驚異的な逆転劇！ボド・/グリムトのチャンピオンズリーグでの奇跡の物語は幕を閉じ、圧倒的な強さを見せたスポルティングCPが劇的な逆転勝利で準々決勝進出を決めた

北極圏の北、人口約5万5000人の漁村を本拠地とするノルウェーのクラブによる、おとぎ話のような快進撃は、正式に幕を閉じた。火曜日の夜、スポルティングは大会の長い歴史の中でも最も驚くべき逆転劇の一つを演じ、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで、衝撃を受けた相手を5-0で粉砕した。 アウェイチームは、収容人数8,000人のアスプミラ・スタジアムで行われた第1戦で3-0という大きなリードを築いてこの試合に臨んでいた。しかし、試合開始のホイッスルからボール支配率で優位に立った執拗なホームチームに迎え撃たれ、大きな点差が決して乗り越えられない壁ではないことを証明することとなった。