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驚異的な逆転劇！ボド・/グリムトのチャンピオンズリーグでの奇跡の物語は幕を閉じ、圧倒的な強さを見せたスポルティングCPが劇的な逆転勝利で準々決勝進出を決めた
アルヴァラーデでの歴史的なヨーロッパの夜
北極圏の北、人口約5万5000人の漁村を本拠地とするノルウェーのクラブによる、おとぎ話のような快進撃は、正式に幕を閉じた。火曜日の夜、スポルティングは大会の長い歴史の中でも最も驚くべき逆転劇の一つを演じ、エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデで、衝撃を受けた相手を5-0で粉砕した。 アウェイチームは、収容人数8,000人のアスプミラ・スタジアムで行われた第1戦で3-0という大きなリードを築いてこの試合に臨んでいた。しかし、試合開始のホイッスルからボール支配率で優位に立った執拗なホームチームに迎え撃たれ、大きな点差が決して乗り越えられない壁ではないことを証明することとなった。
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ライオンズが、北極圏の弱小チーム相手に攻勢を仕掛ける
ゴンサロ・イナシオとペドロ・ゴンサルベスのゴールにより、逆転の勢いが加速し、アウェイチームの自信を揺るがした。試合の転機は78分、ルイス・ハビエル・スアレスが自信たっぷりにPKを決め、2試合合計スコアを3-3の同点に持ち込み、試合を延長戦へと持ち込んだときだった。 この大会史上最も北に位置するチームは、これまでマンチェスター・シティ、アトレティコ・マドリード、インテルを破ってサッカー界を魅了してきたが、突然、自らの敗退をただ見守る立場となってしまった。勇敢な守備を見せたものの、容赦ない攻撃の波を食い止めることはできなかった。
アラウージョとネルが決勝点を挙げた
延長戦に入り、試合の行方が一触即発の緊迫した状況の中、92分にマキシミリアーノ・アラウホが究極のヒーローとして登場した。 ウルグアイ代表の左サイドバックは前線へ切り込み、決勝ゴールを叩き込み、ホームチームを初めて2試合合計でリードに導いた。これは、ついに力尽きてしまったノルウェー勢にとって、とてつもない痛手となった。試合終了の時計が刻々と進む中、アウェイチームが必死に攻め込む中、ラファエル・ネルがロスタイムに5点目を決めて試合を決定づけ、2試合合計5-3という驚異的な勝利で次ラウンド進出を確実なものにした。
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強豪たちは、この劇的な逆転劇に注目すべきだ
この劇的な逆転劇は、1963-64シーズンのカップウィナーズカップ準々決勝でマンチェスター・ユナイテッドを相手に繰り広げた、クラブの輝かしい英雄的活躍を彷彿とさせる。オールド・トラッフォードで4-1の大敗を喫した後、リスボンでの第2戦で5-0という圧勝を収め、3点差を覆し、そのシーズンに優勝トロフィーを掲げたのである。 リスボンのチームは現在、アーセナル対バイエル・レバークーゼンの勝者を待ち、次ラウンドの対戦相手を決める。初出場のチームにとってはここで旅路は終わるが、彼らは多大な尊敬を集めて去り、一方のポルトガルのチームは確固たる形で欧州のエリートたちの仲間入りを果たした。
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