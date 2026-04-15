「驚異的な」移籍評価額を受け、ブンデスリーガのスター選手がアーセナルとマンチェスター・シティからの関心に反応

移籍金は6500万ユーロに上るとされ、彼はサッカー史上最も高額なディフェンダーの一人となる。それでも左サイドバックは、移籍の噂よりピッチでのプレーを優先すると語った。

報じられる移籍金やシーズン後の計画を聞かれると、彼はこう続けた。「とんでもない額だ。だが、数字や移籍の可能性は一切考えていない。

「今はアイントラハトでヨーロッパの大会出場権獲得に集中している。そのあとはワールドカップ代表に選ばれたい。夏に何が起こるかはそれから考える。サッカーは計画通りいかないから、深く考えすぎないようしている。」