ通算得点者となった。リネカーは、この継続的な卓越ぶりには世界的な評価がふさわしいと考えている。
「だから、彼にそれ（バロンドール）を勝ち取ってほしいと思う」と、リネカーは認めた。「これまで受賞者がいなかった。というのも、マイケル・オーウェンやケビン・キーガンを含む過去の受賞者は、欧州年間最優秀選手だったからだ。
「それに値するのは間違いないし、候補は彼かラミン・ヤマルのどちらかになるだろう。だから、彼（ケイン）がバロンドールを勝ち取ってくれればと思うし、さらに重要なのは、いつかイングランドで何かを勝ち取ってくれることを願っている」
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ロンドンで歴史的な一夜が待っている
ケインがこの権威ある賞の受賞に値するだけの結果を残したかどうかは、まもなく明らかになる。第70回バロンドール授賞式は10月26日に開催される。特別なトリビュートとして、今回のイベントはロンドンで行われる。この開催地は、この栄誉ある賞の初代受賞者であるイングランドサッカー界の象徴、サー・スタンリー・マシューズを記念して選ばれた。
それまでは、ケインはドイツでのクラブでの任務に集中し続けることになる。バイエルンのスターは、国内と欧州の主要タイトル獲得を目指す中で、その圧巻の得点ペースを維持しようとしている。
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