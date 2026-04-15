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「驚異的な」移籍評価額を受け、ブンデスリーガのスター選手がアーセナルとマンチェスター・シティからの関心に反応
プレミアリーグの2クラブがブラウンに注目
アイントラハトは、ブラウンに対して、チェルシーがマルク・ククレラに支払った記録的移籍金並みの高額を要求していると報じられている。ドイツ代表のブラウンは今シーズンもヴァルトシュタディオンで好パフォーマンスを見せ、アーセナルとマンチェスター・シティが今夏獲得を狙うという。
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エリートの利益への気づき
このディフェンダーは、ロンドンやマンチェスターへの移籍騒動がドイツでの任務に支障をきたすことを許さない。報道は耳にしているが、ドイチェ・バンク・パークでの仕事にプロとして集中していると語った。
プレミアリーグのトップ2クラブとの噂について『SportBILD』の取材に応じたブラウンはこう語った。「確かに話は耳に入るが、僕には影響しない。自分のコントロールできる目標に集中している。今はそれ以外に興味がない。」
「私の関心は完全にアイントラハトに注がれている」
移籍金は6500万ユーロに上るとされ、彼はサッカー史上最も高額なディフェンダーの一人となる。それでも左サイドバックは、移籍の噂よりピッチでのプレーを優先すると語った。
報じられる移籍金やシーズン後の計画を聞かれると、彼はこう続けた。「とんでもない額だ。だが、数字や移籍の可能性は一切考えていない。
「今はアイントラハトでヨーロッパの大会出場権獲得に集中している。そのあとはワールドカップ代表に選ばれたい。夏に何が起こるかはそれから考える。サッカーは計画通りいかないから、深く考えすぎないようしている。」
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ワールドカップへの期待が高まる
フランクフルトは29試合で42ポイントしか獲得できずブンデスリーガ7位と低迷しているが、その中でブラウンはチームの一筋の光明だ。彼の好調と冷静さはマンチェスター・シティ、アーセナル、レアル・マドリードの注目を集めている。シーズン終盤の活躍とワールドカップ招集の有無が、彼の夏の移籍先を左右するだろう。